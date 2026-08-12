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ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки

ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки - 12.08.2026 Украина.ру

ВС РФ доложили об уничтожении БПЛА и пунктов управления ВСУ за сутки

Российские группировки "Север", "Запад", "Южная" и "Восток" за прошедшие сутки уничтожили 152 украинских пункта управления беспилотниками. Об этом со ссылкой на представителей пресс-центров этих группировок утром 12 августа сообщает РИА Новости

2026-08-12T06:52

2026-08-12T06:52

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Начальник пресс-центра "Южной" группировки Вадим Астафьев рассказал, что средства ПВО группировки сбили 82 беспилотника самолетного типа и 108 тяжелых БПЛА коптерного типа."Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 36 антенн связи и БПЛА, 47 наземных робототехнических комплексов, поражен 21 пункт управления БПЛА, сбиты 24 беспилотника противника", — добавил он."Вскрыты и уничтожены 32 пункта управления БПЛА, 334 БПЛА самолетного типа, 54 тяжелых боевых дрона R18, два квадроцикла, два мотоцикла и пять НРТК противника", — дополнил коллегу начальник пресс-центра группировки "Север" Василий Межевых.По словам офицера пресс-центра "Востока" Дмитрия Миськова, в зоне ответственности группировки противник потерял четыре станции спутниковой связи Starlink, 47 дронов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией.Расчеты ПВО и мобильные огневые группы группировки "Запад" сбили за сутки 77 БПЛА самолетного типа, 83 тяжелых боевых гексакоптера и барражирующий боеприпас противника, доложил начальник пресс-центра этой группировки Иван Бигма."За сутки уничтожены… два миномета… вскрыты и уничтожены 58 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink, 31 наземный робототехнический комплекс и четыре полевых склада боеприпасов противника", — добавил офицер.Подробнее о возможных "фокусах" нового главкома ВСУ Драпатого - в материале Дениса Рудометова Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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