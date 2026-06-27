https://ukraina.ru/20260627/1080649311.html

Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ

Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ - 27.06.2026 Украина.ру

Роман Насонов: России нужна система ПВО из трех частей, чтобы отражать налеты десятков тысяч дронов ВСУ

Вряд ли Зеленский сейчас начнет какие-то вооруженные провокации против Белоруссии. Скорее, он просто занимается пиаром, чтобы вбить клин в союзнические отношения Москвы и Минска. Но если что-то произойдет, мы готовы защитить республику всеми имеющимися силами и средствами

2026-06-27T07:00

2026-06-27T07:00

2026-06-27T07:00

интервью

россия

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

белоруссия

пво

дроны

мосты

днепр

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман НасоновРанее Владимир Зеленский выступил с новыми угрозами в адрес Белоруссии. На сей раз он потребовал, чтобы руководство республики прекратило строительство военной инфраструктуры у границы и оборвало сотрудничество с Россией. В свою очередь Александр Лукашенко сообщил, что на переговоры в Минск были вызваны некие представители киевского режима, которым, по его словам, он заявил следующее: "Передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая".- Роман Олегович, что вы обо всем этом думаете? Зеленский просто занимается пиаром? Он готовит вооруженную провокацию в Белоруссии, но пока его сдерживают политические факторы? Или он опасается, что мы задумали какие-то операции с белорусской территории, поэтому пытается их предотвратить?- И то, и то, и то. Я думаю, Зеленский еще несколько вариантов переберет в своей голове, а потом проконсультируется со специалистами и примет единственно верное решение – сидеть спокойно.Белоруссия не объявляла о своем участии в СВО. Ее вооруженные силы стоят на ее территории. Но поскольку на территории сопредельного государства идут боевые действия, Белоруссия обязана быть готовой себя защитить всеми имеющимися силами и средствами. Естественно, что на ее территории стоят РЛС, чтобы засекать подлеты украинских беспилотников. Как это расценивает Зеленский – это его проблемы.Может быть, страны ЕС и НАТО напичкали его уверенностью в том, что они готовы поддержать его во всем, что Украина сделает. Если так, то Зеленский ошибается. Белоруссия – самый ближайший союзник России. Мы не сможем просто так оставить факт нападения на него. Не зря же мы разместили там тактическое ядерное оружие.Понятно, что до этого не дойдет. Но любыми имеющими силами и средствами, включая резервы и новые операционные направления, мы Белоруссию защищать будем.Повторюсь, вряд ли Зеленский что-то такое сейчас сделает. Скорее, он просто занимается пиаром, чтобы вбить клин в союзнические отношения России и Белоруссии.- Тогда переходим к самим делам на фронте. В связи с последним ударом по мосту в Запорожье у нашей аудитории вновь началась дискуссия о прерывании логистики ВСУ через Днепр. И люди предложили вполне разумный вариант: с помощью "Гераней" сильно повреждать пролеты и опоры мостов, а потом поддерживать мост в таком же состоянии, чтобы там был вечный ремонт и пробки. Насколько это целесообразно?- Если бы вы мне сказали, что эти идеи высказывались на конференции в одном из высших военных учебных заведений, я бы это еще мог прокомментировать. Но я считаю, что аудитория должна заниматься своим делом, а не рассуждать на темы, в которых им не хватает знаний. Они же не рассказывают хирургам, как проводить операцию на сердце. Так почему они дают советы нашему командованию, не зная наших складских запасов и эшелонирования вооружений?Тот удар по мостам в Запорожье имел конкретную цель. Все было сделано классически. Как только украинская группировка попыталась именно на этом направлении преодолеть крупнейшую водную преграду, ей поставили заслон. Что мы в итоге получили?Мы вскрыли точки, на которых она остановилась. Вскрыли эшелонирование этих колонн. Отследили, кто и куда отошел. Мы понимаем, какие у них важные рокадные дороги, насколько они прикрыты средствами ПВО. И если эта группировка сунется в этот район еще раз, по ней будет гораздо проще работать.Повторюсь, просто так бить "Геранями" или ФАБами по мостам через Днепр – это эффектно. Но гораздо эффективнее бить по ним перед тем, как какие-то группировки будут форсировать водные преграды.- То есть вы думаете, что это была какая-то крупная группировка, которую враг направлял для контрударов в районе Орехова?- Я не думаю, я знаю об этом. И перед тем, как она собиралась форсировать Днепр, по мосту был нанесен удар. Это полностью исключило для противника увеличить второй эшелон группировки возле Орехова и показала нам, как ВСУ будут ее прикрывать от наших ударов. И мы увидели, откуда они шли. Кто – с одного направления, кто – с другого. Все было сделано здорово. А митинговать насчет ударов по мостам не надо. Давайте еще референдум устроим.- В таком случае, на поражение каких целей в стратегическом тылу Украины надо делать ставку?- Мы сейчас изменили характер и приоритетность целей, по которым наносим удар.Первое. Каждый это заметил. Мы увеличили глубину поражения. Часть наших боеприпасов достает до границы Украины с Польшей. Сопредельная сторона это видит и делает для себя выводы.Второе. Мы стали поражать морские суда, которые доставляют из Румынии в Одессу те или иные вооружения и боеприпасы. Уже несколько из них довели до состояния колоши.Третье. Вскрыли возможности по электроэнергии, которая обеспечивала сборку БПЛА самолетного типа. Этим подстанциям изрядно досталось. Мы посмотрели, какие альтернативные источники энергии противник включил. Увидели, как перемещаются сотрудники. Правда, мы не бандеровцы. Мы по гражданскому населению не бьем. Наши удары по украинским объектам ВПК осуществляются ночью, поскольку они работают в одну-две смены. А вот киевский режим по нам бьет днем.Четвертое. Мы более целенаправленно стали поражать объекты ГСМ. Это тоже дает эффект. Их противнику стало не хватать. Из-за этого ВСУ стали менять свои подходы.Так что в плане ударов по тылам мы не спим, а совершенствуется.- Почему вы думаете, что ВСУ сейчас перестало хватать горючего?- ГСМ, как и любой вид материально-технического обеспечения, должно быть в определенном количестве на определенном уровне. У полка – свой. У бригады – свой. У дивизии – свой. И все это должно храниться на определенном удалении, чтобы своевременно заполнить баки. Мы эти районы вскрыли, и ВСУ теперь полупустые.Части противника теперь не могут выполнять свои оборонительные задачи на должном уровне, потому что им для конкретных групп боевой техники нужно вести топливо из более отдаленных районов. Это вынуждает украинцев тратить больше времени и горючего, а также изыскивать дополнительные средства ПВО, чтобы прикрыть склады с ГСМ.Конечно, они тоже охотятся на нашу топливную инфраструктуру. Нам тоже приходится заниматься рассредоточением логистики. Но у нас есть трубопроводные войска, которые быстро, скрытно и защищенно проложить эти трубы, чтобы обеспечить объединения и соединения необходимым запасом ГСМ.Поверьте, что мы армии даем все необходимое.- Также хотелось бы обсудить наши новые ударные возможности. Во-первых, у нас появилась ракета "Бандероль", которую мы запускаем с вертолета Ми-28 и БПЛА "Орион". Во-вторых, для работы по украинским трассам у нас используются БПЛА БМ-35 и "Италмас". На самом деле это два разных беспилотника от разных производителей, а не два названия одного и того же дрона.- "Бандероль" — это очень толковое изделие. Это малогабаритная крылатая ракета. У нее очень серьезная боевая часть до 150 килограммов. Она имеет серьезную крейсерскую скорость на 520 километров и может разгоняться до 620-650 километров, учитывая нагрузку от ветра. Это говорит о ее больших возможностях по преодолению ПВО. И бьет она на дальность до 500 километров – на серьезную глубину.Вы правильно отметили, что ее запускают с "Ориона". Мы эти беспилотники фактически работать заставили. Там какая проблема была? Раньше мы боялись приближать их к линии соприкосновения (жалко было дорогое изделие), а теперь при дальности в 500 километров они могут произвести пуск, не входя в зону поражения ПВО.Что у "Бандероли" еще важно? Она преодолевает РЭБ, меняя свою хитрую антенну, и качественно поражает ранее обнаруженные цели. Да, это стационарные цели. Но при таком эффекте врагу наносится существенный ущерб.Теперь по поводу БМ-35 и "Италмас".БМ-35 – это интересный БПЛА самолетного типа с хорошей дальностью действия в 500 километров и боевой частью на 40 килограмм. Он тоже качественно преодолевает РЭБ. Имеет хорошую систему наведения. Кстати, противник заявлял, что он может работать на "Старлинке". Также он работает на каких-то наших системах, которые пока врагу неизвестны.Чем он еще хорош? Он при таких характеристиках имеет невысокую стоимость – чуть меньше 22 тысяч долларов. В реалиях нашей войны это очень важно."Италмас" делают в Удмуртии, которая дала ему свое название. В переводе с удмуртского языка это означает "Цветок". У него немножко меньшие характеристики. Дальность поражения до 200 километров и до 24 килограммов боевой части. Изначально на этой дальности планировали уничтожать с помощью "Италмаса" пусковые установки "Хаймарсов". Но поскольку ВСУ уже стали меньше применять эти РСЗО, они будут предназначены для поражения других целей на дальней глубине.- Выходит, это идеальное оружие для комплексного поражения целей в оперативном тылу. Тот самый "мидлстрайк".- Совершенно верно. Стоит это весьма недорого и полностью произведено из наших комплектующих.- А нам насколько удается сейчас перестроить свою ПВО, учитывая, какие удары противник наносит по нашим оперативным и стратегическим тылам?- Любая ПВО состоит из трех компонентов.Первая. ПВО страны. У нас были созданы армейские группировки. 1-я армия, в частности, прикрывала Московский регион.Второе. ПВО сухопутных войск.Третье. Объектовая ПВО, которая прикрывала конкретные объекты по распоряжению правительства.Что пошло не так? Во-первых, это было решение мирного времени. Во-вторых, вмешался самый, на мой взгляд, нерезультативный министр обороны Сердюков, который порушил единство этих трех компонентов. Хотя это строилось на века и очень серьезно.Были проложены закрытые кабеля связи, были организованы запасные пункты управления, был разный контроль высот, был обмен информацией, была качественно продумана система оповещений. Кроме того, в эту систему была хорошо вплетены система сухопутных войск и авиационная группировка, готовая взлететь и все поразить.А сейчас ситуация вообще изменилась. Во второй половине 2020х годов у нас появились новые угрозы. Мы теперь говорим о необходимости отражать удары более тысячи беспилотников самолетного типа, способных достать почти на любую глубину наших оперативных и стратегических тылов. Эта задача должна решаться. Но пока мы только занимаемся организацией мобильных огневых групп, которые могут прикрывать отдельные колонны и объекты.Противник применяет целый комплекс тактических приемов. Он перегружает нашу группировку, меняет направление, учитывает темное/светлое время суток, меняет высоты. Сами понимаете, насколько нам приходится перестраиваться, если до этого мы ждали авиационные группировки. Они явно были бы меньше. А сейчас, поскольку дроны в десятки тысяч раз дешевле самолетов, эта группировка в десятки тысяч раз выросла.Как мы с ней справляемся? Маневрируем силами и средствами. Меняем виды ракет с целью увеличения количества боеприпасов в одном и том же боекомплекте в четыре раза. Понятно, что беспилотники на высоте в 20 километров, технически не могут летать. И все это оперативно меняем.Есть еще одна важная характеристика – вероятность пролета. У нас она пока, несмотря на размеры нашей страны и количество всего и все, значительно превосходит натовскую группировку. К тому же, мы наращиваем объектовую ПВО-ПРО. В каждом регионе сейчас создаются подразделения "БАРС", которые подготовлены для работы в мобильных группах для противодействия дронам на окончательной траектории полета. Это уже новые дополнительные силы, которые позволяют, не увеличивая численность вооруженных сил, прикрыть тыл.Да, не все получается. Да, требуется дополнительное количество боеприпасов. Понятно, что такие системы выстраиваются несколько лет, а нам надо действовать быстрее. При этом мы, в отличие от Зеленского, не хвастаемся своей работой. Мы, сжав зубы, тихо выполняем свою работу.Я знаю, что сейчас Крыму очень серьезно достается. Но мы усилиями всей России поможем им выстоять.- Сейчас на фронте мы близки к освобождению Красного Лимана и Константиновки. Насколько они годятся для переноса килл-зоны? Речь идет 10-20 километров от линии фронта, где господствуют наиболее массовые российские разведывательные и ударные беспилотники.- Время покажет.Во-первых, для этого нужно иметь должную группировку операторов БПЛА. Ее надо создать и обезопасить, чтобы она отрезала возможности ВСУ по использованию рокадных и обычных дорог по снабжению группировок. Хотя вы сами видите, как киевский режим относится к личному составу, который бросается в этой серой зоне. Это на выгодно.Во-вторых, формирование килл-зоны зависит не только от того, какое направление нам интересно, а от того, насколько будут профессиональные командиры на этом направлении. Чтобы он смог аккумулировать все возможности и выстроить непобедимую группировку войск беспилотных систем.- Насчет командиров. У нас еще предлагают выдавать дивизии и бригаде квоты на применение планирующих бомб и "Гераней", чтобы они не согласовывали подобные удары с верховным командованием. Нужно ли это?- Нет, не нужно. Это тоже из разряда "одна бабка сказала".Во-первых, командиры бригады и дивизий имеют прямой провод к старшему начальнику, который имеет дежурные силы и средства для поражения вновь выявленных целей. Во-вторых, у командиров есть свои силы и средства для поражения на всю глубину их возможностей. Глубина разведки дивизии порядка 40-50 километров. В-третьих, как профессиональный военный я прекрасно знаю, что если давать им более дальнобойные средства, среди них сразу начнется соревнование "Я применил, а ты не применил". Из-за этого упадет общая эффективность.Наши дальние беспилотники – это как артиллерийская дивизия прорыва в Великую Отечественную войну. Тогда наша тяжелая артиллерия на 203-мм была сосредоточена в отдельные соединения. Если они делали залп, сносили все, что хотели. Это, в частности, было в Кенигсберге. И если наши беспилотные войска будут правильно формироваться и применяться, эффективность у них будет такой же.Повторюсь, командиров наших никто не ограничивает. Как только они вскроют цель в полосе свой ответственности, она будет поражена.

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

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Кирилл Курбатов

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