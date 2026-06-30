Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
© AP / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP / John Minchillo
Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой раньше 2030 года. Об этом со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского в ночь на 30 июня сообщает РИА Новости
Полянский отметил, что проблема в настоящее время не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.
Дипломату был задан вопрос, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году реальным сценарием.
"Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", — ответил Полянский.
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