https://ukraina.ru/20260630/evropa-mozhet-sprovotsirovat-konflikt-s-rossiey-esch-do-2030-goda--polyanskiy-1080801467.html

Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский

Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский - 30.06.2026 Украина.ру

Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский

Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой раньше 2030 года. Об этом со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского в ночь на 30 июня сообщает РИА Новости

2026-06-30T04:15

2026-06-30T04:15

2026-06-30T04:15

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Полянский отметил, что проблема в настоящее время не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.Дипломату был задан вопрос, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году реальным сценарием."Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", — ответил Полянский.Ранее в ходе "Примаковских чтений" замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года, при этом главной задачей Евросоюза и Североатлантического альянса НАТО является стратегическое поражение России. Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории.29 июня начальник Генерального штаба британской армии Роланд Волкер заявил о готовности разместить к 2027 году дополнительные силы на восточном фланге НАТО. Подробнее - в публикации Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, москва, дмитрий полянский, обсе, европа, нато, евросоюз, русофобия, агрессия, милитаризация, ес, новости, война, ядерное оружие