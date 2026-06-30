Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский - 30.06.2026 Украина.ру
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Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский - 30.06.2026 Украина.ру
Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский
Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой раньше 2030 года. Об этом со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского в ночь на 30 июня сообщает РИА Новости
2026-06-30T04:15
2026-06-30T04:15
украина.ру
россия
москва
дмитрий полянский
обсе
европа
нато
евросоюз
русофобия
агрессия
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Полянский отметил, что проблема в настоящее время не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.Дипломату был задан вопрос, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году реальным сценарием."Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", — ответил Полянский.Ранее в ходе "Примаковских чтений" замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года, при этом главной задачей Евросоюза и Североатлантического альянса НАТО является стратегическое поражение России. Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории.29 июня начальник Генерального штаба британской армии Роланд Волкер заявил о готовности разместить к 2027 году дополнительные силы на восточном фланге НАТО. Подробнее - в публикации Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, москва, дмитрий полянский, обсе, европа, нато, евросоюз, русофобия, агрессия, милитаризация, ес, новости, война, ядерное оружие
Украина.ру, Россия, Москва, Дмитрий Полянский, ОБСЕ, Европа, НАТО, Евросоюз, Русофобия, агрессия, милитаризация, ЕС, Новости, война, Ядерное оружие

Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский

04:15 30.06.2026
 
© AP / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP / John Minchillo
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Европа может оказаться вовлечена в конфликт с Москвой раньше 2030 года. Об этом со ссылкой на постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрия Полянского в ночь на 30 июня сообщает РИА Новости
Полянский отметил, что проблема в настоящее время не только в том, что в Европе ведется целенаправленная подготовка к войне и активная милитаризация. Он напомнил, что в качестве повода используются нарратив о якобы агрессивной России и приписываемые ей планы.
Дипломату был задан вопрос, являются ли звучащие в Европе призывы готовиться к войне с Россией к 2030 году реальным сценарием.
"Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет", — ответил Полянский.
Ранее в ходе "Примаковских чтений" замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Запад готовится к столкновению с Москвой в районе 2030 года, при этом главной задачей Евросоюза и Североатлантического альянса НАТО является стратегическое поражение России. Подробнее - в материале Евгении Кондаковой Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории.
29 июня начальник Генерального штаба британской армии Роланд Волкер заявил о готовности разместить к 2027 году дополнительные силы на восточном фланге НАТО. Подробнее - в публикации Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары.
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