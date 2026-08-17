https://ukraina.ru/20260817/ukraina-za-nedelyu-tramp-kak-garant-nezavisimosti-ultimatum-fdorova-i-igry-zelenskogo-1082535338.html

Украина за неделю. Трамп как гарант независимости, ультиматум Фёдорова и игры Зеленского

Украина за неделю. Трамп как гарант независимости, ультиматум Фёдорова и игры Зеленского - 17.08.2026 Украина.ру

Украина за неделю. Трамп как гарант независимости, ультиматум Фёдорова и игры Зеленского

На неделе с 10 по 16 августа Украина оказалась в ещё более плачевном состоянии, чем семью днями ранее, но при этом продолжает странную политическую игру с Трампом, просит, как всегда, противоракеты и протестует в поддержку экс-министра обороны Фёдорова, который говорит, что хочет вернуться, но готовит себя к чему-то большему.

2026-08-17T06:34

2026-08-17T06:34

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Не "Жемчужина", а каменьНаиболее острой проблемой на Украине стала Одесса, которую когда-то называли "Жемчужиной у моря", но теперь она стала камнем преткновения — и не только для экономики страны, а в целом для всего государства.История следующая. Украинские вооружённые силы начали систематически нападать на российские морские порты, прежде всего Новороссийск, и пытаться уничтожить портовую инфраструктуру и нефтяные терминалы. Впрочем, не только новороссийские. Налёты и удары БПЛА носили системный характер и было понятно, что Россия ответит тем же, но только в более жёсткой форме.И Россия ответила, начав систематический обстрел не только главных морских ворот Украины — Одессы и её морского порта, но и сопутствующих портов и терминалов в Ильичёвске (ныне Черноморске). А также судов, доставлявших на Украину военные и промышленные грузы и те, которые вывозят с Украины различную сельхозпродукцию. При этом было известно, что с сухогрузов, выходящих из морских портов, в том числе Одессы, украинские ВС запускали морские дроны, которые использовались для нападений на порты, суда и танкеры, идущие из России. И вот в результате системных ответных ударов по Одессе и портам в Одесской области многие судовладельцы отказались заходить в украинские порты — Украина оказалась, по сути, в морской блокаде. А это в свою очередь привело к падению экспорта украинского зерна в августе на 76% по сравнению с прошлым годом. Что угрожает уже не только военной инфраструктуре страны, но и в целом экономике Украины.На фоне критических рисков для экономики украинское руководство на минувшей неделе через посредников направило России предложение объявить мораторий на удары по гражданским судам и портам в Черном море, о чём сообщил Reuters. В России пока либо не получали эти предложения, либо просто не ответили на них, поскольку Украина продолжает системное нанесение ударов по гражданским объектам в городах РФ.Кто является посредником — неизвестно, украинские СМИ об этом не сообщают. Вполне возможно, что эти предложения Украина пытается передать в Москву через администрацию президента США или Госдеп. На вероятность такого сценария указывает другое заявление главы украинского режима Владимира Зеленского, который сообщил в интервью CNN, что направил новые предложения по мирному урегулированию украинского конфликта в Вашингтон.При этом Киев официально подчеркнул, о чём сообщают ведущие украинские СМИ, что вариант территориальных уступок в Донбассе ради достижения мира не рассматривается. А это делает предложения Киева совершенно бессмысленными для Москвы, что неоднократно говорило российское руководство, поясняя, что одной из главных целей СВО является именно освобождение русского региона Донбасса от нацистских войск Украины, развязавших на этой территории в 2014 году гражданскую войну.Из этого можно сделать вывод, что, направляя свои предложения Вашингтону якобы по умиротворению, Зеленский продолжает ранее проводимую им политическую игру, пытаясь перевалить с больной головы на здоровую — обвиняя Россию в нежелании решить конфликт миром.Независимость Украины и ТрампС нападением и системными ударами по портовой инфраструктуре России, которые вела Украина в предыдущие месяцы, отчасти связан и другой сюжет. Помимо российских терминалов Украина совершила налёт на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Так, 29 ноября 2025 года украинские безэкипажные катера атаковали морской терминал КТК в Новороссийске, повредив причал ВПУ-2. "Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", — сообщили тогда в КТК.Проблема в том, что КТК в основном перегружали казахстанскую, а не российскую нефть. И получалось, что, пытаясь нанести ущерб РФ, украинские ВС неоднократно совершали теракты против Казахстана. Конечно, в Киеве этого не могли не знать и действовали вполне злонамеренно с целью разрушить не только портовую инфраструктуру, но и экономические отношения России и Казахстана.Однако 31 июля вице-президент США Джей Ди Вэнс в телефонном разговоре с Зеленским попросил последнего прекратить атаки терминала КТК в Новороссийске, а также танкеров с нефтью из Казахстана. По сообщениям источников, Киев принял эту просьбу к исполнению, поскольку Украина в те дни надеялась на получение лицензии на производство американских зенитных ракет "Пэтриот".Получается, якобы "независимая Украина" не только выполняет просьбу американского руководства, а полностью зависит от решений этой администрации.Своеобразное продолжение этот сюжет получил на минувшей неделе. И довольно с неожиданной стороны. Ориентированный на Офис президента (ОП) сайт "Главред" опубликовал статью "Трамп в Киеве в День независимости: почему этот визит может стать историческим".Из статьи следует, что 24 августа Украина планирует отметить 35-летие своей независимости, или, как сказано в публикации, "обретение Украиной независимости". Но у нынешнего праздника, на который приглашаются гости из ряда ведущих западных стран, как надо понимать, будет особая подоплека. Украинские власти очень хотят, чтобы на это празднование приехал президент США Дональд Трамп.По мнению автора (и стоящим за ним ОП) "личное присутствие президента США Трампа во время празднования Дня независимости Украины могло бы стать историческим событием". И далее: "визит Дональда Трампа также имел бы значительный психологический эффект. Для украинского общества он стал бы знаком уважения борьбе страны за свободу и независимость".Получается, визит президента США в Киев 24 августа должен подтвердить "независимость Украины", которая полностью зависит от поставок вооружений из США и Европы, живёт в долг и на средства стран Запада, а также безропотно выполняет поручения и просьбы вице-президента США Джей Ди Вэнса.Такая вот "независимость" по-украински.Планы экс-министра ФедороваНа этом фоне особо интересны игры вокруг экс-министра обороны Михаила Фёдорова, ранее уволенного Зеленским.Акции с требованием его возвращения на улицах крупных городов Украины продолжаются уже несколько недель, имеют название "картонный протест", так как большинство лозунгов протестующих написаны на картонках.Сам Фёдоров в ультимативной форме определил срок своего возвращения – 18 августа, в день, когда Верховная Рада соберется на свою первую после летних каникул сессию. Для подогрева депутатов инициаторы протестов ветеран Дмитрий Козятинский и экс-советник министра обороны Сергей Стерненко* провели вечером в воскресенье, 16 августа, координационные шествия. В Киеве марш прошел от парка Шевченко, а в Днепре — от фонтана "Сфера" к зданию городского совета.Еще раньше, 14 августа, в Киеве активисты организовали молчаливый митинг в память о погибших на войне. В чаше сухого фонтана на площади Франко разложили вещи, свечи и картонные таблички с надписями от лица погибших, которые не успели донести свои требования до руководства страны.Одновременно стало известно, что в начале августа силовики задержали администратора крупного Telegram-чата, использовавшегося для координации митингов по всей стране, после чего сам ресурс был полностью удалён.Сами протестующие уже осознали практическую невозможность возвращения Фёдорова в Минобороны из-за жесткой позиции Офиса президента, но продолжают акции, что говорит об их другом подтексте.Кстати, сам Фёдоров, выставивший резкий и жесткий ультиматум руководству страны и лично Зеленскому по поводу своего возвращения, тем самым ещё более усугубил ситуацию своего на самом деле невозвращения в Минобороны. Все это говорит о том, что Фёдоров начал готовить свое участие в президентских выборах, которые, возможно, начнутся в ближайшие месяцы, а пока он формирует свой имидж "обиженного властью" политика, имеющего поддержку улицы.И другие событияВ эти же дни произошли другие события, которые характеризуют ситуацию на Украине и вокруг неё.· Москва ждет комментария Вашингтона по информации о его возможном участии в виде предоставления разведданных, в осуществлении ударов вглубь территории России. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Эта тема была в списке вопросов, который российская сторона передала Госдепартаменту США.· 12 августа президент Финляндии Александер Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. По словам финского лидера, существуют "тихие сигналы" о готовности Москвы к диалогу с Евросоюзом по украинскому урегулированию. Кроме того, Стубб в интервью журналу Koululainen признался в любви к россиянам и русской культуре. "Я высоко ценю россиян, русскую культуру и историю", — сказал политик, ранее высказывавшийся исключительно русофобски.· Обострилась ситуация вокруг обмена удерживаемыми лицами. Российская сторона заявила, что Киев затягивает процесс и отказывается забирать более 220 человек из предложенных списков.· 13 августа на Украину был доставлен прах Евгения Коновальца, основателя и первого руководителя Организации украинских националистов (ОУН)*. Он временно захоронен на Национальном военном мемориальном кладбище. Мероприятие сопровождалось государственными и военными почестями. В России (ранее в СССР) Коновалец обвинялся в убийствах мирных жителей и этнических чистках – расстрелах евреев, поляков, русских и несогласных с теориями ОУН* украинцев. Был убит 23 мая 1938 года советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Прах палача украинские власти планируют окончательно перенести в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры.*Лица и организации, деятельность которых запрещена на территории РФ как экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20260812/1082432462.html

https://ukraina.ru/20260815/tramp-obmanchivaya-strategiya-khaosa-ochen-pokhozhaya-na-dementsiyu-1082516474.html

https://ukraina.ru/20260808/est-plan-b-c-i-d-fedorov-vydvinul-ultimatum-zelenskomu-1082318143.html

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эксклюзив, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир зеленский, минобороны, reuters, cnn, захар виноградов