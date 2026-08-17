На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом - 17.08.2026 Украина.ру
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На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом
На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом - 17.08.2026 Украина.ру
На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом
Мировой кулинарный рекорд установили в Тернопольской области, сварив более трёх тон бограча. Об этом 16 августа сообщило издание "Суспільне Тернопіль".
2026-08-17T13:32
2026-08-17T13:45
новости
украина
западная украина
тернопольская область
рекорды
бывший ссср
ситуация на украине
кулинария
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Инициатор установления рекорда Андрей Балабух рассказал, что раньше бограч в таком такого количества одновременно никто не готовил. По его словам, на приготовление ушло 600 килограммов разного мяса, 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 лука, 100 перца красного и различные ингредиенты, зелень. Выход готового блюда был рассчитан на более семи тысяч порций.Помогали подготовить ингредиенты к бограчу более 20 человек. Они работали после обеда и всю ночь.Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сделала замеры перед фиксацией мирового рекорда – 3 тонны 140 литров. Каждый ингредиент проходил видеофиксацию, взвешивание и фиксировался по времени.Новость о рекордном приготовлении бограча распространили украинские СМИ вместе с новостями об ухудшении социально-экономической обстановки и событиями на фронте.Ранее, в июне то же издание сообщало, что в той же области Западной Украины зафиксировали рекорд "Наибольшее количество людей, принявших участие в непрерывном чтении Конституции Украины". Другие издания, перепечатавшие новость о приготовлении огромного объёма бограча в в Тернопольской области, сообщали о температурных и прочих рекордах.Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал в мае такое достижение постсоветской республики в нынешних условиях, как "общее количество собак породы французский бульдог на одной площадке – 357 собак". Дело было в Одессе.В апреле на Западной Украине тоже фиксировали кулуарный рекорд - в городе Нововолынске Волынской области презентовали рекордный пасхальный кулич весом более 200 кг, высотой более 1 м и диаметром 80 см. Происходило это на фоне усиления насильственной мобилизации в ВСУ даже священников, пыток в военкоматах и разгула коррупции среди военкомов, рейдерских захватов православных храмов и распространения неоязыческих культов в силовых структурах Украины.Тем временем Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK CenterБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, западная украина, тернопольская область, рекорды, бывший ссср, ситуация на украине, кулинария
Новости, Украина, Западная Украина, Тернопольская область, рекорды, бывший СССР, ситуация на Украине, кулинария

На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом

13:32 17.08.2026 (обновлено: 13:45 17.08.2026)
 
© Фото : suspilne.media
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : suspilne.media
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Мировой кулинарный рекорд установили в Тернопольской области, сварив более трёх тон бограча. Об этом 16 августа сообщило издание "Суспільне Тернопіль".
Инициатор установления рекорда Андрей Балабух рассказал, что раньше бограч в таком такого количества одновременно никто не готовил. По его словам, на приготовление ушло 600 килограммов разного мяса, 100 килограммов сала, 500 килограммов картофеля, 100 килограммов моркови, 160 лука, 100 перца красного и различные ингредиенты, зелень. Выход готового блюда был рассчитан на более семи тысяч порций.
Помогали подготовить ингредиенты к бограчу более 20 человек. Они работали после обеда и всю ночь.
Представитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сделала замеры перед фиксацией мирового рекорда – 3 тонны 140 литров. Каждый ингредиент проходил видеофиксацию, взвешивание и фиксировался по времени.
Новость о рекордном приготовлении бограча распространили украинские СМИ вместе с новостями об ухудшении социально-экономической обстановки и событиями на фронте.
Ранее, в июне то же издание сообщало, что в той же области Западной Украины зафиксировали рекорд "Наибольшее количество людей, принявших участие в непрерывном чтении Конституции Украины".
Другие издания, перепечатавшие новость о приготовлении огромного объёма бограча в в Тернопольской области, сообщали о температурных и прочих рекордах.
Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал в мае такое достижение постсоветской республики в нынешних условиях, как "общее количество собак породы французский бульдог на одной площадке – 357 собак". Дело было в Одессе.
В апреле на Западной Украине тоже фиксировали кулуарный рекорд - в городе Нововолынске Волынской области презентовали рекордный пасхальный кулич весом более 200 кг, высотой более 1 м и диаметром 80 см. Происходило это на фоне усиления насильственной мобилизации в ВСУ даже священников, пыток в военкоматах и разгула коррупции среди военкомов, рейдерских захватов православных храмов и распространения неоязыческих культов в силовых структурах Украины.
Тем временем Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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