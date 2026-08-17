https://ukraina.ru/20260817/vs-rf-razgromili-tsekha-sborki-robototekhnicheskikh-kompleksov-vsu-1082550071.html
ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру
ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, сообщило 17 августа Минобороны РФ
2026-08-17T12:20
2026-08-17T12:20
2026-08-17T12:32
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082337785_0:12:1368:782_1920x0_80_0_0_68cff22aeca8371ab4dee1409d263b24.jpg
"Нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в материале ведомства.Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 797 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, сбиты 12 управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня, из которых два — HIMARS производства США и два — Vampire чешского производства.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082337785_78:0:1278:900_1920x0_80_0_0_f6756f7d1af9f892ba0deb1c094a0a33.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
12:20 17.08.2026 (обновлено: 12:32 17.08.2026)
Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, сообщило 17 августа Минобороны РФ
"Нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в материале ведомства.
Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 797 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, сбиты 12 управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня, из которых два — HIMARS производства США и два — Vampire чешского производства.