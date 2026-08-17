ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру
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ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру
ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, сообщило 17 августа Минобороны РФ
2026-08-17T12:20
2026-08-17T12:32
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"Нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в материале ведомства.Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 797 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, сбиты 12 управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня, из которых два — HIMARS производства США и два — Vampire чешского производства.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ

12:20 17.08.2026 (обновлено: 12:32 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, сообщило 17 августа Минобороны РФ
"Нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в материале ведомства.
Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 797 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, сбиты 12 управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня, из которых два — HIMARS производства США и два — Vampire чешского производства.
Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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