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ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ

ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру

ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ

Вооруженные силы России за сутки поразили цеха сборки и места хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, сообщило 17 августа Минобороны РФ

2026-08-17T12:20

2026-08-17T12:20

2026-08-17T12:32

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"Нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - говорится в материале ведомства.Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ было нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 797 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, сбиты 12 управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда систем залпового огня, из которых два — HIMARS производства США и два — Vampire чешского производства.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация