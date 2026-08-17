https://ukraina.ru/20260817/nikogda-ne-lezla-v-politiku-kak-zelenskaya-tayno-upravlyaet-kadrovymi-resheniyami-muzha-1082549141.html
"Никогда не лезла в политику": как Зеленская тайно управляет кадровыми решениями мужа
"Никогда не лезла в политику": как Зеленская тайно управляет кадровыми решениями мужа - 17.08.2026 Украина.ру
"Никогда не лезла в политику": как Зеленская тайно управляет кадровыми решениями мужа
Елена Зеленская непублично влияет на решения своего супруга Владимира Зеленского, блокируя неугодных людей и инициативы. Об этом 17 августа сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на источники
2026-08-17T11:47
2026-08-17T11:47
2026-08-17T11:47
новости
владимир зеленский
набу
сап
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По словам собеседника издания, первая леди не участвует напрямую в политической работе, но способна накладывать своеобразное вето на определённые назначения. Другой источник утверждает, что Зеленская не вовлечена во внутренние "интриги", однако может влиять на карьерные перспективы отдельных чиновников, если считает их достойными поддержки.Авторы материала отмечают, что степень её воздействия на президента не следует недооценивать, хотя сама Зеленская "никогда не лезла в политику".Ранее "РИА Новости" сообщало, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении Зеленской. По данным источников, у антикоррупционных органов "предостаточно поводов" для её задержания, а Зеленский знает о ситуации и якобы усилил охрану семьи.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, владимир зеленский, набу, сап
"Никогда не лезла в политику": как Зеленская тайно управляет кадровыми решениями мужа
Елена Зеленская непублично влияет на решения своего супруга Владимира Зеленского, блокируя неугодных людей и инициативы. Об этом 17 августа сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на источники
По словам собеседника издания, первая леди не участвует напрямую в политической работе, но способна накладывать своеобразное вето на определённые назначения. Другой источник утверждает, что Зеленская не вовлечена во внутренние "интриги", однако может влиять на карьерные перспективы отдельных чиновников, если считает их достойными поддержки.
Авторы материала отмечают, что степень её воздействия на президента не следует недооценивать, хотя сама Зеленская "никогда не лезла в политику".
Ранее "РИА Новости" сообщало, что НАБУ и САП завершают расследование в отношении Зеленской.
По данным источников, у антикоррупционных органов "предостаточно поводов" для её задержания, а Зеленский знает о ситуации и якобы усилил охрану семьи.
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