https://ukraina.ru/20260817/armiya-rossii-osvobodila-dva-novykh-punkta-v-zone-svo-1082549728.html

Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО

Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО - 17.08.2026 Украина.ру

Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО

Вооружённые силы России освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-17T12:17

2026-08-17T12:17

2026-08-17T12:17

спецоперация

сво

россия

одесса

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосолошино Запорожской области", — говорится в сообщении.Операцию в Андреевской общине выполнили подразделения группировки войск "Центр".Кроме того, российские военнослужащие ударными БПЛА поразили патрульный катер типа "Тарантул" ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом в порту Одессы. Удары БПЛА "Герань-4 сикер" нанесены по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе.Днём ранее подразделения Южной группировки освободили Першомарьевку, а группировка "Север" — Кудиевку в Харьковской области

россия

одесса

донецкая народная республика

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, одесса, донецкая народная республика, вооруженные силы украины