Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО - 17.08.2026 Украина.ру
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Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО - 17.08.2026 Украина.ру
Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
Вооружённые силы России освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-17T12:17
2026-08-17T12:17
спецоперация
сво
россия
одесса
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосолошино Запорожской области", — говорится в сообщении.Операцию в Андреевской общине выполнили подразделения группировки войск "Центр".Кроме того, российские военнослужащие ударными БПЛА поразили патрульный катер типа "Тарантул" ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом в порту Одессы. Удары БПЛА "Герань-4 сикер" нанесены по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе.Днём ранее подразделения Южной группировки освободили Першомарьевку, а группировка "Север" — Кудиевку в Харьковской области
россия
одесса
донецкая народная республика
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спецоперация, сво, россия, одесса, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Россия, Одесса, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины

Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО

12:17 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Вооружённые силы России освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосолошино Запорожской области", — говорится в сообщении.
Операцию в Андреевской общине выполнили подразделения группировки войск "Центр".
Кроме того, российские военнослужащие ударными БПЛА поразили патрульный катер типа "Тарантул" ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом в порту Одессы. Удары БПЛА "Герань-4 сикер" нанесены по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе.
Днём ранее подразделения Южной группировки освободили Першомарьевку, а группировка "Север" — Кудиевку в Харьковской области
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