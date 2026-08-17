https://ukraina.ru/20260817/armiya-rossii-osvobodila-dva-novykh-punkta-v-zone-svo-1082549728.html
Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО - 17.08.2026 Украина.ру
Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
Вооружённые силы России освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-17T12:17
2026-08-17T12:17
2026-08-17T12:17
спецоперация
сво
россия
одесса
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосолошино Запорожской области", — говорится в сообщении.Операцию в Андреевской общине выполнили подразделения группировки войск "Центр".Кроме того, российские военнослужащие ударными БПЛА поразили патрульный катер типа "Тарантул" ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом в порту Одессы. Удары БПЛА "Герань-4 сикер" нанесены по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе.Днём ранее подразделения Южной группировки освободили Першомарьевку, а группировка "Север" — Кудиевку в Харьковской области
россия
одесса
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, россия, одесса, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Россия, Одесса, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
Вооружённые силы России освободили Андреевскую общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. Об этом 17 августа сообщили в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосолошино Запорожской области", — говорится в сообщении.
Операцию в Андреевской общине выполнили подразделения группировки войск "Центр".
Кроме того, российские военнослужащие ударными БПЛА поразили патрульный катер типа "Тарантул" ВСУ, обеспечивавший безопасность судов в море и на разгрузке, а также резервуары с топливом в порту Одессы. Удары БПЛА "Герань-4 сикер" нанесены по логистическому центру "Новая Почта" в Одессе.