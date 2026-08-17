https://ukraina.ru/20260817/po-puti-pozdnego-sssr-tramp-razbrasyvaetsya-soyuznikami-ssha-1082550817.html

По пути позднего СССР: Трамп разбрасывается союзниками США

По пути позднего СССР: Трамп разбрасывается союзниками США - 17.08.2026 Украина.ру

По пути позднего СССР: Трамп разбрасывается союзниками США

В понедельник, 17 августа, начинаются американо-южнокорейские учения "Ульчи – страж свободы". В учениях запланировано участие десятков тысяч военнослужащих и... Украина.ру, 17.08.2026

2026-08-17T12:59

2026-08-17T12:59

2026-08-17T13:39

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В понедельник, 17 августа, начинаются американо-южнокорейские учения "Ульчи – страж свободы". В учениях запланировано участие десятков тысяч военнослужащих и тысяч единиц военной техники армий США, Республики Корея и их союзников.По количеству привлечённых сил и средств, в том числе перебрасываемых из США, а также по составу участников учения напоминают высадку на Корейском полуострове в 1950 году так называемых сил ООН под предводительством Вашингтона. Неслучайно МИД КНДР загодя назвал запланированные учения подготовкой агрессивной войны и пообещал жёсткий ответ.Но внезапно, накануне учений, Дональд Трамп дал указание министру войны Питу Хегсету резко сократить их масштаб. Более того, Трамп заявил, что считает учения пустой тратой денег безо всякой необходимости и вообще отменил бы их, если бы уже не было поздно.Вряд ли Трампа поняли бы избиратели, если бы он потратил бешеные деньги на переброску из США и развёртывание на Корейском полуострове многотысячного контингента, с тем чтобы тут же отправить его обратно в США. На фоне заявлений Ким Чен Ына это выглядело бы как позорное трусливое бегство.Трамп заявляет, что его действия по ограничению масштаба учений связаны с тем, что руководство Республики Корея отказалось принять участие в антииранской кампании, а КНДР, мол, относится к нему (Трампу) "с уважением" – с Ким Чен Ыном они друзья, у Трампа даже фотография с ним совместная есть.В принципе, можем поверить, что эмоциональный, непредсказуемый в своих реакциях президент США не испугался возможных осложнений с ядерным Пхеньяном (третий кризис на фоне неразрешённых украинского и иранского), а действительно обиделся на Сеул за отказ в поддержке. Ведь точно такие же претензии Трамп предъявлял европейским союзникам США, которые "дорого обходятся" и плохо слушаются (мало поддерживают американцев против того же Ирана).Но это даже хуже, чем если бы Трамп испугался. Отступление перед угрозой неконтролируемой эскалации можно оправдать ответственным подходом, нежеланием рисковать войной с ядерной державой, дефицитом ресурсов для ещё одной конфронтации. Версия же Трампа является хамской по отношению к союзникам, отказывая им в праве на защиту собственных интересов и демонстрирует полное непонимание взаимной зависимости США и их партнёров друг от друга.В сложившихся условиях зависимость Вашингтона от союзников – куда сильнее, чем зависимость союзников от США. До распада СССР Штаты гарантировали защиту от силового распространения коммунистической идеологии и были для союзников незаменимы в идеологическом плане. Но угроза насильственной коммунизации давно отсутствует. Последние десятилетия США и союзников связывает политическая традиция, практика семидесятилетней интеграции в одну торгово-экономическую и финансовую систему, выросшую на этом общность интересов элит – всё то, что формирует "общность исторических судеб" на основе общих интересов.Но общие – не значит американские. США были признанным лидером этой системы, пока могли обеспечивать её защиту и экономический рост (так же, как СССР был признанным лидером соцлагеря, пока обеспечивал защиту и экономический рост своих союзников).Если лидер больше не может выполнять эти функции, он прекращает быть лидером. В условиях системных идеологических противоречий элиты союзных государств могут быть заинтересованы в поддержке лидера, создании ему условий для восстановления своих возможностей, из страха перед агрессией альтернативной системы, отрицающей действующие элиты и ломающей основу их экономического господства. Но даже в случае с СССР бывший соцлагерь счёл более выгодным быстро перестроиться на капиталистические рельсы и найти себе новых покровителей, чем переживать кризис вместе с СССР и его непредсказуемыми, конкурирующими друг с другом, лидерами.Ничто, кроме уверенности в американском превосходстве и в том, что США ещё вернут себе позиции гегемона, не мешает элитам союзных с Вашингтоном стран поступить аналогично. Между тем, Трамп уже фактически заставил Европу выживать без американской поддержки, находясь в конфликте с Россией, в который американцы же Европу и втравили.Пока ещё находящиеся у власти европейские элиты сохраняют ставку на США, рассчитывая, что новый президент вернёт старую политику. Не будем гадать, насколько это возможно: противоречия между Евросоюзом и США растут быстрее, чем приближается срок американских президентских выборов. Просто отметим, что к концу второго срока Трампа пройдёт 12 лет с тех пор, как американские союзники надеются на повышение адекватности политики Вашингтона. Но и при Байдене, за которого управляла команда, и при Трампе, который куражится самостоятельно, не обращая внимания на команду, отношение к союзникам одинаковое – "они нам всем обязаны" и "куда они денутся".Ничего не напоминает?Сейчас США пытаются проводить в отношении союзников именно ту политику, которую пропагандируют некоторые российские политические обозреватели (причём их взгляды пользуются успехом в народе). Мы, мол, сильные, смелые, богатые и добрые, поэтому союзники должны быть счастливы уже тем, что мы их согласились облагодетельствовать своим хорошим отношением, отталкивать друг друга в борьбе за размещение наших военных баз на своих территориях, наперебой предлагать нам всё лучшие условия экономического сотрудничества и не сметь даже заикаться о наличии собственных интересов.Между тем, ещё прагматичная Меркель во время первого срока Трампа открыто говорила: если США не могут больше обеспечивать безопасность Европы, Евросоюзу нужно найти другого гаранта своей безопасности. Старушка не очень-то Россию и любила, очень её боялась, но в отсутствии идеологического барьера прямо намекала США на Россию как на их вероятного преемника в качестве главного союзника Европы.При этом Меркель, "девочка Коля", была из старой плеяды грамотных и проницательных политиков. Ей не хватало смелости Гельмута Коля для принятия нестандартных самостоятельных решений, но проблему она видела чётко: европейский плацдарм нужен США, чтобы сдерживать объединение Евразии в единое экономическое пространство, России для балансирования влияния Китая в едином евразийском экономическом пространстве, а России и Китаю, чтобы загнать США обратно на свой континент, отрезать от них Африку, а если получится – то и Южную, и Центральную Америку, заставив держать оборону в рамках североамериканского единого экономического пространства (США, Канада, Мексика – если, конечно Оттаву и Мехико удастся удержать в экономическом союзе с США).Аналогичным образом Республика Корея является для США и их тихоокеанских союзников точкой входа в Евразию на Востоке. Её потеря неизбежно ведёт к быстрой потере Америкой своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, без шансов удержать за собой даже Австралию и Новую Зеландию.Понятно, что всё это дело не одного дня и не одного года. Позиции США в Европе и Индо-Тихоокеанской зоне пошатнулись, но всё ещё достаточно прочны. Процесс разочарования гарантом безопасности и локомотивом экономического развития только начался. Для Вашингтона не всё ещё потеряно, хотя утраченное доверие надо будет восстанавливать и платить за это свою цену.В то же время, не надо и недооценивать опасность нынешней ситуации для США. Там неслучайно всё последнее время избирают президентов-популистов, предпочитающих потакать низменным инстинктам толпы, а не выстраивать долгосрочную стратегию, способную спасти остатки американского влияния в мире.Штаты испытывают острый недостаток ресурсов для обеспечения своей гегемонии даже в рамках традиционного Запада, о глобальной гегемонии речь уже вообще не идёт. С того момента, как СССР ступил на аналогичную тропу, до его распада прошло меньше пяти лет. Основные процессы начались в 1987 году, с объявлением перестройки и нового мышления (фактическим признанием, что по-старому больше жить не получается), а завершились катастрофой уже к концу 1991 года.Опыт СССР показывает: если глобальный стратегический пункт не удерживаешь ты, его берёт под контроль твой противник – и твоя позиция резко ухудшается. Пытаясь сэкономить на союзниках, ты теряешь значительно больше, а союзники просто находят себе нового партнёра. Сейчас Трамп упорно наступает на те же грабли. Пожелаем ему удачи в этом деле.

https://ukraina.ru/20260815/tramp-obmanchivaya-strategiya-khaosa-ochen-pokhozhaya-na-dementsiyu-1082516474.html

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https://ukraina.ru/20260812/neozhidannye-geoekonomicheskie-rezultaty-agressii-ssha-i-izrailya-v-irane-1082416389.html

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мнения, сша, ссср, вашингтон, меркель, ким чен ын, дональд трамп, оон, ес, мид, весь ищенко