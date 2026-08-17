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Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру
Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
На Украине нарастает дискуссия о необходимости мобилизации женщин. Боевой медик, сержант ВСУ Юлия Кобринович заявила, что женщин следует призывать наравне с мужчинами. Об этом 17 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-17T13:29
2026-08-17T13:29
2026-08-17T13:36
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"Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности — равные обязанности защищать Украину", — заявила Кобринович.Ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гнездилов тоже высказался за мобилизацию бездетных женщин:"Если женщина не имеет ребёнка, она не студентка и не работает в медицине — вперёд на фронт".На фоне этих заявлений в ВСУ ввели должность советника по гендерному равенству. По данным СМИ, мера связана с подготовкой к мобилизации женщин для восполнения потерь. Официальные власти это опровергают: глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал "не разгонять глупости" и заявил, что женская мобилизация не планируется.О возможной мобилизации женщин – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, СНБО, Украина.ру
Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
13:29 17.08.2026 (обновлено: 13:36 17.08.2026)
На Украине нарастает дискуссия о необходимости мобилизации женщин. Боевой медик, сержант ВСУ Юлия Кобринович заявила, что женщин следует призывать наравне с мужчинами. Об этом 17 августа сообщили украинские СМИ
"Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности — равные обязанности защищать Украину", — заявила Кобринович.
Ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гнездилов тоже высказался за мобилизацию бездетных женщин:
"Если женщина не имеет ребёнка, она не студентка и не работает в медицине — вперёд на фронт".
На фоне этих заявлений в ВСУ ввели должность советника по гендерному равенству. По данным СМИ, мера связана с подготовкой к мобилизации женщин для восполнения потерь.
Официальные власти это опровергают: глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал "не разгонять глупости" и заявил, что женская мобилизация не планируется.
О возможной мобилизации женщин – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру