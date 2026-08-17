Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/bezdetnykh--na-peredovuyu-v-vsu-vnov-zagovorili-o-zhenskoy-mobilizatsii-1082555832.html
Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру
Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
На Украине нарастает дискуссия о необходимости мобилизации женщин. Боевой медик, сержант ВСУ Юлия Кобринович заявила, что женщин следует призывать наравне с мужчинами. Об этом 17 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-17T13:29
2026-08-17T13:36
новости
украина
вооруженные силы украины
снбо
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/85/1033358522_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d63cea263df519bb90a23fc594f9ea97.jpg
"Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности — равные обязанности защищать Украину", — заявила Кобринович.Ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гнездилов тоже высказался за мобилизацию бездетных женщин:"Если женщина не имеет ребёнка, она не студентка и не работает в медицине — вперёд на фронт".На фоне этих заявлений в ВСУ ввели должность советника по гендерному равенству. По данным СМИ, мера связана с подготовкой к мобилизации женщин для восполнения потерь. Официальные власти это опровергают: глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал "не разгонять глупости" и заявил, что женская мобилизация не планируется.О возможной мобилизации женщин – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/85/1033358522_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b6df5b516bb283905d40f561c09db778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, снбо, украина.ру
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, СНБО, Украина.ру

Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации

13:29 17.08.2026 (обновлено: 13:36 17.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий / Перейти в фотобанкЛьвов жители украинский флаг
Львов жители украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Андрій Садовий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Украине нарастает дискуссия о необходимости мобилизации женщин. Боевой медик, сержант ВСУ Юлия Кобринович заявила, что женщин следует призывать наравне с мужчинами. Об этом 17 августа сообщили украинские СМИ
"Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности — равные обязанности защищать Украину", — заявила Кобринович.
Ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гнездилов тоже высказался за мобилизацию бездетных женщин:
"Если женщина не имеет ребёнка, она не студентка и не работает в медицине — вперёд на фронт".
На фоне этих заявлений в ВСУ ввели должность советника по гендерному равенству. По данным СМИ, мера связана с подготовкой к мобилизации женщин для восполнения потерь.
Официальные власти это опровергают: глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал "не разгонять глупости" и заявил, что женская мобилизация не планируется.
О возможной мобилизации женщин – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныСНБОУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:03Офицер ВСУ спрогнозировал катастрофическую зиму в Киеве и Одессе
13:55В порту Одессы ВСУ переделывают контейнеры в пусковые установки для дронов
13:46"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих
13:41Шоу на пнях и мохнатые "пленные": Куклачев довел Киев до истерики
13:3590% мужчин в аспирантуре: как мобилизация изменила украинское образование
13:32На Украине в разгар боевых действий похвастались очередным абсурдным рекордом
13:29Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации
13:24Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД
13:1217 августа 2026 года, утренний эфир
12:59По пути позднего СССР: Трамп разбрасывается союзниками США
12:49Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья
12:40Годовщина "Духа Анкориджа": есть только один вариант, когда США изменят отношение к России
12:36Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center
12:23Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
12:20ВС РФ разгромили цеха сборки робототехнических комплексов ВСУ
12:17Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
11:50СВР России предупредила коллег о провокации мировой войны
11:47"Никогда не лезла в политику": как Зеленская тайно управляет кадровыми решениями мужа
11:40Захарова нашла сходство между главой евродипломатии и старухой Шапокляк
11:26Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР
Лента новостейМолния