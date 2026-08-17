https://ukraina.ru/20260817/bezdetnykh--na-peredovuyu-v-vsu-vnov-zagovorili-o-zhenskoy-mobilizatsii-1082555832.html

Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации

Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру

Бездетных — на передовую: в ВСУ вновь заговорили о женской мобилизации

На Украине нарастает дискуссия о необходимости мобилизации женщин. Боевой медик, сержант ВСУ Юлия Кобринович заявила, что женщин следует призывать наравне с мужчинами. Об этом 17 августа сообщили украинские СМИ

2026-08-17T13:29

2026-08-17T13:29

2026-08-17T13:36

новости

украина

вооруженные силы украины

снбо

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/85/1033358522_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d63cea263df519bb90a23fc594f9ea97.jpg

"Если у женщин равные права с мужчинами, то должны быть и равные обязанности — равные обязанности защищать Украину", — заявила Кобринович.Ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергей Гнездилов тоже высказался за мобилизацию бездетных женщин:"Если женщина не имеет ребёнка, она не студентка и не работает в медицине — вперёд на фронт".На фоне этих заявлений в ВСУ ввели должность советника по гендерному равенству. По данным СМИ, мера связана с подготовкой к мобилизации женщин для восполнения потерь. Официальные власти это опровергают: глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал "не разгонять глупости" и заявил, что женская мобилизация не планируется.О возможной мобилизации женщин – подробнее в материале Украинцы предлагают призывать бездетных женщин на сайте Украина.ру

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, снбо, украина.ру