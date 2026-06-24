https://ukraina.ru/20260624/konflikty-stali-novoy-normalnostyu-mir-podoshl-k-opasnoy-cherte-a-ukraina---lish-chast-etoy-istorii-1080558059.html

Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории

Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории - 24.06.2026 Украина.ру

Конфликты стали новой нормальностью. Мир подошёл к опасной черте, а Украина - лишь часть этой истории

Противостояние коллективного Запада и России в украинском контексте только усиливается, и это может привести к роковым последствиям

2026-06-24T06:30

2026-06-24T06:30

2026-06-24T06:30

эксклюзив

россия

сша

нато

ес

украина

обсе

дональд трамп

юрий ушаков

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/06/1043281491_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_d6c14cd73f85558baa0028a88ea7c501.jpg

"Примаковские чтения", собравшие в Москве более 300 экспертов из России и 40 участников из 17 стран, включая европейские, США, Китай, Индию, в этом году сосредоточены на вопросе "Мир без правил: силовая игра?".В самом начале заседания на тему "Глобальные последствия региональных конфликтов" президент ИМЭМО Александр Дынкин, выступавший в роли модератора, обратил внимание на тот факт, что в настоящий момент мир переживает пик по количеству конфликтов (предыдущий пришёлся на период распада биполярной системы) - в прошлом году таковых насчитывалось 65.Как стоит расценивать такую повышенную конфликтность? Все участники панели сошлись во мнении, что это новая нормальность следующей четверти века.Это рукотворное создание Западом напряжённости, уверен заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. НАТО и ЕС, как говорится во всех основополагающих документах, существуют для того, чтобы обеспечивать всеми имеющимися у Запада средствами военную, политическую и экономическую защиту своего населения, кроме того, Североатлантический альянс стремится к обретению превосходства на всех театрах действий, результаты такой политики мы сейчас и наблюдаем - НАТО и ЕС сосредоточены не на создании условий для мирного развития определённых стран, а для вытеснения геополитических противников (в т.ч. РФ, Китай, Турция), отметил дипломат.Нынешний миропорядок очень хаотичный: диалоги прекращаются, многие правила по безопасности и стабильности сейчас нарушаются - констатировал исполнительный директор Женевского центра политики безопасности, а в прошлом генеральный секретарь ОБСЕ​​​​​​​ Томас Гремингер.И вот в таких условиях все разговоры о партнёрстве Российской Федерации и Соединённых Штатов больше не актуальны, предупреждает ведущий научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, бывший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, Томас Грэм."Мы были соперниками на мировой арене последние 120 лет, и это не изменится. Я думаю, нам нужно признать, что конкуренция - а не обязательно конфликт - является постоянной чертой глобальной среды, и это, безусловно, будет справедливо и в многополярном мире. Мы должны довести до наших лидеров, что относиться к конкуренции надо ответственно, чтобы избежать трагической войны", - заявил он.Да, хорошо бы, чтобы нашёлся человек, который смог бы донести эту ценную мысль до нынешнего президента США Дональда Трампа, сначала обещающего завершить все войны в мире, чтобы войти в историю как миротворец, а затем собственноручно обостряющего текущие конфликты и развязывающего новые, ещё более масштабные.Не так давно Трамп на фоне наметившихся договорённостей с Ираном объявил, что вновь сосредоточится на украинском вопросе. Однако в каком плане США переключаются на Украину, не очень понятно, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами на полях "Примаковских чтений"."Вынужден вас разочаровать: мы видим нечто противоположное, - заявил дипломат. - За последнее время мы наблюдаем в линии США элементы дрейфа от пониманий, достигнутых в Анкоридже, и определённое сближение линии Вашингтона с наиболее оголтелой антироссийской политикой, проводимой ближайшими союзниками США в Европе в лице Соединённого Королевства и Французской Республики".Что наглядно проявилось на саммите G7 во французском Эвиане, где Трамп встал на сторону партнёров по украинскому вопросу, обязавшись нарастить помощь Киеву и усилить давление на Москву.Помощник президента РФ Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений", отметил любопытную особенность того мероприятия - там произошла пересменка ролей западных стран в разыгрываемой ими украинской драме: если после начала СВО политическую и военную помощь Киеву оказывала администрация предыдущего президента США Джо Байдена, тогда именно Штаты задавали градус русофобии, то при Трампе Вашингтон предпринимал посреднические усилия, и на какое-то время европейцам пришлось взять на себя инициативу в походе за стратегическим поражением России."На встрече "семёрки" европейцы делали всё, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом "Эвиана" - правда, не минеральной воды. "Семёрочный" клуб сам себя стимулировал к тому, чтобы активнее и, если хотите, наглее продолжать навязывать всем свой порядок, основанный на правилах. В первую очередь преломление к безудержной поддержке киевского режима", - сказал представитель Кремля.Это лишь подтверждает очевидный вывод, что силовое противостояние между многополярностью с одной стороны и порядком, основанным на правилах, с другой не только продолжится, но и усилится, констатировал Ушаков.Порядком, основанным на правилах, придуманных под себя и свои корыстные интересы, коллективный Запад, который по-прежнему играет немалую роль на мировой арене, пытается подменить международные устройства, утвердившиеся после Второй мировой войны, чтобы удержать ускользающее из рук доминирование в политике, экономике, технологиях и других сферах, а также сохранить контроль над потоками международной торговли, цепочками добавленной стоимости и природными ресурсами, пояснил помощник президента РФ."Ради сдерживания конкурентов на глобальном и региональном уровне, апологеты и двигатели такого подхода не гнушаются использовать любые рычаги: военные, политические, пропагандистские, экономические и так далее", - подчеркнул Ушаков.Санкции, пошлины, дискредитирующие информационные кампании и вбросы, переброски войск, раздутые оборонные бюджеты - всё то, к чему все уже привыкли. Увы."Сумма мировых военных расходов составляет $2,63 трлн - колоссальная цифра. На страны НАТО приходится 53%, а если выполнят условие в 5% ВВП на военные нужды, то на горизонте 5-7 лет будет 65% общемировых трат. То есть на 32 страны приходится 65% и 35% - на 131 страну. Одна эта цифра свидетельствует о противостоянии НАТО всему остальному миру. Военные расходы - это не та вещь, которую можно включить и выключить, тем более, производство. Это связано с промыванием мозгов, придумыванием врага, ведь Россия никак не угрожала ни членам ЕС, ни членам НАТО. Мы приближаемся к опасной черте, мир становится более опасным.Львиная доля расходов ЕС идёт на закупки у США - импорт вооружений на 64% в прошлом году состоял из американского оружия.Если посмотреть на темпы капитализации оборонных предприятий в период с 2022 года до настоящего момента, то у американской компании Palantir она выросла в 24 раза, у немецкой Rheinmetall - более чем в 15 раз. Ни та, ни другая до 2022-го не были особенно заметны на фондовых рынках."Возникает политэкономия межгосударственных конфликтов: всё начинается с эскалации враждебной пропаганды, затем обостряются межполитические отношения, потом происходит рост военных расходов и растёт капитализация оружейных фирм. Это классический корпоративизм XXI века",- объяснил Дынкин."В гибридной войне, развязанной против России как лидера глобального большинства и страны, прокладывающей путь к новой системе международных отношений, Украина используется как расходный материал, как театр военных действий для нанесения стратегического поражения России, что бы они не говорили, что эту цель не преследуют. Если посмотреть на все практические действия ЕС и НАТО, то это стратегия долгосрочная, выходящая далеко за рамки гипотетического урегулирования на Украине", - заявил Грушко.Конфликт на Украине уже представляет собой прокси-войну между НАТО и Россией, но может стать полномасштабной европейской войной, сейчас мы переживаем один из самых опасных моментов с 1945 года, даже опаснее, чем Карибский кризис, предупреждает почётный профессор политических наук британского Кентского университета Ричард Саква, также участвующий в Примаковских чтениях."С моей точки зрения, мир сегодня танцует возле жерла вулкана из-за того, что украинский конфликт может перерасти в большую войну между Россией и Европой", - сказал он в кулуарах мероприятия.В то же время Евросоюз пытается наладить диалог с российской стороной. Недавно стало известно, что представители председателя Евросовета Антониу Кошты сделали несколько телефонных звонках в Москву с целью провести подготовительную работу на случай, если наступит момент мирных переговоров. Ушаков подтвердил журналистам, что какие-то попытки выйти на контакт Евросоюз предпринимал.Грушко, руководствуясь принципом "тихой дипломатии", не стал комментировать эту ситуацию, но констатировал, что действия Евросоюза свидетельствует о незаинтересованности в переговорах с Россией по Украине и даже в создании условий для их проведения. Одним из условий для начала таких переговоров, по словам заместителя главы МИД РФ, станет в первую очередь прекращение военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму, к тому же сама позиция, которую занимает Европа и постоянно озвучивает, исключает её в качестве какого-то участника процесса.Тем не менее, Россия к диалогу с Евросоюзом готова, подтвердил Ушаков. С американцами же диалог по Украине и не прерывался, сообщил в свою очередь Рябков, выразив надежду, что США будут и дальше предпринимать усилия для поиска здравого решения кризиса безопасности в Евроатлантике, в центре которого - ситуация на Украине.Диалог всегда лучше конфликта, мир всегда лучше войны. Россия неизменно предпочитает во всём руководствоваться дипломатическими методами прежде всего, но реальность такова, что общий тренд на Западе вокруг Украины эскалационный.​​​​​​​"Возрастает риск военного столкновения [РФ и НАТО], они говорят, что будут готовы к 2030 году, поэтому ни в коем случае [не хотят] допустить мира на Украине.​​​​​​​ Если говорить о реальных ресурсах, которыми обладает Россия, то они достаточны для того, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития событий и самым серьёзным образом обеспечить и нашу оборону, и нашу безопасность. И на западных рубежах", - заявил Грушко.Так что, напряжённость в мире в ближайшее время сохранится и с большой долей вероятностью только усилится - такой вывод красной нитью проходил через речи всех участников первого дня "Примаковских чтений".Читайте также интервью политолога Владимира Джараллы Украинский террор в Крыму – это лишь один эпизод прямой войны между Россией и Европой

https://ukraina.ru/20260622/smrad-eviana-razveyal-dukh-ankoridzha-kak-tramp-izvorachivaetsya-posle-porazheniya-1080499044.html

https://ukraina.ru/20260622/bestsennyy-opyt-i-gotovye-resheniya-kak-zapadnye-oboronnye-predpriyatiya-nazhivayutsya-na-ukrainskom-1080506254.html

https://ukraina.ru/20260619/chto-ugodno-tolko-ne-normalnaya-diplomatiya-pochemu-novosti-o-peregovorakh-po-ukraine-ne-vyzyvayut-1080423187.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, нато, ес, украина, обсе, дональд трамп, юрий ушаков, сергей рябков, конфликт