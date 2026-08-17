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Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД

Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД - 17.08.2026 Украина.ру

Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД

Владимир Зеленский так и не внёс в Верховную раду представления на назначение полноценных руководителей Минобороны и МИД, хотя парламент 17 августа выходит с отпуска и вечером собирается на согласительный совет. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк

2026-08-17T13:24

2026-08-17T13:24

2026-08-17T13:24

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По его мнению, глава киевского режима хочет внести кандидатуру нынешнего и.о. министра Хмары. Задержка связана с тем, что тот должен уволиться с воинской службы: по закону министром обороны может быть только гражданский.Железняк прогнозирует, что кандидатура Хмары будет внесена, как только решится этот вопрос, но вряд ли это произойдёт 18 августа, когда Рада соберётся на заседание.Он уверен, что возвращать Фёдорова Зеленский не намерен. Силовики докладывают ему о снижении числа участников митингов, и в офисе президента считают, что "тактика затягивания и молчания работает". По официальной статистике, на вчерашних акциях по всем городам было заявлено участие 2 тысяч человек, неделей ранее — 5 тысяч.О том, что Зеленский так и не подписални одной отставки и ни одного назначения в командовании ВСУ вчера заявляла и нардеп Марьяна Безуглая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, александр федоров, рада, минобороны, мид, ярослав железняк