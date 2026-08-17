Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/bolee-100-obyskov-na-ukraine-vskryty-skhemy-nezakonnogo-bronirovaniya-ot-mobilizatsii-1082549885.html
Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру
Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
В рамках операции "Декларант" правоохранители провели более 100 обысков по фактам возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Об этом 17 августа заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ"
2026-08-17T12:23
2026-08-17T12:23
новости
украина
буковина
нацполиция
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102902/22/1029022212_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e13c8334939a6441c3c8e53317cd77cc.jpg
Среди фигурантов — должностные лица высших учебных заведений, ТЦК, ВЛК, экспертных команд по оценке повседневного функционирования. По словам Цуцкиридзе, в схемах незаконного бронирования и снятия военнообязанных с учёта участвуют не только работники военкоматов, но и члены ВЛК, военные и гражданские посредники."Мы документировали схему: за 7 тысяч долларов с каждого военнообязанного вносили недостоверные сведения в военно-учётные документы, а затем — в реестр "Оберег"", — рассказал он.Он также привёл пример начальника районного ТЦК на Буковине, который в 2023 году не декларировал сбережения, а за 2024 и 2025 годы указал 115 и 120 тысяч долларов наличными. При обыске у него изъяли более 100 тысяч долларов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
буковина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102902/22/1029022212_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_00cbdd5af9607661b339a5dbd0289956.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, буковина, нацполиция, тцк
Новости, Украина, Буковина, Нацполиция, ТЦК

Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации

12:23 17.08.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкгривна
гривна - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В рамках операции "Декларант" правоохранители провели более 100 обысков по фактам возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Об этом 17 августа заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ"
Среди фигурантов — должностные лица высших учебных заведений, ТЦК, ВЛК, экспертных команд по оценке повседневного функционирования.
По словам Цуцкиридзе, в схемах незаконного бронирования и снятия военнообязанных с учёта участвуют не только работники военкоматов, но и члены ВЛК, военные и гражданские посредники.
"Мы документировали схему: за 7 тысяч долларов с каждого военнообязанного вносили недостоверные сведения в военно-учётные документы, а затем — в реестр "Оберег"", — рассказал он.
Он также привёл пример начальника районного ТЦК на Буковине, который в 2023 году не декларировал сбережения, а за 2024 и 2025 годы указал 115 и 120 тысяч долларов наличными. При обыске у него изъяли более 100 тысяч долларов.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБуковинаНацполицияТЦК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:23Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
12:17Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
11:50СВР России предупредила коллег о провокации мировой войны
11:47"Никогда не лезла в политику": как Зеленская тайно управляет кадровыми решениями мужа
11:40Захарова нашла сходство между главой евродипломатии и старухой Шапокляк
11:26Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР
11:15Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября
11:03Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ
11:00Константинов раскрыл план Запада по заморозке на Украине
10:57"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру
10:29Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО
10:03ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
09:57Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть
09:57В Латвии назвали цену антироссийских санкций и призвали ЕС оплатить счета
09:30Разгром в портах: "Герани" уничтожили терминал, склады БЭК и патрульный катер ВСУ
09:13Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛА
09:00Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа
08:37Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА
08:10Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА
08:00"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке
Лента новостейМолния