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Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации - 17.08.2026 Украина.ру
Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
В рамках операции "Декларант" правоохранители провели более 100 обысков по фактам возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Об этом 17 августа заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ"
2026-08-17T12:23
2026-08-17T12:23
2026-08-17T12:23
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Среди фигурантов — должностные лица высших учебных заведений, ТЦК, ВЛК, экспертных команд по оценке повседневного функционирования. По словам Цуцкиридзе, в схемах незаконного бронирования и снятия военнообязанных с учёта участвуют не только работники военкоматов, но и члены ВЛК, военные и гражданские посредники."Мы документировали схему: за 7 тысяч долларов с каждого военнообязанного вносили недостоверные сведения в военно-учётные документы, а затем — в реестр "Оберег"", — рассказал он.Он также привёл пример начальника районного ТЦК на Буковине, который в 2023 году не декларировал сбережения, а за 2024 и 2025 годы указал 115 и 120 тысяч долларов наличными. При обыске у него изъяли более 100 тысяч долларов.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, буковина, нацполиция, тцк
Новости, Украина, Буковина, Нацполиция, ТЦК
Более 100 обысков на Украине: вскрыты схемы незаконного бронирования от мобилизации
В рамках операции "Декларант" правоохранители провели более 100 обысков по фактам возможного незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Об этом 17 августа заявил исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе в интервью "Цензор.НЕТ"
Среди фигурантов — должностные лица высших учебных заведений, ТЦК, ВЛК, экспертных команд по оценке повседневного функционирования.
По словам Цуцкиридзе, в схемах незаконного бронирования и снятия военнообязанных с учёта участвуют не только работники военкоматов, но и члены ВЛК, военные и гражданские посредники.
"Мы документировали схему: за 7 тысяч долларов с каждого военнообязанного вносили недостоверные сведения в военно-учётные документы, а затем — в реестр "Оберег"", — рассказал он.
Он также привёл пример начальника районного ТЦК на Буковине, который в 2023 году не декларировал сбережения, а за 2024 и 2025 годы указал 115 и 120 тысяч долларов наличными. При обыске у него изъяли более 100 тысяч долларов.
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