Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено - 17.08.2026 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено
Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено - 17.08.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено
Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать
2026-08-17T07:00
2026-08-17T07:00
интервью
украина
сша
ближний восток
иран
владимир зеленский
дональд трамп
ростислав ищенко
пво
ракеты
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Дональд Трамп заявил, что у США сократились запасы боеприпасов не из-за войны с Ираном, а из-за предыдущего президента Джо Байдена, который отдал их киевскому режиму на сумму в 300 миллиардов долларов. При этом американский лидер напомнил, что также поставляет Украине боеприпасы, но за деньги и через Евросоюз.- Ростислав Владимирович, так кто же все-таки виноват в истощении американских арсеналов?- Трамп врет. Конечно, Байден много чего расходовал на Украину, но у них оставался запас, по поводу которого Зеленский как раз и обращался к Трампу. И именно Трамп израсходовал этот запас на бессмысленную авантюру против Ирана. Никто же не скрывает, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются в Израиль и страны Залива. Поэтому между Зеленским и Трампом получается такой диалог.- Я же знаю, что у вас есть ракеты.- Да, есть. Но они нужнее там.Ближний Восток для США действительно важнее Украины. Ближний Восток – это солнечное сплетение мировой торговли, энергетики и финансов. А Украина – это лишь эффективное оружие против России. Да, она свой ресурс выработала, но все равно никуда не денется и будет воевать до конца. А США именно на Ближнем Востоке надо защищать свои интересы.Трамп неудачно сыграл в войну с Ираном, поэтому американцев с Ближнего Востока выгоняют пинками. А им, чтобы оставаться сверхдержавой, за Ближний Восток надо держаться. Американские союзники вовсю посматривают на Россию и Китай. Ведут переговоры, подписывают меморандумы, заключают соглашения. Одним словом, думают о приятном постамериканском будущем. США это не нравится, поэтому им необходимо удержаться.Чтобы удержаться на Ближнем Востоке, им надо свести к ничье войну против Ирана, потому что Иран требует ухода американцев с их баз. И страны Залива уже не возражают: "Уходите? Ну ладно. Придут русские или китайцы. Кто-то на этих базах точно будет". Да, прямо об этом они не говорят, но и горой за американцев уже не встают. И вот для того, чтобы защищать свои интересы, Трампу нужны в том числе ракеты для ПВО. Их расход огромный, а ничего другого для сдерживания иранских ракет и дронов Штаты не придумали. И все, что у них есть в запасах, уходит туда.Повторюсь, Зеленский для США – это второстепенная фигура. Если Украины завтра не будет, США вздохнут спокойно и уберут нолик с баланса. Катастрофы для них не случится. А вот если их вышвырнут с Ближнего Востока, то катастрофа случится. Даже если Зеленский на американских ракетах продержится еще год-полтора. Зеленский будет держаться, а у США уже будет катастрофа. Зачем им это?А Зеленскому они просто будут говорить: "Мы тебя любим и поддерживаем. Если что-нибудь будет, то обязательно дадим. Дали же самолеты? Еще дадим".Турция 70 ракет ATACMS продаст. Кстати, с разрешения США. Франция свои "Скальпы" в мае-июне поставила. Точное количество этих ракет неизвестно, но вроде бы десятками исчислялись. Британцы вроде бы тоже Storm Shadow собирались передать. Я уже не говорю про сотни тысяч беспилотников, которые поставляли британцы и немцы. Украину поддерживают. Дают то, что есть. А то, чего нет, дать не могут.- Самое главное, что они Украине и Зеленскому надежду дают.- Трудно сказать. Если бы я просил чай с сахаром, а мне давали томатный сок с солью, не знаю, вселяло бы это во мне надежду. Просто американцы и европейцы знают, что Зеленский никуда не денется. Для него война – это вопрос выживания. Для Украины – тоже. Если закончится война, России даже не понадобится ее захватывать.Кто будет Украину финансировать? Они же неслучайно говорят: "Нам нужны репарации. Причем желательно, чтобы вы растянуть их выплату лет на 100". У них нет ни экономики, ни бюджета. Если войны не будет, вся западная помощь закончится. Кредиты тоже придется отдавать. Где брать деньги? Только за счет репараций с России. А если нет репараций и нет войны, за счет чего будет жить Украина?Да, можно сразу объявить дефолт. Но от этого экономика не прорастет. А если нет экономики, где будут люди работать? Откуда государству брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, которых на Украине после войны будет миллион? Да, ООН будет присылать гуманитарную помощь с мешками риса и ботинками, как в Сомали. Но в экономику-то кто будет инвестировать? Россия в сохранившуюся Украину Зеленского, а Запад найдет более интересные объекты для инвестиций.Конечно, отдельные семьи будут кормиться за счет своего огорода. Но государство за счет огорода не проживет.- А как Украина собирается справляться с огромным оттоком населения, которое обратно уже не вернется?- Вот именно. На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов – пенсионеры. Количество рождающихся детей в три раза меньше, чем смертность по стране. При таких демографических тенденциях через каких-то десять лет там в лучшем случае будет жить 15 миллионов населения. И мы же еще не знаем, какие территории от Украины останутся.Сейчас Россия претендует на шесть регионов. Но она неоднократно говорила: "Если будете дальше кочевряжиться, то это будет не последним требованием". Посмотрите, что на фронте происходит. Войска наступают в Харьковской и Сумской областях. Может быть, скоро в Черниговской области наступать начнут. Если они эти областные центры займут, как это местному населению преподносить будут? "Мы здесь постоим и уйдем" или "Мы сюда навсегда пришли"?Как нам опираться на местное лояльное население, если оно будет знать, что через год туда вернется СБУ, и будет спрашивать, кто сотрудничал с русскими? Поэтому людям будут говорить: "Мы пришли навсегда. Сейчас референдум проведем. Или без референдума включим в состав РФ". Пройдут референдумы и все. Поезд ушел. Еще пару областей стали частью России. А мы же не знаем, когда война закончится.Да, сейчас мы наступаем медленно. Но когда фронт рушится, войска начинают наступать со скоростью передвижения техники. Успеет Украина за это время какой-то мирный договор подписать, чтобы сохраниться? Наверное, даже Путин этого не знает. В такой ситуации мы будем действовать по обстоятельствам. И западные союзники Украины тоже будут действовать по обстоятельствам.Повторюсь, Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать.
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20260811/dmitriy-drobnitskiy-ssha-grozit-krizis-kotoryy-prevratit-ikh-v-neupravlyaemogo-monstra-s-yadernym-1082366810.html
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интервью, украина, сша, ближний восток, иран, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, пво, ракеты, экономика, демография
Интервью, Украина, США, Ближний Восток, Иран, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, ПВО, ракеты, экономика, демография

Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено

07:00 17.08.2026
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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автор издания Украина.ру
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Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее Дональд Трамп заявил, что у США сократились запасы боеприпасов не из-за войны с Ираном, а из-за предыдущего президента Джо Байдена, который отдал их киевскому режиму на сумму в 300 миллиардов долларов. При этом американский лидер напомнил, что также поставляет Украине боеприпасы, но за деньги и через Евросоюз.
- Ростислав Владимирович, так кто же все-таки виноват в истощении американских арсеналов?
- Трамп врет. Конечно, Байден много чего расходовал на Украину, но у них оставался запас, по поводу которого Зеленский как раз и обращался к Трампу. И именно Трамп израсходовал этот запас на бессмысленную авантюру против Ирана. Никто же не скрывает, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются в Израиль и страны Залива. Поэтому между Зеленским и Трампом получается такой диалог.
- Я же знаю, что у вас есть ракеты.
- Да, есть. Но они нужнее там.
Ближний Восток для США действительно важнее Украины. Ближний Восток – это солнечное сплетение мировой торговли, энергетики и финансов. А Украина – это лишь эффективное оружие против России. Да, она свой ресурс выработала, но все равно никуда не денется и будет воевать до конца. А США именно на Ближнем Востоке надо защищать свои интересы.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Трамп неудачно сыграл в войну с Ираном, поэтому американцев с Ближнего Востока выгоняют пинками. А им, чтобы оставаться сверхдержавой, за Ближний Восток надо держаться. Американские союзники вовсю посматривают на Россию и Китай. Ведут переговоры, подписывают меморандумы, заключают соглашения. Одним словом, думают о приятном постамериканском будущем. США это не нравится, поэтому им необходимо удержаться.
Чтобы удержаться на Ближнем Востоке, им надо свести к ничье войну против Ирана, потому что Иран требует ухода американцев с их баз. И страны Залива уже не возражают: "Уходите? Ну ладно. Придут русские или китайцы. Кто-то на этих базах точно будет". Да, прямо об этом они не говорят, но и горой за американцев уже не встают. И вот для того, чтобы защищать свои интересы, Трампу нужны в том числе ракеты для ПВО. Их расход огромный, а ничего другого для сдерживания иранских ракет и дронов Штаты не придумали. И все, что у них есть в запасах, уходит туда.
Повторюсь, Зеленский для США – это второстепенная фигура. Если Украины завтра не будет, США вздохнут спокойно и уберут нолик с баланса. Катастрофы для них не случится. А вот если их вышвырнут с Ближнего Востока, то катастрофа случится. Даже если Зеленский на американских ракетах продержится еще год-полтора. Зеленский будет держаться, а у США уже будет катастрофа. Зачем им это?
А Зеленскому они просто будут говорить: "Мы тебя любим и поддерживаем. Если что-нибудь будет, то обязательно дадим. Дали же самолеты? Еще дадим".
Турция 70 ракет ATACMS продаст. Кстати, с разрешения США. Франция свои "Скальпы" в мае-июне поставила. Точное количество этих ракет неизвестно, но вроде бы десятками исчислялись. Британцы вроде бы тоже Storm Shadow собирались передать. Я уже не говорю про сотни тысяч беспилотников, которые поставляли британцы и немцы. Украину поддерживают. Дают то, что есть. А то, чего нет, дать не могут.
- Самое главное, что они Украине и Зеленскому надежду дают.
- Трудно сказать. Если бы я просил чай с сахаром, а мне давали томатный сок с солью, не знаю, вселяло бы это во мне надежду. Просто американцы и европейцы знают, что Зеленский никуда не денется. Для него война – это вопрос выживания. Для Украины – тоже. Если закончится война, России даже не понадобится ее захватывать.
Кто будет Украину финансировать? Они же неслучайно говорят: "Нам нужны репарации. Причем желательно, чтобы вы растянуть их выплату лет на 100". У них нет ни экономики, ни бюджета. Если войны не будет, вся западная помощь закончится. Кредиты тоже придется отдавать. Где брать деньги? Только за счет репараций с России. А если нет репараций и нет войны, за счет чего будет жить Украина?
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп не совершит революцию сверху после убийства Чарли Кирка, он проиграет - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 06:30
Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружиемСША находятся в плохой форме. Когда начнется окончательный бардак в Штатах, мы попкорн будем вкушать только первые пять минут. Потом станет очень страшно, потому что это будет неуправляемый монстр в состоянии полураспада, мы сейчас это начинаем наблюдать.
Да, можно сразу объявить дефолт. Но от этого экономика не прорастет. А если нет экономики, где будут люди работать? Откуда государству брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, которых на Украине после войны будет миллион? Да, ООН будет присылать гуманитарную помощь с мешками риса и ботинками, как в Сомали. Но в экономику-то кто будет инвестировать? Россия в сохранившуюся Украину Зеленского, а Запад найдет более интересные объекты для инвестиций.
Конечно, отдельные семьи будут кормиться за счет своего огорода. Но государство за счет огорода не проживет.
- А как Украина собирается справляться с огромным оттоком населения, которое обратно уже не вернется?
- Вот именно. На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов – пенсионеры. Количество рождающихся детей в три раза меньше, чем смертность по стране. При таких демографических тенденциях через каких-то десять лет там в лучшем случае будет жить 15 миллионов населения. И мы же еще не знаем, какие территории от Украины останутся.
Сейчас Россия претендует на шесть регионов. Но она неоднократно говорила: "Если будете дальше кочевряжиться, то это будет не последним требованием". Посмотрите, что на фронте происходит. Войска наступают в Харьковской и Сумской областях. Может быть, скоро в Черниговской области наступать начнут. Если они эти областные центры займут, как это местному населению преподносить будут? "Мы здесь постоим и уйдем" или "Мы сюда навсегда пришли"?
Как нам опираться на местное лояльное население, если оно будет знать, что через год туда вернется СБУ, и будет спрашивать, кто сотрудничал с русскими? Поэтому людям будут говорить: "Мы пришли навсегда. Сейчас референдум проведем. Или без референдума включим в состав РФ". Пройдут референдумы и все. Поезд ушел. Еще пару областей стали частью России. А мы же не знаем, когда война закончится.
Да, сейчас мы наступаем медленно. Но когда фронт рушится, войска начинают наступать со скоростью передвижения техники. Успеет Украина за это время какой-то мирный договор подписать, чтобы сохраниться? Наверное, даже Путин этого не знает. В такой ситуации мы будем действовать по обстоятельствам. И западные союзники Украины тоже будут действовать по обстоятельствам.
Повторюсь, Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать.
Евгений Норин интервью - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
11 августа, 19:30
Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценариюЕсть точка зрения, что надо еще немного нажать, и противник рассыплется. Но мы про это "через год противник развалится" слышим уже каждый год. Украинский фронт может рухнуть завтра, через три года или вообще никогда. Поэтому для нас есть смысл завершить освобождение ДНР и добиваться выполнения целей СВО дипломатическим путем
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ИнтервьюУкраинаСШАБлижний ВостокИранВладимир ЗеленскийДональд ТрампРостислав ИщенкоПВОракетыэкономикадемография
 
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