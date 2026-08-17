https://ukraina.ru/20260817/1082452820.html

Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено

Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено - 17.08.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено

Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать

2026-08-17T07:00

2026-08-17T07:00

2026-08-17T07:00

интервью

украина

сша

ближний восток

иран

владимир зеленский

дональд трамп

ростислав ищенко

пво

ракеты

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее Дональд Трамп заявил, что у США сократились запасы боеприпасов не из-за войны с Ираном, а из-за предыдущего президента Джо Байдена, который отдал их киевскому режиму на сумму в 300 миллиардов долларов. При этом американский лидер напомнил, что также поставляет Украине боеприпасы, но за деньги и через Евросоюз.- Ростислав Владимирович, так кто же все-таки виноват в истощении американских арсеналов?- Трамп врет. Конечно, Байден много чего расходовал на Украину, но у них оставался запас, по поводу которого Зеленский как раз и обращался к Трампу. И именно Трамп израсходовал этот запас на бессмысленную авантюру против Ирана. Никто же не скрывает, что зенитные ракеты, которые предназначались для киевского режима, до сих пор отправляются в Израиль и страны Залива. Поэтому между Зеленским и Трампом получается такой диалог.- Я же знаю, что у вас есть ракеты.- Да, есть. Но они нужнее там.Ближний Восток для США действительно важнее Украины. Ближний Восток – это солнечное сплетение мировой торговли, энергетики и финансов. А Украина – это лишь эффективное оружие против России. Да, она свой ресурс выработала, но все равно никуда не денется и будет воевать до конца. А США именно на Ближнем Востоке надо защищать свои интересы.Трамп неудачно сыграл в войну с Ираном, поэтому американцев с Ближнего Востока выгоняют пинками. А им, чтобы оставаться сверхдержавой, за Ближний Восток надо держаться. Американские союзники вовсю посматривают на Россию и Китай. Ведут переговоры, подписывают меморандумы, заключают соглашения. Одним словом, думают о приятном постамериканском будущем. США это не нравится, поэтому им необходимо удержаться.Чтобы удержаться на Ближнем Востоке, им надо свести к ничье войну против Ирана, потому что Иран требует ухода американцев с их баз. И страны Залива уже не возражают: "Уходите? Ну ладно. Придут русские или китайцы. Кто-то на этих базах точно будет". Да, прямо об этом они не говорят, но и горой за американцев уже не встают. И вот для того, чтобы защищать свои интересы, Трампу нужны в том числе ракеты для ПВО. Их расход огромный, а ничего другого для сдерживания иранских ракет и дронов Штаты не придумали. И все, что у них есть в запасах, уходит туда.Повторюсь, Зеленский для США – это второстепенная фигура. Если Украины завтра не будет, США вздохнут спокойно и уберут нолик с баланса. Катастрофы для них не случится. А вот если их вышвырнут с Ближнего Востока, то катастрофа случится. Даже если Зеленский на американских ракетах продержится еще год-полтора. Зеленский будет держаться, а у США уже будет катастрофа. Зачем им это?А Зеленскому они просто будут говорить: "Мы тебя любим и поддерживаем. Если что-нибудь будет, то обязательно дадим. Дали же самолеты? Еще дадим".Турция 70 ракет ATACMS продаст. Кстати, с разрешения США. Франция свои "Скальпы" в мае-июне поставила. Точное количество этих ракет неизвестно, но вроде бы десятками исчислялись. Британцы вроде бы тоже Storm Shadow собирались передать. Я уже не говорю про сотни тысяч беспилотников, которые поставляли британцы и немцы. Украину поддерживают. Дают то, что есть. А то, чего нет, дать не могут.- Самое главное, что они Украине и Зеленскому надежду дают.- Трудно сказать. Если бы я просил чай с сахаром, а мне давали томатный сок с солью, не знаю, вселяло бы это во мне надежду. Просто американцы и европейцы знают, что Зеленский никуда не денется. Для него война – это вопрос выживания. Для Украины – тоже. Если закончится война, России даже не понадобится ее захватывать.Кто будет Украину финансировать? Они же неслучайно говорят: "Нам нужны репарации. Причем желательно, чтобы вы растянуть их выплату лет на 100". У них нет ни экономики, ни бюджета. Если войны не будет, вся западная помощь закончится. Кредиты тоже придется отдавать. Где брать деньги? Только за счет репараций с России. А если нет репараций и нет войны, за счет чего будет жить Украина?Да, можно сразу объявить дефолт. Но от этого экономика не прорастет. А если нет экономики, где будут люди работать? Откуда государству брать деньги на содержание бюрократии, пенсионеров и инвалидов, которых на Украине после войны будет миллион? Да, ООН будет присылать гуманитарную помощь с мешками риса и ботинками, как в Сомали. Но в экономику-то кто будет инвестировать? Россия в сохранившуюся Украину Зеленского, а Запад найдет более интересные объекты для инвестиций.Конечно, отдельные семьи будут кормиться за счет своего огорода. Но государство за счет огорода не проживет.- А как Украина собирается справляться с огромным оттоком населения, которое обратно уже не вернется?- Вот именно. На Украине останется около 20 миллионов человек, из которых 11 миллионов – пенсионеры. Количество рождающихся детей в три раза меньше, чем смертность по стране. При таких демографических тенденциях через каких-то десять лет там в лучшем случае будет жить 15 миллионов населения. И мы же еще не знаем, какие территории от Украины останутся.Сейчас Россия претендует на шесть регионов. Но она неоднократно говорила: "Если будете дальше кочевряжиться, то это будет не последним требованием". Посмотрите, что на фронте происходит. Войска наступают в Харьковской и Сумской областях. Может быть, скоро в Черниговской области наступать начнут. Если они эти областные центры займут, как это местному населению преподносить будут? "Мы здесь постоим и уйдем" или "Мы сюда навсегда пришли"?Как нам опираться на местное лояльное население, если оно будет знать, что через год туда вернется СБУ, и будет спрашивать, кто сотрудничал с русскими? Поэтому людям будут говорить: "Мы пришли навсегда. Сейчас референдум проведем. Или без референдума включим в состав РФ". Пройдут референдумы и все. Поезд ушел. Еще пару областей стали частью России. А мы же не знаем, когда война закончится.Да, сейчас мы наступаем медленно. Но когда фронт рушится, войска начинают наступать со скоростью передвижения техники. Успеет Украина за это время какой-то мирный договор подписать, чтобы сохраниться? Наверное, даже Путин этого не знает. В такой ситуации мы будем действовать по обстоятельствам. И западные союзники Украины тоже будут действовать по обстоятельствам.Повторюсь, Украина в любом случае подписала себе смертный приговор. Такой, как раньше, она уже точно не будет. Дальнейшую ее судьбу придется определять ее соседям. Поэтому сейчас ей остается только воевать.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260811/dmitriy-drobnitskiy-ssha-grozit-krizis-kotoryy-prevratit-ikh-v-neupravlyaemogo-monstra-s-yadernym-1082366810.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Андреева

интервью, украина, сша, ближний восток, иран, владимир зеленский, дональд трамп, ростислав ищенко, пво, ракеты, экономика, демография