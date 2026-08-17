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Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября

Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября - 17.08.2026 Украина.ру

Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября

С 1 октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция прекращают признавать российские небиометрические загранпаспорта сроком действия пять лет. Соответствующая информация опубликована Еврокомиссией 17 августа

2026-08-17T11:15

2026-08-17T11:15

2026-08-17T11:15

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еврокомиссия

люксембург

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После вступления ограничений в силу въехать в эти страны по таким документам будет нельзя. Для Швеции предусмотрен переходный период до 31 декабря 2026 года: до этой даты страна продолжит принимать небиометрические паспорта у граждан с визой или видом на жительство, выданными до 1 октября 2026 года. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не планируют.Таким образом, число европейских стран, не признающих пятилетние российские загранпаспорта, достигнет 15. Ранее ограничения ввели Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.О новых антироссийских санкциях – в материале Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть

бельгия

нидерланды

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