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Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября
Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября - 17.08.2026 Украина.ру
Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября
С 1 октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция прекращают признавать российские небиометрические загранпаспорта сроком действия пять лет. Соответствующая информация опубликована Еврокомиссией 17 августа
2026-08-17T11:15
2026-08-17T11:15
2026-08-17T11:15
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После вступления ограничений в силу въехать в эти страны по таким документам будет нельзя. Для Швеции предусмотрен переходный период до 31 декабря 2026 года: до этой даты страна продолжит принимать небиометрические паспорта у граждан с визой или видом на жительство, выданными до 1 октября 2026 года. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не планируют.Таким образом, число европейских стран, не признающих пятилетние российские загранпаспорта, достигнет 15. Ранее ограничения ввели Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.О новых антироссийских санкциях – в материале Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть
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новости, бельгия, нидерланды, еврокомиссия, люксембург, ес
Новости, Бельгия, Нидерланды, Еврокомиссия, Люксембург, ЕС
Четыре страны ЕС прекратят принимать российские небиометрические паспорта с октября
С 1 октября 2026 года Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция прекращают признавать российские небиометрические загранпаспорта сроком действия пять лет. Соответствующая информация опубликована Еврокомиссией 17 августа
После вступления ограничений в силу въехать в эти страны по таким документам будет нельзя. Для Швеции предусмотрен переходный период до 31 декабря 2026 года: до этой даты страна продолжит принимать небиометрические паспорта у граждан с визой или видом на жительство, выданными до 1 октября 2026 года. Бельгия, Люксембург и Нидерланды переходных исключений не планируют.
Таким образом, число европейских стран, не признающих пятилетние российские загранпаспорта, достигнет 15. Ранее ограничения ввели Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Франция, Германия и Румыния.