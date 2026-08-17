https://ukraina.ru/20260817/andrey-kots-posle-osvobozhdeniya-dobropolya-tsentr-udarit-na-slavyansk-i-kramatorsk-s-zapada-1082539398.html

Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада

Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада - 17.08.2026 Украина.ру

Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада

Кадровые перестановки в командовании группировок "Центр" и "Восток" связаны с высокой нагрузкой на "Центр", которому приходилось освобождать больше городов. "Центр" сосредоточится на Доброполье и Славянске, а "Юг" и "Запад" берут агломерацию в клещи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц

2026-08-17T06:00

2026-08-17T06:00

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Ранее в российском военном командовании произошла смена руководителей: группировки "Центр" и "Восток" переданы под управление двум генералам с Дальнего Востока — Андрею Иванаеву и Петру Болгареву. В связи с этим отдельные эксперты высказали гипотезу, что Генштаб может объединить эти силы, чтобы сначала ликвидировать угрозу со стороны противника в Днепропетровской области, а впоследствии нарастить темпы наступления как на Запорожье, так и на район Славянска и Краматорска.Отвечая на вопрос о связи кадровых перестановок с планами создать единую группировку, Коц заявил, что придерживается другой точки зрения. "Я так не думаю. Тут было бы логичнее ожидать совместных действий "Центра" и "Юга"", — отметил журналист.Он подчеркнул, что сейчас "Центру" предстоит взять Доброполье, после чего высвободятся силы для удара на Славянск, Краматорск и Дружковку с запада. Военкор добавил, что "Юг" наступает на агломерацию с юга и востока, а "Запад" после взятия Красного Лимана будет наступать на Славянск с севера, беря её в клещи. В этих условиях раздергивать "Центр" между Запорожьем и Донбассом нецелесообразно.Коц связал перестановку с нагрузкой на "Центр" в прошлом году. "Я бы все же связал эту перестановку с тем, что в прошлом году на "Центр" выпала более серьезная нагрузка, чем на "Восток", так как "Центру" приходилось брать больше городов. И ему однозначно нужно было какое-то обновление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.

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