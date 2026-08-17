Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/andrey-kots-posle-osvobozhdeniya-dobropolya-tsentr-udarit-na-slavyansk-i-kramatorsk-s-zapada-1082539398.html
Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада
Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада - 17.08.2026 Украина.ру
Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада
Кадровые перестановки в командовании группировок "Центр" и "Восток" связаны с высокой нагрузкой на "Центр", которому приходилось освобождать больше городов. "Центр" сосредоточится на Доброполье и Славянске, а "Юг" и "Запад" берут агломерацию в клещи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
2026-08-17T06:00
2026-08-17T06:00
новости
славянск
краматорск
россия
сво
новости сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080936998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5fba535ea5ac10e3d241cf3e12f3e1f6.jpg
Ранее в российском военном командовании произошла смена руководителей: группировки "Центр" и "Восток" переданы под управление двум генералам с Дальнего Востока — Андрею Иванаеву и Петру Болгареву. В связи с этим отдельные эксперты высказали гипотезу, что Генштаб может объединить эти силы, чтобы сначала ликвидировать угрозу со стороны противника в Днепропетровской области, а впоследствии нарастить темпы наступления как на Запорожье, так и на район Славянска и Краматорска.Отвечая на вопрос о связи кадровых перестановок с планами создать единую группировку, Коц заявил, что придерживается другой точки зрения. "Я так не думаю. Тут было бы логичнее ожидать совместных действий "Центра" и "Юга"", — отметил журналист.Он подчеркнул, что сейчас "Центру" предстоит взять Доброполье, после чего высвободятся силы для удара на Славянск, Краматорск и Дружковку с запада. Военкор добавил, что "Юг" наступает на агломерацию с юга и востока, а "Запад" после взятия Красного Лимана будет наступать на Славянск с севера, беря её в клещи. В этих условиях раздергивать "Центр" между Запорожьем и Донбассом нецелесообразно.Коц связал перестановку с нагрузкой на "Центр" в прошлом году. "Я бы все же связал эту перестановку с тем, что в прошлом году на "Центр" выпала более серьезная нагрузка, чем на "Восток", так как "Центру" приходилось брать больше городов. И ему однозначно нужно было какое-то обновление", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
славянск
краматорск
россия
запорожская область
запорожье
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080936998_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_69a584866b8a76fc31bdc24f445e218a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, краматорск, россия, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, центр, восток, война, наступление вс рф, наступление россии, запорожская область, запорожье, донбасс
Новости, Славянск, Краматорск, Россия, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, центр, Восток, война, наступление ВС РФ, наступление России, Запорожская область, Запорожье, Донбасс

Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада

06:00 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Кадровые перестановки в командовании группировок "Центр" и "Восток" связаны с высокой нагрузкой на "Центр", которому приходилось освобождать больше городов. "Центр" сосредоточится на Доброполье и Славянске, а "Юг" и "Запад" берут агломерацию в клещи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Ранее в российском военном командовании произошла смена руководителей: группировки "Центр" и "Восток" переданы под управление двум генералам с Дальнего Востока — Андрею Иванаеву и Петру Болгареву. В связи с этим отдельные эксперты высказали гипотезу, что Генштаб может объединить эти силы, чтобы сначала ликвидировать угрозу со стороны противника в Днепропетровской области, а впоследствии нарастить темпы наступления как на Запорожье, так и на район Славянска и Краматорска.
Отвечая на вопрос о связи кадровых перестановок с планами создать единую группировку, Коц заявил, что придерживается другой точки зрения. "Я так не думаю. Тут было бы логичнее ожидать совместных действий "Центра" и "Юга"", — отметил журналист.
Он подчеркнул, что сейчас "Центру" предстоит взять Доброполье, после чего высвободятся силы для удара на Славянск, Краматорск и Дружковку с запада. Военкор добавил, что "Юг" наступает на агломерацию с юга и востока, а "Запад" после взятия Красного Лимана будет наступать на Славянск с севера, беря её в клещи. В этих условиях раздергивать "Центр" между Запорожьем и Донбассом нецелесообразно.
Коц связал перестановку с нагрузкой на "Центр" в прошлом году. "Я бы все же связал эту перестановку с тем, что в прошлом году на "Центр" выпала более серьезная нагрузка, чем на "Восток", так как "Центру" приходилось брать больше городов. И ему однозначно нужно было какое-то обновление", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСлавянскКраматорскРоссияСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОСпецоперацияцентрВостоквойнанаступление ВС РФнаступление РоссииЗапорожская областьЗапорожьеДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:03"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись
06:00Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада
05:59"Накапливались около 10 дней": бойцы "Центра" раскрыли подробности освобождения Петровки в ДНР
05:45"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян
05:33"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире
05:30Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области
05:24Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется
05:15Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного
05:04Кочевники в будущее. Путешествие в Калмыкию и воины Победы
05:00"Франция прячет суда под флагами Гвинейского залива" — Ераносян о зеркальном ответе НАТО
04:45Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт
04:30"Боевые корабли от эсминцев до патрульных": эксперт о готовности флота дать отпор пиратам
04:09Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot
03:35Газ в лицо и насилие: в Одессе попытались помешать очередной "бусификации"
02:59В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб
02:31В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле
02:05Росавиация из-за БПЛА закрыла второй аэропорт и корректирует расписание в третьем
01:41Трамп сократит масштаб учений США с Южной Кореей ради "хороших отношений с КНДР"
01:07Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность
00:30Силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА
Лента новостейМолния