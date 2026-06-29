Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары - 29.06.2026 Украина.ру
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Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары
Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары - 29.06.2026 Украина.ру
Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары
Начальник Генерального штаба британской армии Роланд Волкер заявил о готовности разместить к 2027 году дополнительные силы на восточном фланге НАТО для превентивного удара по России "в случае обострения". Об этом 29 июня он сообщил на конференции RUSI
2026-06-29T11:44
2026-06-29T11:44
новости
россия
британия
лондон
курт волкер
ростислав ищенко
генштаб
нато
мир без границ
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"Вся наша деятельность в Европе теперь должна быть направлена на получение преимущества. Мы не дадим русским почувствовать, что они могут действовать в любое время и в любом месте по своему усмотрению", — заявил Волкер.Он также анонсировал наращивание удалённых и автономных систем. "В следующем году я ожидаю увидеть гораздо больше наших систем на восточном фланге, готовых нанести удар и вступить в бой в течение 30 минут", — сказал британский генерал.По его словам, если сдерживание не сработает, "агрессор должен почувствовать на себе всю тяжесть последствий немедленно, ещё до того, как покинет районы сосредоточения". Фактически Волкер описал модель нанесения ударов на средней и дальней дистанции, растягивания фронта и лишения России ресурсов.Британские генералы продолжают бряцать оружием, забывая, что их собственная армия сократилась до уровня конца XVIII века, а флот стоит на ремонте. Об этом – в материале Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия
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новости, россия, британия, лондон, курт волкер, ростислав ищенко, генштаб, нато, мир без границ
Новости, Россия, Британия, Лондон, Курт Волкер, Ростислав Ищенко, Генштаб, НАТО, Мир без границ

Лондон обещал бомбить Россию: начальник Генштаба Британии анонсировал превентивные удары

11:44 29.06.2026
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПодготовка к референдуму в Британии по сохранению членства в ЕС
Подготовка к референдуму в Британии по сохранению членства в ЕС - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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Начальник Генерального штаба британской армии Роланд Волкер заявил о готовности разместить к 2027 году дополнительные силы на восточном фланге НАТО для превентивного удара по России "в случае обострения". Об этом 29 июня он сообщил на конференции RUSI
"Вся наша деятельность в Европе теперь должна быть направлена на получение преимущества. Мы не дадим русским почувствовать, что они могут действовать в любое время и в любом месте по своему усмотрению", — заявил Волкер.
Он также анонсировал наращивание удалённых и автономных систем.
"В следующем году я ожидаю увидеть гораздо больше наших систем на восточном фланге, готовых нанести удар и вступить в бой в течение 30 минут", — сказал британский генерал.
По его словам, если сдерживание не сработает, "агрессор должен почувствовать на себе всю тяжесть последствий немедленно, ещё до того, как покинет районы сосредоточения".
Фактически Волкер описал модель нанесения ударов на средней и дальней дистанции, растягивания фронта и лишения России ресурсов.
Британские генералы продолжают бряцать оружием, забывая, что их собственная армия сократилась до уровня конца XVIII века, а флот стоит на ремонте. Об этом – в материале Ростислав Ищенко: У России еще есть шанс избежать европейской войны, которую намерена развязать Британия
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