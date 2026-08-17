Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center - 17.08.2026 Украина.ру
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Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center
Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center - 17.08.2026 Украина.ру
Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center
Металлургические предприятия Украины остановятся и экспорт стали рухнет на 50% без решения проблемы логистического коллапса. Об этом 14 августа проинформировали аналитики компании GMK Center
2026-08-17T12:36
2026-08-17T12:36
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Констатируя логистический коллапс на Украине, компания отметила: без быстрого восстановления морского экспорта большинство ГОКов могут остановиться, а экспорт стали — снизиться на 50%."Блокада черноморских портов приводит к невозможности отгрузки всего объема экспорта продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) и росту логистических затрат на использование альтернативных маршрутов. Наряду с другими факторами, этот логистический кризис создает эффект "идеального шторма" для отрасли, результатом которого уже стала остановка нескольких горнодобывающих предприятий, однако без быстрого восстановления морского экспорта последствия для ГМК и украинской экономики будут значительно болезненнее", - заявили в компании.Там отметили, что резко выросли ставки фрахта и страхования, а судовладельцы и экипажи отказываются заходить в украинские черноморские порты. Госмонополия "Укрзалізниця" с 1 августа подняла грузовые тарифы на 30%. Параллельно перевозчик ограничил прием грузов на нескольких припортовых железнодорожных станциях Одесской области."Все это катастрофически отразилось на показателях украинского экспорта в июле–августе. По данным Государственной таможенной службы, объем экспорта пшеницы за 12 дней августа упал в 4,3 раза г./г., ячменя — в 5,6 раза, а кукурузы — в 2,7 раза. Кроме того, в июле резко сократился объем экспорта металлургической продукции (основные последствия будут уже в августе)", - констатировали аналитики.Вследствие прекращения экспорта промышленность вынуждена сокращать производство. Частично или полностью прекратили работу Южный горно-обогатительный комбинат и компания Ferrexpo."Пути диверсификации экспорта очевидны — это те же маршруты, что и в 2022 году: дунайские порты, 16 железнодорожных переходов на западной границе и автотранспорт. "Укрзалізниця" уже готовится к переориентации части грузопотока на альтернативные направления", - сказано в публикации.Там также отмечено, что за I полугодие экспортные железнодорожные перевозки в направлении дунайских портов сократились на 28% — до 0,8 млн т. При этом их пропускная способность составляет до 2,5–3 млн т в месяц — против примерно 6 млн т в месяц в портах Большой Одессы. Объемы экспорта железнодорожным транспортом через западную границу за май–июнь выросли на 200 тыс. т. В целом за I полугодие экспортные железнодорожные перевозки в направлении пограничных переходов сократились на 9,7% — до 11,6 млн т.Украинские аналитики считают, что возможности этого логистического канала остаются ограниченными не только украинской инфраструктурой, но и ситуацией в соседних странах. Сейчас во многих европейских стран идут ремонтные работы. В Венгрии ограничивают электротягу из-за дефицита электроэнергии, а значительная часть инфраструктуры в Польше максимально задействована во внутренних перевозках. Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры Украины и ЕС сейчас в разы меньше экспортных потребностей, отметили украинские аналитики."Технические возможности инфраструктуры Украины позволяют пропускать до 6,6 млн т грузов в месяц, но "узким местом" остается стыковка с европейской сетью, из-за чего фактический объем перевозок достигает лишь 2–2,6 млн т в месяц, - отметили они. - Максимальная реальная пропускная способность составляет 3,4 млн т в месяц — именно такой объем фиксировался в отдельные месяцы после начала войны, но до запуска морского коридора в августе 2023 года. То есть реальный коэффициент использования возможностей западных переходов составляет не более чем 40–50%". Существенным фактором названы дополнительные расходы при железнодорожном экспорте, которые могут достигать $30–60 за тонну, в зависимости от конечного пункта назначения.Автомобильная логистика обходится дороже железнодорожной или морской из-за роста цен на топливо и имеет свою специфику: дефицит водителей, риски работы в прифронтовых регионах и др."Важную роль в переориентации экспорта могут сыграть иностранные порты — Констанца (Румыния), Гданьск и Гдыня (Польша) и другие, которые уже принимали украинские грузы в 2022–2023 годах", - сказано в публикации GMK Center.Там отмечено, что потери экспорта металлопроката, по оценкам ОП "Укрметаллургпром", могут превысить 50% от нынешних объемов."Основной текущий вывод: ни один альтернативный маршрут не сможет в полной мере заменить черноморские порты ни по стоимости, ни по пропускной способности. Железная дорога, дунайские порты и автоперевозки вместе могут обеспечить лишь 50–55% мощности портов Большой Одессы, а украинская экспортная продукция будет конкурировать между собой из-за ограниченной пропускной способности существующих альтернативных путей", - констатировали украинские аналитики.Переориентация логистики и рост железнодорожных тарифов формируют дополнительные издержки с крайне негативным влиянием на экономические показатели бизнеса. Это касается как экспорта украинской продукции, так и импорта - например, коксующегося угля для металлургических комбинатов.Использование альтернативных маршрутов через западные переходы и европейские порты увеличит стоимость доставки отдельных грузов на $50–70 за тонну, то есть почти вдвое по отдельным направлениям", пояснили в "AрселорМиттал Кривой Рог".GMK Center прогнозирует, что значительная часть железорудных мощностей будет остановлена, а производство в секторе может сократиться на 35% по сравнению с I половиной 2026 года. "Ключевая особенность нынешней ситуации заключается в одновременном действии нескольких критических для ГМК факторов: высокой стоимости электроэнергии, введении новых квот ЕС с 1 июля и повышении грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%", - сказано в публикации.Там отмечено, что блокада морских портов — это резкое падение экспорта и дальнейшее ухудшение других макропоказателей Украины. День простоя морских портов обходится экономике примерно в $70 млн недополученной выручки. Нацбанк Украины оценивает совокупные потери валютной выручки во втором полугодии 2026-го из-за блокирования Россией портов примерно в $2,5 млрд. Независимые аналитики оценивают негативное влияние блокады черноморских портов на ВВП Украины в диапазоне от -0,6% до -0,9%. Отдельные представители украинского бизнеса оценивают перспективы падения украинского ВВП из-за блокады портов Черного моря на уровне 10–12% в 2026–2027 годах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, польша, россия, ес, ввп, экспорт, порты, черное море
Новости, Украина, Польша, Россия, ЕС, ВВП, экспорт, порты, Черное море

Украине предсказали остановку заводов и крах экспорта - GMK Center

12:36 17.08.2026
 
© Фото : metinvest.media
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : metinvest.media
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Металлургические предприятия Украины остановятся и экспорт стали рухнет на 50% без решения проблемы логистического коллапса. Об этом 14 августа проинформировали аналитики компании GMK Center
Констатируя логистический коллапс на Украине, компания отметила: без быстрого восстановления морского экспорта большинство ГОКов могут остановиться, а экспорт стали — снизиться на 50%.
"Блокада черноморских портов приводит к невозможности отгрузки всего объема экспорта продукции горно-металлургического комплекса (ГМК) и росту логистических затрат на использование альтернативных маршрутов. Наряду с другими факторами, этот логистический кризис создает эффект "идеального шторма" для отрасли, результатом которого уже стала остановка нескольких горнодобывающих предприятий, однако без быстрого восстановления морского экспорта последствия для ГМК и украинской экономики будут значительно болезненнее", - заявили в компании.
Там отметили, что резко выросли ставки фрахта и страхования, а судовладельцы и экипажи отказываются заходить в украинские черноморские порты. Госмонополия "Укрзалізниця" с 1 августа подняла грузовые тарифы на 30%. Параллельно перевозчик ограничил прием грузов на нескольких припортовых железнодорожных станциях Одесской области.
"Все это катастрофически отразилось на показателях украинского экспорта в июле–августе. По данным Государственной таможенной службы, объем экспорта пшеницы за 12 дней августа упал в 4,3 раза г./г., ячменя — в 5,6 раза, а кукурузы — в 2,7 раза. Кроме того, в июле резко сократился объем экспорта металлургической продукции (основные последствия будут уже в августе)", - констатировали аналитики.
Вследствие прекращения экспорта промышленность вынуждена сокращать производство. Частично или полностью прекратили работу Южный горно-обогатительный комбинат и компания Ferrexpo.
"Пути диверсификации экспорта очевидны — это те же маршруты, что и в 2022 году: дунайские порты, 16 железнодорожных переходов на западной границе и автотранспорт. "Укрзалізниця" уже готовится к переориентации части грузопотока на альтернативные направления", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что за I полугодие экспортные железнодорожные перевозки в направлении дунайских портов сократились на 28% — до 0,8 млн т. При этом их пропускная способность составляет до 2,5–3 млн т в месяц — против примерно 6 млн т в месяц в портах Большой Одессы.
Объемы экспорта железнодорожным транспортом через западную границу за май–июнь выросли на 200 тыс. т. В целом за I полугодие экспортные железнодорожные перевозки в направлении пограничных переходов сократились на 9,7% — до 11,6 млн т.
Украинские аналитики считают, что возможности этого логистического канала остаются ограниченными не только украинской инфраструктурой, но и ситуацией в соседних странах. Сейчас во многих европейских стран идут ремонтные работы. В Венгрии ограничивают электротягу из-за дефицита электроэнергии, а значительная часть инфраструктуры в Польше максимально задействована во внутренних перевозках.
Пропускная способность железнодорожной инфраструктуры Украины и ЕС сейчас в разы меньше экспортных потребностей, отметили украинские аналитики.
"Технические возможности инфраструктуры Украины позволяют пропускать до 6,6 млн т грузов в месяц, но "узким местом" остается стыковка с европейской сетью, из-за чего фактический объем перевозок достигает лишь 2–2,6 млн т в месяц, - отметили они. - Максимальная реальная пропускная способность составляет 3,4 млн т в месяц — именно такой объем фиксировался в отдельные месяцы после начала войны, но до запуска морского коридора в августе 2023 года. То есть реальный коэффициент использования возможностей западных переходов составляет не более чем 40–50%".
Существенным фактором названы дополнительные расходы при железнодорожном экспорте, которые могут достигать $30–60 за тонну, в зависимости от конечного пункта назначения.
Автомобильная логистика обходится дороже железнодорожной или морской из-за роста цен на топливо и имеет свою специфику: дефицит водителей, риски работы в прифронтовых регионах и др.
"Важную роль в переориентации экспорта могут сыграть иностранные порты — Констанца (Румыния), Гданьск и Гдыня (Польша) и другие, которые уже принимали украинские грузы в 2022–2023 годах", - сказано в публикации GMK Center.
Там отмечено, что потери экспорта металлопроката, по оценкам ОП "Укрметаллургпром", могут превысить 50% от нынешних объемов.
"Основной текущий вывод: ни один альтернативный маршрут не сможет в полной мере заменить черноморские порты ни по стоимости, ни по пропускной способности. Железная дорога, дунайские порты и автоперевозки вместе могут обеспечить лишь 50–55% мощности портов Большой Одессы, а украинская экспортная продукция будет конкурировать между собой из-за ограниченной пропускной способности существующих альтернативных путей", - констатировали украинские аналитики.
Переориентация логистики и рост железнодорожных тарифов формируют дополнительные издержки с крайне негативным влиянием на экономические показатели бизнеса. Это касается как экспорта украинской продукции, так и импорта - например, коксующегося угля для металлургических комбинатов.
Использование альтернативных маршрутов через западные переходы и европейские порты увеличит стоимость доставки отдельных грузов на $50–70 за тонну, то есть почти вдвое по отдельным направлениям", пояснили в "AрселорМиттал Кривой Рог".
GMK Center прогнозирует, что значительная часть железорудных мощностей будет остановлена, а производство в секторе может сократиться на 35% по сравнению с I половиной 2026 года.
"Ключевая особенность нынешней ситуации заключается в одновременном действии нескольких критических для ГМК факторов: высокой стоимости электроэнергии, введении новых квот ЕС с 1 июля и повышении грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%", - сказано в публикации.
Там отмечено, что блокада морских портов — это резкое падение экспорта и дальнейшее ухудшение других макропоказателей Украины. День простоя морских портов обходится экономике примерно в $70 млн недополученной выручки.
Нацбанк Украины оценивает совокупные потери валютной выручки во втором полугодии 2026-го из-за блокирования Россией портов примерно в $2,5 млрд. Независимые аналитики оценивают негативное влияние блокады черноморских портов на ВВП Украины в диапазоне от -0,6% до -0,9%. Отдельные представители украинского бизнеса оценивают перспективы падения украинского ВВП из-за блокады портов Черного моря на уровне 10–12% в 2026–2027 годах.
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