https://ukraina.ru/20260817/ukraine-voevat-esch-desyat-let-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082533322.html

"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире

"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире - 17.08.2026 Украина.ру

"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире

В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему политики и военные в своих речах вдруг начали всё чаще призывать сограждан беречь себя. И думают над тем, каким образом нормальным людям можно в создавшихся условиях последовать этому совету

2026-08-17T05:33

2026-08-17T05:33

2026-08-17T05:33

эксклюзив

украина

россия

андрей ермолаев

киев

владимир зеленский

снежана егорова

впк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082366654_0:51:1177:713_1920x0_80_0_0_ed330cdeeffc6a132e50a50b494eee05.jpg

А условия становятся всё сложнее. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что выбранная Киевом тактика нанесения ударов в глубину российской территории приводит к зеркальному ответу. Более того, в России уже дискутируют о переводе экономики на военные рельсы, практически происходит мобилизация, хотя и "немножко не в том варианте, к которому привыкли в Украине за эти годы".Это не отлов людей, не "бусификация": в России сейчас "речь идёт об информационной, административной, финансовой мобилизации", пояснил эксперт в эфире одного из интернет-каналов. Он добавил, что Россия при этом в полной мере задействует ресурсы партнеров, в частности, Северной Кореи.По словам Ермолаева, судя по всему, Москва готовится к некоему новому этапу СВО, целью которого будет принуждение Киева к миру, но – на своих условиях. И в этом сценарии учтены прогнозы тяжёлой зимы для Украины.А что Киев?"Украина пытается ответить на эту новую угрозу эскалации 2.0, назовём ее так, зимнюю эскалацию, своими угрозами и условиями, связанными с тем, что и Россия может оказаться в тяжелом экономическом и энергетическом положении – дальние удары, разрушение энергетической инфраструктуры, те же самые блокады городов…", – пояснил политолог.По его мнению, всё это свидетельствует об отказе сторон от возможности проведения осенних переговоров, на что многие рассчитывали. Вместо этого Москва и Киев намерены перейти к методам тотальной войны.Ермолаев обратил внимание на тот факт, что многие спикеры – бывшие и действующие украинские политики, военные – в обращениях к согражданам всё чаще призывают: "Берегите себя!"Наверное, что-то знают. Но как уберечь себя человеку, живущему в обыкновенной многоэтажке, не имеющему отношения к войне, что ему нужно конкретно сделать – уехать в село, вообще покинуть страну? Ответа спикеры не дают.Получается, твоя жизнь – это только твоя забота, а больше никому это не нужно, обрисовал ситуацию Ермолаев.Он добавил, что всё это показывает "ментальный излом", даже некоторую растерянность перед будущим: "как воевать, понятно, а как сберечь, как сохранить жизнь в условиях этой войны, понимают уже всё меньше людей".Кто в этом кошмаре выживет психологически, да и просто физически, вот вопрос. Но, кажется, решение о новой эскалации принято и в Москве, и в Киеве, предположил Ермолаев.Что касается целей эскалации и вообще всей этой войны, то, по словам эксперта, речь идёт не о демонтаже украинского государства, но о том, с кем будет Украина. Страна находится на линии цивилизационного разлома, потому идёт борьба за Украину, а не за её уничтожение. Кто в этой борьбе победит и что нужно самой Украине – покажет время.Сама Украина раскалывается внутри, её слабость заключается в отсутствии какого-то общего проекта. И война не объединила общество, напротив, миллионы людей уехали, сменили гражданство, многие занимают нейтральную позицию и т.д.Как после войны (в том случае, если обойдётся без ядерного Армагеддона) "пересобраться" украинскому обществу, как быть и жить дальше? Это вопрос, на который всё рано придется искать ответ, отметил эксперт.Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил результаты некоторых соцопросов, фиксирующих падение рейтингов доверия Зеленскому тем, что люди утомились от войны, но понимают, что правящий класс прекращать войну не собирается.А предприниматель, экономист и общественный деятель Павел Себастьянович напомнил в эфире канала "Politeka" о результатах других опросов (проводимых, опять же, правящим классом), согласно которым более 60% украинцев готовы терпеть сколько угодно, не сдаваться и продолжать войну.И вот уже бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный говорит о войне на десятилетие – Запад пусть даёт деньги и будет тылом для Киева, а украинцы будут воевать. Экономика не нужна, в ближайшие полвека Украине нужна и важна только безопасность... и борьба за безопасность.А как жить в эти десятилетия войны этим самым украинцам – учителям, врачам, рабочим, пенсионерам – это никого не волнует."Ну, что мы можем сделать. Мы вот на свою голову выбрали людей, теперь они решают, что нам надо воевать", – сказал Себастьянович.Он добавил, что всё же в украинском обществе есть достаточное количество здравомыслящих голов, которые предлагают войну закончить.Но кто прислушается к этим предложениям? Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал "ЗеРада", пик эскалации ещё впереди. Авторы канала предполагают, что, несмотря на последствия российских ударов, Зеленский "явно не собирается прекращать эскалировать".Зачем? Ответ прост: "До парламентских выборов в России – чуть больше месяца, медийщики с Банковой явно припасли на этот период нечто, что, по их мнению, поможет раскачать население в РФ".Есть ещё одна причина. Никто и не ставит задачу договариваться, поскольку уже сформировалась группа бенефициаров войны, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова. По её мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, эти люди богатеют на крови, на загрузке ВПК, на мародерстве. И заканчивать кровопролитие в их планы совсем не входит.А вот нормальные люди во всех странах должны прекратить воспринимать всё происходящее как реалити-шоу и надеяться, что их-то это никогда не коснётся, продолжила Егорова, заверив – ещё как коснется. И предложила всем очнуться, постараться понять друг друга, проявить милосердие и, наконец, попытаться объединяться.Потому что "силы ада" (уместны ли тут кавычки?) давно объединились, и они в своей безумной погоне за властью и наживой готовы испепелить нас всех.И недооценивать решимость этих сил не стоит.* лица, признанные в РФ иноагентами;На эту тему – в статье Виктории Титовой "Украинская социология: Зеленский проигрывает "лицам партии войны" https://ukraina.ru/20260811/ukrainskaya-sotsiologiya-zelenskiy-proigryvaet-litsam-partii-voyny-1082398977.html

https://ukraina.ru/20260816/zachem-voevat-esli-net-ni-edinogo-shansa-na-pobedu-ukraintsy-nachinayut-prozrevat-1082523208.html

https://ukraina.ru/20260814/smertnyy-prigovor-dlya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-zavedt-voyna-1082455304.html

https://ukraina.ru/20260810/ukrainu-zhdt-neminuemaya-gibel-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-1082331310.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, андрей ермолаев, киев, владимир зеленский, снежана егорова, впк, вооруженные силы украины