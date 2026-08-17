"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире - 17.08.2026 Украина.ру
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"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире
"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире - 17.08.2026 Украина.ру
"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире
В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему политики и военные в своих речах вдруг начали всё чаще призывать сограждан беречь себя. И думают над тем, каким образом нормальным людям можно в создавшихся условиях последовать этому совету
2026-08-17T05:33
2026-08-17T05:33
эксклюзив
украина
россия
андрей ермолаев
киев
владимир зеленский
снежана егорова
впк
вооруженные силы украины
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А условия становятся всё сложнее. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что выбранная Киевом тактика нанесения ударов в глубину российской территории приводит к зеркальному ответу. Более того, в России уже дискутируют о переводе экономики на военные рельсы, практически происходит мобилизация, хотя и "немножко не в том варианте, к которому привыкли в Украине за эти годы".Это не отлов людей, не "бусификация": в России сейчас "речь идёт об информационной, административной, финансовой мобилизации", пояснил эксперт в эфире одного из интернет-каналов. Он добавил, что Россия при этом в полной мере задействует ресурсы партнеров, в частности, Северной Кореи.По словам Ермолаева, судя по всему, Москва готовится к некоему новому этапу СВО, целью которого будет принуждение Киева к миру, но – на своих условиях. И в этом сценарии учтены прогнозы тяжёлой зимы для Украины.А что Киев?"Украина пытается ответить на эту новую угрозу эскалации 2.0, назовём ее так, зимнюю эскалацию, своими угрозами и условиями, связанными с тем, что и Россия может оказаться в тяжелом экономическом и энергетическом положении – дальние удары, разрушение энергетической инфраструктуры, те же самые блокады городов…", – пояснил политолог.По его мнению, всё это свидетельствует об отказе сторон от возможности проведения осенних переговоров, на что многие рассчитывали. Вместо этого Москва и Киев намерены перейти к методам тотальной войны.Ермолаев обратил внимание на тот факт, что многие спикеры – бывшие и действующие украинские политики, военные – в обращениях к согражданам всё чаще призывают: "Берегите себя!"Наверное, что-то знают. Но как уберечь себя человеку, живущему в обыкновенной многоэтажке, не имеющему отношения к войне, что ему нужно конкретно сделать – уехать в село, вообще покинуть страну? Ответа спикеры не дают.Получается, твоя жизнь – это только твоя забота, а больше никому это не нужно, обрисовал ситуацию Ермолаев.Он добавил, что всё это показывает "ментальный излом", даже некоторую растерянность перед будущим: "как воевать, понятно, а как сберечь, как сохранить жизнь в условиях этой войны, понимают уже всё меньше людей".Кто в этом кошмаре выживет психологически, да и просто физически, вот вопрос. Но, кажется, решение о новой эскалации принято и в Москве, и в Киеве, предположил Ермолаев.Что касается целей эскалации и вообще всей этой войны, то, по словам эксперта, речь идёт не о демонтаже украинского государства, но о том, с кем будет Украина. Страна находится на линии цивилизационного разлома, потому идёт борьба за Украину, а не за её уничтожение. Кто в этой борьбе победит и что нужно самой Украине – покажет время.Сама Украина раскалывается внутри, её слабость заключается в отсутствии какого-то общего проекта. И война не объединила общество, напротив, миллионы людей уехали, сменили гражданство, многие занимают нейтральную позицию и т.д.Как после войны (в том случае, если обойдётся без ядерного Армагеддона) "пересобраться" украинскому обществу, как быть и жить дальше? Это вопрос, на который всё рано придется искать ответ, отметил эксперт.Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил результаты некоторых соцопросов, фиксирующих падение рейтингов доверия Зеленскому тем, что люди утомились от войны, но понимают, что правящий класс прекращать войну не собирается.А предприниматель, экономист и общественный деятель Павел Себастьянович напомнил в эфире канала "Politeka" о результатах других опросов (проводимых, опять же, правящим классом), согласно которым более 60% украинцев готовы терпеть сколько угодно, не сдаваться и продолжать войну.И вот уже бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный говорит о войне на десятилетие – Запад пусть даёт деньги и будет тылом для Киева, а украинцы будут воевать. Экономика не нужна, в ближайшие полвека Украине нужна и важна только безопасность... и борьба за безопасность.А как жить в эти десятилетия войны этим самым украинцам – учителям, врачам, рабочим, пенсионерам – это никого не волнует."Ну, что мы можем сделать. Мы вот на свою голову выбрали людей, теперь они решают, что нам надо воевать", – сказал Себастьянович.Он добавил, что всё же в украинском обществе есть достаточное количество здравомыслящих голов, которые предлагают войну закончить.Но кто прислушается к этим предложениям? Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал "ЗеРада", пик эскалации ещё впереди. Авторы канала предполагают, что, несмотря на последствия российских ударов, Зеленский "явно не собирается прекращать эскалировать".Зачем? Ответ прост: "До парламентских выборов в России – чуть больше месяца, медийщики с Банковой явно припасли на этот период нечто, что, по их мнению, поможет раскачать население в РФ".Есть ещё одна причина. Никто и не ставит задачу договариваться, поскольку уже сформировалась группа бенефициаров войны, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова. По её мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, эти люди богатеют на крови, на загрузке ВПК, на мародерстве. И заканчивать кровопролитие в их планы совсем не входит.А вот нормальные люди во всех странах должны прекратить воспринимать всё происходящее как реалити-шоу и надеяться, что их-то это никогда не коснётся, продолжила Егорова, заверив – ещё как коснется. И предложила всем очнуться, постараться понять друг друга, проявить милосердие и, наконец, попытаться объединяться.Потому что "силы ада" (уместны ли тут кавычки?) давно объединились, и они в своей безумной погоне за властью и наживой готовы испепелить нас всех.И недооценивать решимость этих сил не стоит.* лица, признанные в РФ иноагентами;На эту тему – в статье Виктории Титовой "Украинская социология: Зеленский проигрывает "лицам партии войны" https://ukraina.ru/20260811/ukrainskaya-sotsiologiya-zelenskiy-proigryvaet-litsam-partii-voyny-1082398977.html
https://ukraina.ru/20260816/zachem-voevat-esli-net-ni-edinogo-shansa-na-pobedu-ukraintsy-nachinayut-prozrevat-1082523208.html
https://ukraina.ru/20260814/smertnyy-prigovor-dlya-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-tom-kuda-zavedt-voyna-1082455304.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, андрей ермолаев, киев, владимир зеленский, снежана егорова, впк, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Украина, Россия, Андрей Ермолаев, Киев, Владимир Зеленский, Снежана Егорова, ВПК, Вооруженные силы Украины

"Украине воевать ещё десять лет". Эксперты и политики о войне и мире

05:33 17.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ruБоевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО
Боевики ВСУ умоляют журналистов не писать о провалах ПВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
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Андрей Лубенский
Автор Украина.РУ
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В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему политики и военные в своих речах вдруг начали всё чаще призывать сограждан беречь себя. И думают над тем, каким образом нормальным людям можно в создавшихся условиях последовать этому совету
А условия становятся всё сложнее. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что выбранная Киевом тактика нанесения ударов в глубину российской территории приводит к зеркальному ответу. Более того, в России уже дискутируют о переводе экономики на военные рельсы, практически происходит мобилизация, хотя и "немножко не в том варианте, к которому привыкли в Украине за эти годы".
Это не отлов людей, не "бусификация": в России сейчас "речь идёт об информационной, административной, финансовой мобилизации", пояснил эксперт в эфире одного из интернет-каналов. Он добавил, что Россия при этом в полной мере задействует ресурсы партнеров, в частности, Северной Кореи.
По словам Ермолаева, судя по всему, Москва готовится к некоему новому этапу СВО, целью которого будет принуждение Киева к миру, но – на своих условиях. И в этом сценарии учтены прогнозы тяжёлой зимы для Украины.
А что Киев?
"Украина пытается ответить на эту новую угрозу эскалации 2.0, назовём ее так, зимнюю эскалацию, своими угрозами и условиями, связанными с тем, что и Россия может оказаться в тяжелом экономическом и энергетическом положении – дальние удары, разрушение энергетической инфраструктуры, те же самые блокады городов…", – пояснил политолог.
По его мнению, всё это свидетельствует об отказе сторон от возможности проведения осенних переговоров, на что многие рассчитывали. Вместо этого Москва и Киев намерены перейти к методам тотальной войны.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
Вчера, 05:04
"Зачем воевать, если нет ни единого шанса на победу?" Украинцы начинают прозревать
Ермолаев обратил внимание на тот факт, что многие спикеры – бывшие и действующие украинские политики, военные – в обращениях к согражданам всё чаще призывают: "Берегите себя!"
Наверное, что-то знают. Но как уберечь себя человеку, живущему в обыкновенной многоэтажке, не имеющему отношения к войне, что ему нужно конкретно сделать – уехать в село, вообще покинуть страну? Ответа спикеры не дают.
Получается, твоя жизнь – это только твоя забота, а больше никому это не нужно, обрисовал ситуацию Ермолаев.
Он добавил, что всё это показывает "ментальный излом", даже некоторую растерянность перед будущим: "как воевать, понятно, а как сберечь, как сохранить жизнь в условиях этой войны, понимают уже всё меньше людей".
Кто в этом кошмаре выживет психологически, да и просто физически, вот вопрос. Но, кажется, решение о новой эскалации принято и в Москве, и в Киеве, предположил Ермолаев.
Что касается целей эскалации и вообще всей этой войны, то, по словам эксперта, речь идёт не о демонтаже украинского государства, но о том, с кем будет Украина. Страна находится на линии цивилизационного разлома, потому идёт борьба за Украину, а не за её уничтожение. Кто в этой борьбе победит и что нужно самой Украине – покажет время.
Сама Украина раскалывается внутри, её слабость заключается в отсутствии какого-то общего проекта. И война не объединила общество, напротив, миллионы людей уехали, сменили гражданство, многие занимают нейтральную позицию и т.д.
Как после войны (в том случае, если обойдётся без ядерного Армагеддона) "пересобраться" украинскому обществу, как быть и жить дальше? Это вопрос, на который всё рано придется искать ответ, отметил эксперт.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
14 августа, 05:03
Смертный приговор для Украины. Эксперты и политики о том, куда заведёт войнаВ экспертном сообществе обсуждают, чем чревато для Украины продолжение войны и новая эскалация. И приходят к выводу, что для страны это может означать смертный приговор
Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил результаты некоторых соцопросов, фиксирующих падение рейтингов доверия Зеленскому тем, что люди утомились от войны, но понимают, что правящий класс прекращать войну не собирается.
А предприниматель, экономист и общественный деятель Павел Себастьянович напомнил в эфире канала "Politeka" о результатах других опросов (проводимых, опять же, правящим классом), согласно которым более 60% украинцев готовы терпеть сколько угодно, не сдаваться и продолжать войну.
И вот уже бывший главком ВСУ, ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный говорит о войне на десятилетие – Запад пусть даёт деньги и будет тылом для Киева, а украинцы будут воевать. Экономика не нужна, в ближайшие полвека Украине нужна и важна только безопасность... и борьба за безопасность.
А как жить в эти десятилетия войны этим самым украинцам – учителям, врачам, рабочим, пенсионерам – это никого не волнует.
"Ну, что мы можем сделать. Мы вот на свою голову выбрали людей, теперь они решают, что нам надо воевать", – сказал Себастьянович.
Он добавил, что всё же в украинском обществе есть достаточное количество здравомыслящих голов, которые предлагают войну закончить.
Но кто прислушается к этим предложениям? Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал "ЗеРада", пик эскалации ещё впереди. Авторы канала предполагают, что, несмотря на последствия российских ударов, Зеленский "явно не собирается прекращать эскалировать".
Зачем? Ответ прост: "До парламентских выборов в России – чуть больше месяца, медийщики с Банковой явно припасли на этот период нечто, что, по их мнению, поможет раскачать население в РФ".
Есть ещё одна причина. Никто и не ставит задачу договариваться, поскольку уже сформировалась группа бенефициаров войны, считает вынужденно покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова. По её мнению, высказанному в беседе с журналистом Александром Шелестом*, эти люди богатеют на крови, на загрузке ВПК, на мародерстве. И заканчивать кровопролитие в их планы совсем не входит.
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
10 августа, 06:03
"Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страныВ экспертном сообществе обсуждают, за что же на самом деле воюют ВСУ, долго ли им ещё воевать и при каких условиях может быть спасена Украина. Думают и о том, сможет ли Киев ударами по складам и НПЗ в глубине России расшатать российское общество к выборам
А вот нормальные люди во всех странах должны прекратить воспринимать всё происходящее как реалити-шоу и надеяться, что их-то это никогда не коснётся, продолжила Егорова, заверив – ещё как коснется. И предложила всем очнуться, постараться понять друг друга, проявить милосердие и, наконец, попытаться объединяться.
Потому что "силы ада" (уместны ли тут кавычки?) давно объединились, и они в своей безумной погоне за властью и наживой готовы испепелить нас всех.
И недооценивать решимость этих сил не стоит.
* лица, признанные в РФ иноагентами;
На эту тему – в статье Виктории Титовой "Украинская социология: Зеленский проигрывает "лицам партии войны" https://ukraina.ru/20260811/ukrainskaya-sotsiologiya-zelenskiy-proigryvaet-litsam-partii-voyny-1082398977.html
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