https://ukraina.ru/20260817/godovschina-dukha-ankoridzha-est-tolko-odin-variant-kogda-ssha-izmenyat-otnoshenie-k-rossii-1082551066.html

Годовщина "Духа Анкориджа": есть только один вариант, когда США изменят отношение к России

Годовщина "Духа Анкориджа": есть только один вариант, когда США изменят отношение к России - 17.08.2026 Украина.ру

Годовщина "Духа Анкориджа": есть только один вариант, когда США изменят отношение к России

Год назад произошла историческая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Договоренности, достигнутые в Анкоридже, а также российско-американские отношения с тех пор стали называть "духом Анкориджа"

2026-08-17T12:40

2026-08-17T12:40

2026-08-17T12:40

эксклюзив

россия

сша

украина

дональд трамп

джо байден

владимир путин

аляска

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Какие именно были тогда приняты решения, - до сих пор не обнародовано. Именно поэтому вокруг этого понятия возникло много домыслов и манипуляций. Некоторые называют их провальными, глава Госдепа Марко Рубио считает, что они исчерпаны. Ясно только одно спустя год: "дух Анкориджа" никак не приблизил мирные переговоры, не закончил украинско-российский конфликт, Трамп не записал себе в актив окончание еще одной войны. Но так ли все очевидно, - попытались дать ответ политологи в своих соцсетях.Политолог Павел ДанилинЧто происходило этот год в контексте участия США в конфликте против России?Так что, если вы услышите, что "дух Анкориджа" - это была ошибка, - просто попробуйте представить себе, что все это время на фронте США вели бы себя, как вели при Байдене. И скольких жизней наших воинов мы бы не досчитались сегодня. Если бы не дух Анкориджа.Выгоден ли нам был "дух Анкориджа"? Да, он был нам выгоден. Выгоден ли нам сегодня "дух Анкориджа"? Нет, не выгоден. Почему? Потому, что он не останавливает эскалацию со стороны Европы. Потому, что он не препятствует США как члену НАТО в оказании поддержки другим странам НАТО и ВСУ в ударах по России. Поэтому сегодня те рамки потенциальных договоренностей, которые были обрисованы в Анкоридже, уже не актуальны. Соответственно, Украина потеряет гораздо больше территорий, людей, всего. Есть угроза эскалации конфликта? Есть. На саммите НАТО могут быть приняты и такие решения. При этом сигнал тоже предельно понятный: Россия не отступит, что бы ни решили на саммите НАТО. Что же до эскалации, то этого бы не хотелось, но у Москвы в конфликте не задействованы многочисленные резервы и мощности. Поэтому если кто-то пойдет на эскалацию, он увидит ответную эскалацию. И удары по Украине показывают, что есть и мощности, и возможности.Политолог-американист Алексей НаумовПочему не состоялся "дух Анкориджа" и что это вообще было? Сегодня (15 августа - ред.) год с момента встречи двух президентов на Аляске, когда в оборот впервые вошёл термин "дух Анкориджа". Что конкретно это был за дух, безусловно, осталось загадкой…Главный вопрос, на самом деле, состоит в следующем: почему не удалось превратить некие контуры взаимопонимания в итоговую сделку. Я полагаю, что ответ на этот вопрос лежит в понимании тонкостей позиции американского президента. Трамп — человек совершенно циничный и оппортунистичный. Ради достижения своей главной цели — противостояния Китаю — он без проблем готов оказать какое-то давление на Украину. Более того, в его картине мира он уже это делает: не поставляет ракеты Patriot (Байден делал это даже в ущерб безопасности США), не отправляет бесплатного оружия, не давит Россию новыми и новыми санкциями. Другое дело, что он не готов вставать на ту или иную сторону открыто и публично. Помните, тогда же западные медиа писали, что Россия якобы попросила полгода на силовое решение вопроса Донбасса, после чего можно было бы приходить к российско-американскому примирению? Это вполне в логике Трампа: он бы не требовал сатисфакций и "наказания агрессора", и сейчас бы стороны вполне обсуждали снятие санкционных ограничений. Трамп готов идти на циничные подковерные сделки, но не готов делать это публично. Он не может открыто встать на сторону России и давить в ее пользу, потому что для него это будет убийственно с точки зрения его собственного политического позиционирования как внутри страны, так и на мировой арене.Он, однако, вполне может выступить с точки зрения прагматичного и даже циничного реализма. Он может сказать: "ситуация на земле уже сложилась в пользу России, давайте уже договариваться, я добьюсь, чтобы Россия не пошла дальше". Давить на Украину с точки зрения необходимости признать реальность и зафиксировать действующее положение Трамп может, а вот заставить ее сдаваться и идти на публичные и унизительные уступки — нет.Поэтому вся работа по достижению приемлемого для России "нынешнего положения" (или путем изменения линии фронта, или путем изменения требований) ложится только и исключительно на саму Россию. Трамп может лишь помочь зафиксировать ситуацию, но тут надо помнить, что он не вечен, а второго такого понимающего собеседника в Белом доме дождаться будет практически невозможно.Американист Роман РомановАнкориджу — год. Глубоко рассуждать не будем, просто перефразируем любимую конструкцию из американской электоральной системы "лучше ли вам живется сегодня, чем четыре года назад": лучше ли переговорному процессу, чем год назад.Американист Максим Сучков…"украинский конфликт" - настолько приятная для США возможность сдерживать развитие и влияние России в Евразии и в мире, что просто так выпускать Москву из него, даже если сама Украина им почему-то не приоритетна (как в этом всех пытаются убедить трамписты), они явно не намерены. В Анкоридже мы попробовали – и правильно сделали – видимо, даже на что-то рассчитывали и после, но системные факторы взяли свое. И продолжат брать и дальше.Шансы на нормализацию при Трампе базировались на том, что его оппоненты (демократы и мейнстримные республиканцы) - еще хуже в своем отношении к России. Но шансы эти стремительно гаснут, а чем они меньше, тем ближе позиция Трампа к конвенциональной двухпартийной позиции, на которой США стоят фактически с конца 2010-х – если не раньше (а не с Крыма, как они себе рассказывают), – когда "перезагрузка" уперлась в потолок и отношения покатились вниз. Империи ломаются изнутри. Пока в Америке не доломаются базовые условия их гегемонии, ничего не изменится в их отношении с окружающим миром. Включая Россию.

https://ukraina.ru/20260817/1082452820.html

https://ukraina.ru/20260815/tramp-obmanchivaya-strategiya-khaosa-ochen-pokhozhaya-na-dementsiyu-1082516474.html

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эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир путин, аляска