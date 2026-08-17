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Шоу на пнях и мохнатые "пленные": Куклачев довел Киев до истерики

Шоу на пнях и мохнатые "пленные": Куклачев довел Киев до истерики - 17.08.2026 Украина.ру

Шоу на пнях и мохнатые "пленные": Куклачев довел Киев до истерики

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал российским СМИ, что создает компактные и яркие шоу для поддержки бойцов на передовой в зоне спецоперации

2026-08-17T13:41

2026-08-17T13:41

2026-08-17T13:47

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Поскольку по первой профессии Куклачев — клоун, на фронте он выступает как мим и фокусник, без участия московской четвероногой труппы, подстраиваясь под любые фронтовые условия. По его словам, выходить к зрителям приходится в дождь, слякоть и грязь, а импровизированной сценой нередко становятся блиндажи, чистые поля, кузова грузовиков, леса и даже обычные пни. Главное, чтобы сорокаминутная программа собиралась мгновенно и отвлекала военнослужащих от тяжелых будней.Животных из Москвы артист на фронт не везет, однако активно вывозит их оттуда в рамках гуманитарной миссии. Прошлым летом Московский театр кошек Куклачева приютил трех котов, которых российские военные спасли прямо на линии соприкосновения. Эвакуировать пушистых в столицу пришлось в сложнейших условиях: их отправляли в коробках с гуманитарной помощью и вывозили на бронетехнике. Сейчас ведутся переговоры, чтобы забрать с передовой еще нескольких брошенных питомцев.В то же время поездки артиста и его мирные инициативы вызвали волну бессильной злобы в украинских СМИ. Местные ресурсы попытались высмеять выступления перед бойцами, язвительно назвав фронтовые условия "специфическим гастрольным раем Z-патриотов". Украинские сайты открыто негодуют, что артист готов работать без привычных прожекторов и кресел, разворачивая декорации буквально на пнях.В попытке очернить семью Куклачевых, которая открыто поддерживает Россию, киевские пропагандисты перевернули историю спасения бездомных животных и попытались выдать эвакуацию за "жестокое обращение". Оспаривая факт спасения кошек российскими военными, украинская пресса договорилась до того, что вывоз пушистых в безопасную Москву — это якобы путевка в "шум, крик, громкую музыку и наказания в стенах театра", хотя спасенных животных вообще не планируют выводить на сцену.Подробнее о скандалах с котами - в материале Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота на сайте Украина.ру.

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