"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих - 17.08.2026 Украина.ру
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"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих
"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих - 17.08.2026 Украина.ру
"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих
В Одессе сотрудники военкомата распылили газ в сторону людей, которые попытались помешать насильственной мобилизации мужчины. Инцидент попал на видео, кадры 17 августа опубликовало издание "Страна"
2026-08-17T13:46
2026-08-17T13:46
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Перепалка произошла у входа в жилой комплекс. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников военкомата силой удерживает женщину за руку и тащит её по дороге. Она пыталась помешать автомобилю с мужчиной покинуть место происшествия. Окружающие вмешались, после чего сотрудники ТЦК применили газ.Ранее в Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого.По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза показала 0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, ивано-франковская область, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, тцк
Новости, Одесса, Ивано-Франковская область, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ТЦК

"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих

13:46 17.08.2026
 
© Фото : Одесский горсовет
© Фото : Одесский горсовет
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В Одессе сотрудники военкомата распылили газ в сторону людей, которые попытались помешать насильственной мобилизации мужчины. Инцидент попал на видео, кадры 17 августа опубликовало издание "Страна"
Перепалка произошла у входа в жилой комплекс. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников военкомата силой удерживает женщину за руку и тащит её по дороге.
Она пыталась помешать автомобилю с мужчиной покинуть место происшествия. Окружающие вмешались, после чего сотрудники ТЦК применили газ.
Ранее в Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого.
По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза показала 0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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