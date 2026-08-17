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"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих

"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих - 17.08.2026 Украина.ру

"Тащили женщину по дороге": в Одессе военкомы применили газ против протестующих

В Одессе сотрудники военкомата распылили газ в сторону людей, которые попытались помешать насильственной мобилизации мужчины. Инцидент попал на видео, кадры 17 августа опубликовало издание "Страна"

2026-08-17T13:46

2026-08-17T13:46

2026-08-17T13:46

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Перепалка произошла у входа в жилой комплекс. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников военкомата силой удерживает женщину за руку и тащит её по дороге. Она пыталась помешать автомобилю с мужчиной покинуть место происшествия. Окружающие вмешались, после чего сотрудники ТЦК применили газ.Ранее в Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого.По данным следствия, офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (экспертиза показала 0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, ивано-франковская область, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, тцк