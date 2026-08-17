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Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья
Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья - 17.08.2026 Украина.ру
Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья
Российские военные приблизились к населенному пункту Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с южной стороны города, сообщил 17 августа глава региона Денис Пушилин
2026-08-17T12:49
2026-08-17T12:49
2026-08-17T12:49
доброполье
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Наши подразделения уже находятся в непосредственной близости возле Доброполья, с южной стороны. В направлении Доброполья наши подразделения тоже имеют определенные успехи за прошедшую неделю и с южной стороны Доброполья мы фиксировали существенные изменения", - сказал Пушилин.Добропольское направление остается одним из самых напряженных участков в ДНР. Город имеет стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел, через который идет снабжение всей группировки войск ВСУ в Донбассе. Продвижение российских войск в этом секторе позволяет взять ключевые дороги под огневой контроль и отрезать противника от снабжения.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
доброполье
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
доброполье, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Доброполье, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья
Российские военные приблизились к населенному пункту Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с южной стороны города, сообщил 17 августа глава региона Денис Пушилин
"Наши подразделения уже находятся в непосредственной близости возле Доброполья, с южной стороны. В направлении Доброполья наши подразделения тоже имеют определенные успехи за прошедшую неделю и с южной стороны Доброполья мы фиксировали существенные изменения", - сказал Пушилин.
Добропольское направление остается одним из самых напряженных участков в ДНР. Город имеет стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел, через который идет снабжение всей группировки войск ВСУ в Донбассе.
Продвижение российских войск в этом секторе позволяет взять ключевые дороги под огневой контроль и отрезать противника от снабжения.