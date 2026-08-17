Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья - 17.08.2026 Украина.ру
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Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья
Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья - 17.08.2026 Украина.ру
Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья
Российские военные приблизились к населенному пункту Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с южной стороны города, сообщил 17 августа глава региона Денис Пушилин
2026-08-17T12:49
2026-08-17T12:49
доброполье
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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"Наши подразделения уже находятся в непосредственной близости возле Доброполья, с южной стороны. В направлении Доброполья наши подразделения тоже имеют определенные успехи за прошедшую неделю и с южной стороны Доброполья мы фиксировали существенные изменения", - сказал Пушилин.Добропольское направление остается одним из самых напряженных участков в ДНР. Город имеет стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел, через который идет снабжение всей группировки войск ВСУ в Донбассе. Продвижение российских войск в этом секторе позволяет взять ключевые дороги под огневой контроль и отрезать противника от снабжения.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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доброполье, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Доброполье, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация

Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья

12:49 17.08.2026
 
© Фото : из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : из личного архива
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Российские военные приблизились к населенному пункту Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с южной стороны города, сообщил 17 августа глава региона Денис Пушилин
"Наши подразделения уже находятся в непосредственной близости возле Доброполья, с южной стороны. В направлении Доброполья наши подразделения тоже имеют определенные успехи за прошедшую неделю и с южной стороны Доброполья мы фиксировали существенные изменения", - сказал Пушилин.
Добропольское направление остается одним из самых напряженных участков в ДНР. Город имеет стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел, через который идет снабжение всей группировки войск ВСУ в Донбассе.
Продвижение российских войск в этом секторе позволяет взять ключевые дороги под огневой контроль и отрезать противника от снабжения.
Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.
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ДобропольеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОСпецоперация
 
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