https://ukraina.ru/20260817/pushilin-zayavil-o-vykhode-vs-rf-k-okrainam-dobropolya-1082551874.html

Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья

Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья - 17.08.2026 Украина.ру

Пушилин заявил о выходе ВС РФ к окраинам Доброполья

Российские военные приблизились к населенному пункту Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) с южной стороны города, сообщил 17 августа глава региона Денис Пушилин

2026-08-17T12:49

2026-08-17T12:49

2026-08-17T12:49

доброполье

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/06/1054350403_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d245885db6a7c6369cb28276dc9a2abc.jpg

"Наши подразделения уже находятся в непосредственной близости возле Доброполья, с южной стороны. В направлении Доброполья наши подразделения тоже имеют определенные успехи за прошедшую неделю и с южной стороны Доброполья мы фиксировали существенные изменения", - сказал Пушилин.Добропольское направление остается одним из самых напряженных участков в ДНР. Город имеет стратегическое значение как крупный транспортный и логистический узел, через который идет снабжение всей группировки войск ВСУ в Донбассе. Продвижение российских войск в этом секторе позволяет взять ключевые дороги под огневой контроль и отрезать противника от снабжения.Подробнее об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

доброполье

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

доброполье, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация