Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР - 17.08.2026 Украина.ру
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Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР
Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР - 17.08.2026 Украина.ру
Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР
Антироссийскую провокацию готовят спецслужбы Запада и Украины в Латинской Америке. Об этом 17 августа сообщила Служба внешней разведки России
2026-08-17T11:26
2026-08-17T11:38
новости
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латинская америка
служба внешней разведки
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вс рф
наркогруппировки
наркобизнес
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Запад планирует провокацию с обвинением России в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Для этого эти государства "уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции", сообщили в СВР."Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС РФ", - отмечено в сообщении.Спецслужба одной из западных стран в координации с "украинскими прихвостнями" при подготовке провокации спланировала также подготовку информационных фальшивок - аудио- и видеоматериалов, призванных создать правдоподобный образ лжи о передаче Россией оружия латиноамериканцам через посредников."Режиссеры" провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада", - заявили в СВР РФ.На самом деле единственное, чего реально способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления, констатировали в СВР России.Тем временем Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, латинская америка, служба внешней разведки , запад, опг, вс рф, наркогруппировки, наркобизнес, украина, украина.ру, спецслужба, свр
Новости, Россия, Латинская Америка, Служба внешней разведки , Запад, ОПГ, ВС РФ, наркогруппировки, наркобизнес, Украина, Украина.ру, спецслужба, СВР

Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР

11:26 17.08.2026 (обновлено: 11:38 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ
Открытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Антироссийскую провокацию готовят спецслужбы Запада и Украины в Латинской Америке. Об этом 17 августа сообщила Служба внешней разведки России
Запад планирует провокацию с обвинением России в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Для этого эти государства "уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции", сообщили в СВР.
"Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС РФ", - отмечено в сообщении.
Спецслужба одной из западных стран в координации с "украинскими прихвостнями" при подготовке провокации спланировала также подготовку информационных фальшивок - аудио- и видеоматериалов, призванных создать правдоподобный образ лжи о передаче Россией оружия латиноамериканцам через посредников.
"Режиссеры" провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада", - заявили в СВР РФ.
На самом деле единственное, чего реально способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления, констатировали в СВР России.
Тем временем Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа
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