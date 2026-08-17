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Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР

Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР - 17.08.2026 Украина.ру

Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВР

Антироссийскую провокацию готовят спецслужбы Запада и Украины в Латинской Америке. Об этом 17 августа сообщила Служба внешней разведки России

2026-08-17T11:26

2026-08-17T11:26

2026-08-17T11:38

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Запад планирует провокацию с обвинением России в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. Для этого эти государства "уже завозится вооружение российского производства, захваченное врагом в ходе специальной военной операции", сообщили в СВР."Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС РФ", - отмечено в сообщении.Спецслужба одной из западных стран в координации с "украинскими прихвостнями" при подготовке провокации спланировала также подготовку информационных фальшивок - аудио- и видеоматериалов, призванных создать правдоподобный образ лжи о передаче Россией оружия латиноамериканцам через посредников."Режиссеры" провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада", - заявили в СВР РФ.На самом деле единственное, чего реально способны добиться организаторы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления, констатировали в СВР России.Тем временем Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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