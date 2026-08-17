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СВР России предупредила коллег о провокации мировой войны

СВР России предупредила коллег о провокации мировой войны - 17.08.2026 Украина.ру

СВР России предупредила коллег о провокации мировой войны

Антироссийская провокация для её организаторов в Латинской Америке может иметь очень высокую цену. Об этом 17 августа сообщила Служба внешней разведки России

2026-08-17T11:50

2026-08-17T11:50

2026-08-17T11:50

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По имеющейся в СВР информации, "спецслужба одной из западных стран в координации со своими украинскими прихвостнями намерена разыграть очередной антироссийский спектакль".Инсценировка поставок в Латинскую Америку оружия, захваченного в зоне СВО, призвана подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить их к поддержке антироссийского курса Запада, констатировали в СВР."Однако единственное, чего реально способны добиться русофобы, так это в очередной раз продемонстрировать отсутствие у них каких-либо нравственных ограничений, а также шаблонность мышления", - констатировали в спецслужбе.Там отметили, что "с самого начала украинского конфликта информационная война евро-атлантических элит против России характеризовалась вбросом и раскруткой самых гнусных, за гранью морали и права, сюжетов". "Устроенная ими кровавая инсценировка в Буче в апреле 2022 г., использованная для дальнейшей эскалации противостояния на Украине, - яркий тому пример", - отметили в СВР.По мнению российской спецслужбы, подобного рода постановки не являются для западных спецслужб чем-то новым. Такие акции прочно укоренены в их практике. "Достаточно вспомнить, что Вторая мировая война началась после Гляйвицкой провокации 31 августа 1939 г. - нападения переодетых в польскую форму эсэсовцев на радиостанцию в приграничном немецком городе Гляйвиц. Дальнейший ход истории, впрочем, показал, что цена подобных инсценировок может оказаться крайне высокой прежде всего для самих организаторов", - напомнили в пресс-бюро СВР России.Новости на эту тему: Запад готовит антироссийскую провокацию с оружием и латиноамериканским ОПГ - СВРРанее стало известно, что Небензя заявил, что генсек ООН не ответил ни на один из 12 вопросов по провокации в БучеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, венесуэла, служба внешней разведки , опг, латинская америка, провокация, русофобия, украина, оружие, третья мировая война, вторая мировая война