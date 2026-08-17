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Захарова нашла сходство между главой евродипломатии и старухой Шапокляк
Захарова нашла сходство между главой евродипломатии и старухой Шапокляк - 17.08.2026 Украина.ру
Захарова нашла сходство между главой евродипломатии и старухой Шапокляк
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что готовится "самый масштабный" санкционный пакет ЕС против России с 2022 года, передает kp.ru
2026-08-17T11:40
2026-08-17T11:40
2026-08-17T11:40
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Она сравнила Каллас с персонажем из "Чебурашки" — старухой Шапокляк.Ранее Каллас в разговоре с немецким изданием Die Welt указала, что Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России, который обещает стать самым масштабным с 2022 года. По ее словам, число лиц и компаний, попавших под антироссийские ограничения, увеличится на треть. Новые масштабные санкции намерены ввести уже этой осенью.При этом в самой Москве отмечают, что экономические ограничения больше вредят самому ЕС.Об антироссийских санкциях – в материале Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним на сайте Украина.ру
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Захарова нашла сходство между главой евродипломатии и старухой Шапокляк
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что готовится "самый масштабный" санкционный пакет ЕС против России с 2022 года, передает kp.ru
Она сравнила Каллас с персонажем из "Чебурашки" — старухой Шапокляк.
"По такому же принципу жила Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря — хорошими делами прославиться нельзя", — отреагировала Захарова.
Ранее Каллас в разговоре с немецким изданием Die Welt указала, что Евросоюз готовит 22-й пакет санкций против России, который обещает стать самым масштабным с 2022 года. По ее словам, число лиц и компаний, попавших под антироссийские ограничения, увеличится на треть. Новые масштабные санкции намерены ввести уже этой осенью.
При этом в самой Москве отмечают, что экономические ограничения больше вредят самому ЕС.