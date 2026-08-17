Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ - 17.08.2026 Украина.ру
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Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ
Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ - 17.08.2026 Украина.ру
Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ
Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на село Колосково Белгородской области. Об этом 17 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
2026-08-17T11:03
2026-08-17T11:03
новости
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белгородская область
ск рф
следственный комитет
вооруженные силы украины
криминал
украина
мирные жители
военные преступления
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Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на село Колосково Валуйского округа Белгородской области (ст. 205 УК РФ)."Сегодня украинские боевики нанесли ракетный удар по селу Колосково Валуйского округа Белгородской области. В результате атаки погибли шесть мирных жителей. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний ребенок", - констатировали в ведомстве.Там отметили, что на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего. "Подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями системно и с демонстративной жестокостью, - заявили в ведомстве. - Принципиальная позиция Следственного комитета остаётся неизменной: все причастные к этим деяниям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности".Ранее на эту тему: Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгородская область, ск рф, следственный комитет, вооруженные силы украины, криминал, украина, мирные жители, военные преступления, кто, всу
Новости, Россия, Белгородская область, СК РФ, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, криминал, Украина, мирные жители, Военные преступления, КТО, ВСУ

Уголовное дело возбуждено по факту атаки ВСУ на Колосково - СК РФ

11:03 17.08.2026
 
© Фото : Следственный комитет РФ
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Следственный комитет РФ
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Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских боевиков на село Колосково Белгородской области. Об этом 17 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на село Колосково Валуйского округа Белгородской области (ст. 205 УК РФ).

"Сегодня украинские боевики нанесли ракетный удар по селу Колосково Валуйского округа Белгородской области. В результате атаки погибли шесть мирных жителей. Пострадали четыре человека, в том числе 14-летний ребенок", - констатировали в ведомстве.
Там отметили, что на месте происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств произошедшего.

"Подобные преступления совершаются украинскими вооруженными формированиями системно и с демонстративной жестокостью, - заявили в ведомстве. - Принципиальная позиция Следственного комитета остаётся неизменной: все причастные к этим деяниям будут установлены и привлечены к уголовной ответственности".
Ранее на эту тему: Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области
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