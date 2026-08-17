https://ukraina.ru/20260817/v-krymu-budet-ad-i-kurortnyy-sezon-dlya-dronov-kakie-ugrozy-so-storony-ukrainy-sbylis-1082536650.html

"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись

"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись - 17.08.2026 Украина.ру

"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись

Прошло два месяца с момента, как Украина в лице своего министра обороны пообещала устроить в Крыму «ад» и сделать его островом. Украина.ру, 17.08.2026

2026-08-17T06:03

2026-08-17T06:03

2026-08-17T06:03

эксклюзив

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юлия латынина

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reuters

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нпз

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Прошло два месяца с момента, как Украина в лице своего министра обороны пообещала устроить в Крыму «ад» и сделать его островом.В июне теперь уже бывший министр обороны Украины Фёдоров заявил, хихикая: «В Крыму будет ад, Крыму будет п... ц!».Это был ответ на вопрос журналиста Пейчева.— Будет ли в Крыму «весело»? — посмеиваясь, спросил Пейчев.А на замечательный ответ министра («Будет ад!») отреагировал с хохотком:— Прекрасно!Всё время кажется, что уровень деградации на Украине уже достиг максимальной отметки, дальше некуда. Но оказывается, что ещё есть куда.«Крым превратится в остров»Вот что конкретно заявил Фёдоров 2 месяца назад:«В ближайшее время Крым превратится в остров. <…> Осуществляется изоляция Крыма дронами. Это может привести к очень неожиданным последствиям. Курортный сезон там будет только для наших дронов. <…> Для россиян наступает ад. Логистика перерезается. Крым изолируется. Это происходит и на востоке».Говоря о востоке, Фёдоров имел в виду, конечно же, Донбасс.Зачем он это объявил?Украине очень нужны деньги. А для этого нужна мощная презентация «перемоги». Поэтому они и рассказывают про остров Крым и про перерезанную логистику востока.В интервью Фёдоров расписывал ещё много несуразного и нелепого: например, как тысяча украинских беспилотников поразила 800 единиц российской бронетехники за три ночи. И теперь — «у них просто нет бронетехники».Или что украинцы придумали новый «специальный снаряд, который разрывает дуло для артиллерии и всего за 2 ночи было уничтожено 250 российских артиллерийских установок».Какое дуло? Как? Снаряд влетает точно в дуло российского оружия?Министр обороны, похоже, никогда не видел ни артиллерийского орудия, ни снаряда.Но все эти поразительные картины в духе барона Мюнхгаузена тиражировались и продолжают успешно тиражироваться украинскими и западными СМИ.Ведь нужна «перемога»! Вернее, её картинка.Пиар — это кровь войны для Украины. Под пиар дают миллиарды, которые руководители режима поспешно рассовывают по своим и чужим карманам. И просят ещё.«Картинка» с дронамиУдары дронами (из запущенных долетают 2-3%) подаются как невероятная победа Украины. Их расписывают в иностранных СМИ, на них даже ссылается Госсекретарь США Рубио: «Возможно, удары вглубь России повлияют на позицию России».При этом никто не рассказывает, что происходит в это время на Украине: методично уничтожаются корабли и порты, АЗС и электростанции. Инфраструктура гибнет.Никто не понимает, как Украина переживёт ближайшую зиму.Но для украинского режима главное — показать «картинку» горящих складов и НПЗ на территории России. Особенно стараются, конечно, с Крымом. С 2014 года пытаются рассказать, что из Крыма Украина сделает остров.Пиара не жалеют.«Рапаны, кофе и барабулька»Зеленский в 2023 году рассказывал, как собирается «похрустеть рапанами с песочком» на берегу Крыма.Его советник, говорящая голова Подоляк собирался «пить кофе в Ялте уже этим летом», в том же 2023 году.Тогда же переметнувшийся на сторону Офиса президента боксёр Усик, уроженец Крыма, говорил, что «пора уже заканчивать с Крымом, быстрее надо, и мы все поедем туда есть барабульку».Так что рассказам про остров Крым уже много лет.Роберт Бровди, экстремист и террорист, разрекламированный начальник украинских беспилотных войск, дал в июне интервью Reuters, где описал задачу: «Украина стремится полностью изолировать Крым от России».Была и ещё одна задача: «Полный воздушный контроль над трассой Р-280 "Новороссия" в течение месяца», то есть до конца июня.Каковы же итоги?Крым продолжает жить обычной жизнью. Да, с проблемами, с трудностями. Но это конечно, нельзя назвать полной изоляцией.Продолжаются проблемы с бензином и электричеством. Хотя они в значительной степени уменьшились.Свет есть в большинстве городов и поселков. С перерывами, конечно, но и речи нет о «тотальном блэкауте».Большая Алушта, Большая Ялта — ежедневные отключения света в большинстве поселков, но каждый день свет есть. Севастополь — свет по графику, но ежедневно есть.Бензин теперь есть на многих заправках, есть в свободной продаже. Но всё ещё дорогой.Правительство Крыма обещает полностью решить вопрос с обеспечением бензином и электричеством до конца августа.Поезда теперь, из-за террористических угроз Украины, везут отдыхающих не в Симферополь, а в Керчь. Оттуда — автобусами. Так, видимо, будет до конца сезона.А что же сезон? Отдыхающих, конечно, значительно меньше обычного. Но и безлюдным Крым не назовёшь. На набережных Ялты, Алушты, Судака — толпы отдыхающих, как и всегда. И неизменные уличные музыканты.В этом году ожидаются падение турпотока на 40-60%. В Севастополь едут меньше, в Ялту и Судак — больше.Но, опять же: это не изоляция. Хотя Украина и постаралась нанести максимальный урон туротрасли Крыма.Отели Крыма объявили мощные скидки, это подействовало: едут отдыхать крымчане, Донецк, Луганск. Все, кому поближе добираться.Трасса «Новороссия»По поводу трассы «Новороссия» высказался вице-премьер России Марат Хуснуллин:«Наверняка знаете: у нас были проблемы на трассе «Новороссия», но положение переломили. При этом надо понимать, что по трассе проходит около 7 тысяч машин за сутки. Из них почти 3 тысячи — грузовики.Любые потери, конечно, болезненны и тяжелы. Особенно если гибнут люди. Иногда ведь бьют и по гражданским автомобилям. Но в целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось».Трассу «Новороссия», которая идёт от Ростова-на-Дону до Симферополя и является альтернативным сухопутным коридором в Крым, перекрывали летом 2026 года.Её атаковали украинские беспилотники (в том числе американские «Хорнеты»), но контроль над дорогой был восстановлен уже в июле. В основном, с помощью усиления РЭБ.А сейчас, в начале августа, движение восстановлено полностью.В общем, Украина, как обычно, пообещала «ад» своим же бывшим согражданам, но, как обычно, ничего из этого не вышло.Для крымчан много делает правительство полуострова: бизнес получает большие скидки по аренде и налогам, отели — помощь для компенсации отдыхающим, обычные граждане — субсидии, которые перекроют убытки от отсутствия электричества.Нет никакой паники или "бегства с полуострова», как рассказывают украинские СМИ.Загадка от Латыниной*А вот украинскому руководству адресует интересный вопрос Юлия Латынина*: «Если в Крыму живут украинцы, зачем ВСУ лишают света и бензина своих граждан? А если русские, то зачем Украина претендует на эту территорию?»Да, вопросы неудобные. И ответа на них, конечно же, с Украины не будет.Там только умеют рассказывать об «аде», «поражение в правах»… И запускать другие страшилки, рассчитанные на украинского обывателя и западного зрителя.* Признана иностранным агентов в России

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https://ukraina.ru/20260806/glavnye-problemy-reshayutsya-chrnaya-zhara-nastupaet-kak-prokhodit-leto-v-krymu-1082213264.html

https://ukraina.ru/20260802/ekstremalnye-usloviya-v-gorodakh-schastya-kak-prokhodit-kurortnyy-sezon-v-krymu-1082077077.html

https://ukraina.ru/20260809/pokhod-za-krasotoy-kak-turistu-otkryt-dlya-sebya-neizvestnyy-krym-1082209474.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, крым, украина, россия, юлия латынина, марко рубио, reuters, офис президента, нпз