"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись - 17.08.2026 Украина.ру
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"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись
"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись - 17.08.2026 Украина.ру
"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись
Прошло два месяца с момента, как Украина в лице своего министра обороны пообещала устроить в Крыму «ад» и сделать его островом. Украина.ру, 17.08.2026
2026-08-17T06:03
2026-08-17T06:03
эксклюзив
крым
украина
россия
юлия латынина
марко рубио
reuters
офис президента
нпз
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Прошло два месяца с момента, как Украина в лице своего министра обороны пообещала устроить в Крыму «ад» и сделать его&nbsp;островом.В июне&nbsp;теперь уже бывший министр обороны Украины Фёдоров&nbsp;заявил, хихикая: «В Крыму будет ад, Крыму будет п... ц!».Это был ответ на вопрос журналиста Пейчева.— Будет ли в Крыму «весело»? — посмеиваясь, спросил Пейчев.А на замечательный ответ министра («Будет ад!») отреагировал с&nbsp; хохотком:— Прекрасно!Всё время кажется, что уровень деградации на Украине уже достиг максимальной отметки, дальше некуда. Но оказывается, что ещё есть куда.«Крым превратится в остров»Вот что конкретно заявил Фёдоров&nbsp;2 месяца назад:«В ближайшее время Крым превратится в остров. &lt;…&gt; Осуществляется изоляция Крыма дронами. Это может привести к очень неожиданным последствиям. Курортный сезон там будет только для наших дронов. &lt;…&gt; Для россиян наступает ад. Логистика перерезается. Крым изолируется. Это происходит и на востоке».Говоря о востоке, Фёдоров имел в виду, конечно же, Донбасс.Зачем он это объявил?Украине очень нужны деньги. А для этого нужна мощная презентация «перемоги». Поэтому они и рассказывают про остров Крым и про перерезанную логистику востока.В интервью Фёдоров расписывал ещё много несуразного и нелепого: например, как тысяча украинских беспилотников поразила 800 единиц российской бронетехники за три ночи. И теперь — «у них просто нет бронетехники».Или что украинцы придумали новый «специальный снаряд, который разрывает дуло для артиллерии и всего за 2 ночи было уничтожено 250 российских артиллерийских установок».Какое дуло? Как? Снаряд влетает точно в дуло российского оружия?Министр обороны, похоже, никогда не видел ни артиллерийского орудия, ни снаряда.Но все эти поразительные картины в духе барона Мюнхгаузена тиражировались и продолжают успешно тиражироваться&nbsp; украинскими и западными СМИ.Ведь нужна «перемога»! Вернее, её картинка.Пиар — это кровь войны для Украины. Под пиар дают миллиарды, которые руководители режима поспешно рассовывают по своим и чужим карманам. И просят ещё.«Картинка» с дронамиУдары дронами (из запущенных долетают 2-3%) подаются как невероятная победа Украины. Их расписывают в иностранных СМИ, на них даже ссылается Госсекретарь США Рубио: «Возможно, удары вглубь России повлияют на позицию России».При этом никто не рассказывает, что происходит в это время на Украине: методично уничтожаются корабли и порты, АЗС и электростанции. Инфраструктура гибнет.Никто не понимает, как Украина переживёт ближайшую зиму.Но для украинского режима главное — показать «картинку» горящих складов и НПЗ на территории России. Особенно стараются, конечно, с Крымом. С 2014 года пытаются рассказать, что из Крыма Украина сделает остров.Пиара не жалеют.«Рапаны, кофе и барабулька»Зеленский в 2023 году рассказывал, как собирается «похрустеть рапанами с песочком» на берегу Крыма.Его советник, говорящая голова Подоляк собирался «пить кофе в Ялте уже этим летом», в том же 2023 году.Тогда же переметнувшийся на сторону Офиса президента боксёр Усик, уроженец Крыма, говорил, что «пора уже заканчивать с Крымом, быстрее надо, и мы все поедем туда есть барабульку».Так что рассказам про остров Крым уже много лет.Роберт Бровди, экстремист и террорист,&nbsp; разрекламированный начальник украинских беспилотных войск, дал в июне интервью Reuters, где описал задачу: «Украина стремится полностью изолировать Крым от России».Была и ещё одна задача: «Полный воздушный контроль над трассой Р-280 "Новороссия" в течение месяца», то есть до конца июня.Каковы же итоги?Крым продолжает жить обычной жизнью. Да, с проблемами, с трудностями. Но это конечно, нельзя назвать полной изоляцией.Продолжаются проблемы с бензином и электричеством. Хотя они в значительной степени уменьшились.Свет есть в большинстве городов и поселков. С перерывами, конечно, но и речи нет о «тотальном блэкауте».Большая Алушта, Большая Ялта — ежедневные отключения света в большинстве поселков, но каждый день свет есть. Севастополь — свет по графику, но ежедневно есть.Бензин теперь&nbsp;есть на многих заправках, есть в свободной продаже. Но всё ещё дорогой.Правительство Крыма обещает полностью решить вопрос с обеспечением бензином и электричеством&nbsp;до конца августа.Поезда теперь, из-за террористических угроз Украины, везут отдыхающих не в Симферополь, а в Керчь. Оттуда — автобусами. Так, видимо, будет до конца сезона.А что же сезон? Отдыхающих, конечно, значительно меньше обычного. Но и безлюдным Крым не назовёшь. На набережных Ялты, Алушты, Судака — толпы отдыхающих, как и всегда. И неизменные уличные музыканты.В этом году ожидаются падение турпотока на 40-60%.&nbsp; В Севастополь едут меньше, в Ялту и Судак — больше.Но, опять же: это не изоляция. Хотя Украина и постаралась нанести максимальный урон туротрасли Крыма.Отели Крыма объявили мощные скидки, это подействовало: едут отдыхать крымчане, Донецк, Луганск. Все, кому поближе добираться.Трасса «Новороссия»По поводу трассы «Новороссия» высказался вице-премьер России Марат Хуснуллин:«Наверняка знаете: у нас были проблемы на трассе «Новороссия», но положение переломили. При этом надо понимать, что по трассе проходит около 7 тысяч машин за сутки. Из них почти 3 тысячи&nbsp;— грузовики.Любые потери, конечно, болезненны и тяжелы. Особенно если гибнут люди. Иногда ведь бьют и по гражданским автомобилям. Но в целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось».Трассу «Новороссия», которая идёт от Ростова-на-Дону до Симферополя и является альтернативным сухопутным коридором в Крым, перекрывали летом 2026 года.Её атаковали украинские беспилотники (в том числе американские «Хорнеты»), но контроль над дорогой был восстановлен уже в июле. В основном, с помощью усиления РЭБ.А сейчас, в начале августа, движение восстановлено полностью.В общем, Украина, как обычно, пообещала «ад» своим же бывшим согражданам, но, как обычно, ничего из этого не вышло.Для крымчан много делает правительство полуострова: бизнес получает большие скидки по аренде и налогам, отели — помощь для компенсации отдыхающим, обычные граждане — субсидии, которые перекроют убытки от отсутствия электричества.Нет никакой паники или "бегства с полуострова», как рассказывают украинские СМИ.Загадка от Латыниной*А вот украинскому руководству адресует интересный вопрос Юлия Латынина*: «Если в Крыму живут украинцы, зачем ВСУ лишают света и бензина своих граждан? А если русские, то зачем Украина претендует на эту территорию?»Да, вопросы неудобные. И ответа на них, конечно же, с Украины не будет.Там только умеют рассказывать об «аде», «поражение в правах»… И запускать другие страшилки, рассчитанные на украинского обывателя и западного зрителя.* Признана иностранным агентов в России
https://ukraina.ru/20260813/v-nasa-krym-priznali-rossiyskim-1082446975.html
https://ukraina.ru/20260806/glavnye-problemy-reshayutsya-chrnaya-zhara-nastupaet-kak-prokhodit-leto-v-krymu-1082213264.html
https://ukraina.ru/20260802/ekstremalnye-usloviya-v-gorodakh-schastya-kak-prokhodit-kurortnyy-sezon-v-krymu-1082077077.html
https://ukraina.ru/20260809/pokhod-za-krasotoy-kak-turistu-otkryt-dlya-sebya-neizvestnyy-krym-1082209474.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, крым, украина, россия, юлия латынина, марко рубио, reuters, офис президента, нпз
Эксклюзив, Крым, Украина, Россия, Юлия Латынина, Марко Рубио, Reuters, Офис президента, НПЗ

"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись

06:03 17.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
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Прошло два месяца с момента, как Украина в лице своего министра обороны пообещала устроить в Крыму «ад» и сделать его островом.
В июне теперь уже бывший министр обороны Украины Фёдоров заявил, хихикая: «В Крыму будет ад, Крыму будет п... ц!».
Это был ответ на вопрос журналиста Пейчева.
— Будет ли в Крыму «весело»? — посмеиваясь, спросил Пейчев.
А на замечательный ответ министра («Будет ад!») отреагировал с  хохотком:
— Прекрасно!
Всё время кажется, что уровень деградации на Украине уже достиг максимальной отметки, дальше некуда. Но оказывается, что ещё есть куда.
«Крым превратится в остров»
Вот что конкретно заявил Фёдоров 2 месяца назад:
«В ближайшее время Крым превратится в остров. <…> Осуществляется изоляция Крыма дронами. Это может привести к очень неожиданным последствиям. Курортный сезон там будет только для наших дронов. <…> Для россиян наступает ад. Логистика перерезается. Крым изолируется. Это происходит и на востоке».
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.08.2026
13 августа, 10:22
В NASA Крым признали российскимНациональное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ходе трансляции солнечного затмения 12 августа опубликовало карту, где Крым отмечен как часть России
Говоря о востоке, Фёдоров имел в виду, конечно же, Донбасс.
Зачем он это объявил?
Украине очень нужны деньги. А для этого нужна мощная презентация «перемоги». Поэтому они и рассказывают про остров Крым и про перерезанную логистику востока.
В интервью Фёдоров расписывал ещё много несуразного и нелепого: например, как тысяча украинских беспилотников поразила 800 единиц российской бронетехники за три ночи. И теперь — «у них просто нет бронетехники».
Или что украинцы придумали новый «специальный снаряд, который разрывает дуло для артиллерии и всего за 2 ночи было уничтожено 250 российских артиллерийских установок».
Какое дуло? Как? Снаряд влетает точно в дуло российского оружия?
Министр обороны, похоже, никогда не видел ни артиллерийского орудия, ни снаряда.
Но все эти поразительные картины в духе барона Мюнхгаузена тиражировались и продолжают успешно тиражироваться  украинскими и западными СМИ.
Ведь нужна «перемога»! Вернее, её картинка.
Пиар — это кровь войны для Украины. Под пиар дают миллиарды, которые руководители режима поспешно рассовывают по своим и чужим карманам. И просят ещё.
«Картинка» с дронами
Удары дронами (из запущенных долетают 2-3%) подаются как невероятная победа Украины. Их расписывают в иностранных СМИ, на них даже ссылается Госсекретарь США Рубио: «Возможно, удары вглубь России повлияют на позицию России».
При этом никто не рассказывает, что происходит в это время на Украине: методично уничтожаются корабли и порты, АЗС и электростанции. Инфраструктура гибнет.
Никто не понимает, как Украина переживёт ближайшую зиму.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
6 августа, 05:41
Главные проблемы решаются, "чёрная жара" наступает. Как проходит лето в КрымуДве главные проблемы Крыма этого лета – потухшее электричество и дефицит бензина – начинают решаться. Свет есть в большинстве сел, посёлков и городов. Да, ещё не весь день – по 6, а иногда и по 12 часов. А это уже прорыв
Но для украинского режима главное — показать «картинку» горящих складов и НПЗ на территории России. Особенно стараются, конечно, с Крымом. С 2014 года пытаются рассказать, что из Крыма Украина сделает остров.
Пиара не жалеют.
«Рапаны, кофе и барабулька»
Зеленский в 2023 году рассказывал, как собирается «похрустеть рапанами с песочком» на берегу Крыма.
Его советник, говорящая голова Подоляк собирался «пить кофе в Ялте уже этим летом», в том же 2023 году.
Тогда же переметнувшийся на сторону Офиса президента боксёр Усик, уроженец Крыма, говорил, что «пора уже заканчивать с Крымом, быстрее надо, и мы все поедем туда есть барабульку».
Так что рассказам про остров Крым уже много лет.
Роберт Бровди, экстремист и террорист,  разрекламированный начальник украинских беспилотных войск, дал в июне интервью Reuters, где описал задачу: «Украина стремится полностью изолировать Крым от России».
Была и ещё одна задача: «Полный воздушный контроль над трассой Р-280 "Новороссия" в течение месяца», то есть до конца июня.
Каковы же итоги?
Крым продолжает жить обычной жизнью. Да, с проблемами, с трудностями. Но это конечно, нельзя назвать полной изоляцией.
Продолжаются проблемы с бензином и электричеством. Хотя они в значительной степени уменьшились.
Свет есть в большинстве городов и поселков. С перерывами, конечно, но и речи нет о «тотальном блэкауте».
- РИА Новости, 1920, 02.08.2026
2 августа, 16:43
Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в КрымуВ Крыму – в разгаре курортный сезон. При этом туристов, конечно, значительно меньше обычного. Примерно вполовину меньше. Местные отели дают свою оценку: заполняемость упала на 40%
Большая Алушта, Большая Ялта — ежедневные отключения света в большинстве поселков, но каждый день свет есть. Севастополь — свет по графику, но ежедневно есть.
Бензин теперь есть на многих заправках, есть в свободной продаже. Но всё ещё дорогой.
Правительство Крыма обещает полностью решить вопрос с обеспечением бензином и электричеством до конца августа.
Поезда теперь, из-за террористических угроз Украины, везут отдыхающих не в Симферополь, а в Керчь. Оттуда — автобусами. Так, видимо, будет до конца сезона.
А что же сезон? Отдыхающих, конечно, значительно меньше обычного. Но и безлюдным Крым не назовёшь. На набережных Ялты, Алушты, Судака — толпы отдыхающих, как и всегда. И неизменные уличные музыканты.
В этом году ожидаются падение турпотока на 40-60%.  В Севастополь едут меньше, в Ялту и Судак — больше.
Но, опять же: это не изоляция. Хотя Украина и постаралась нанести максимальный урон туротрасли Крыма.
Отели Крыма объявили мощные скидки, это подействовало: едут отдыхать крымчане, Донецк, Луганск. Все, кому поближе добираться.
Трасса «Новороссия»
По поводу трассы «Новороссия» высказался вице-премьер России Марат Хуснуллин:
«Наверняка знаете: у нас были проблемы на трассе «Новороссия», но положение переломили. При этом надо понимать, что по трассе проходит около 7 тысяч машин за сутки. Из них почти 3 тысячи — грузовики.
Любые потери, конечно, болезненны и тяжелы. Особенно если гибнут люди. Иногда ведь бьют и по гражданским автомобилям. Но в целом ситуация значительно улучшилась в процентном соотношении, движение более-менее восстановилось».
Трассу «Новороссия», которая идёт от Ростова-на-Дону до Симферополя и является альтернативным сухопутным коридором в Крым, перекрывали летом 2026 года.
Её атаковали украинские беспилотники (в том числе американские «Хорнеты»), но контроль над дорогой был восстановлен уже в июле. В основном, с помощью усиления РЭБ.
А сейчас, в начале августа, движение восстановлено полностью.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 09.08.2026
9 августа, 05:05
Поход за красотой. Как туристу открыть для себя неизвестный КрымГде отдохнуть туристу, который едет в Крым, невзирая на проблемы с электричеством и топливом, а также на угрозы, которые могут поджидать у моря? Вместо пляжа можно выбрать пешеходные тропы
В общем, Украина, как обычно, пообещала «ад» своим же бывшим согражданам, но, как обычно, ничего из этого не вышло.
Для крымчан много делает правительство полуострова: бизнес получает большие скидки по аренде и налогам, отели — помощь для компенсации отдыхающим, обычные граждане — субсидии, которые перекроют убытки от отсутствия электричества.
Нет никакой паники или "бегства с полуострова», как рассказывают украинские СМИ.
Загадка от Латыниной*
А вот украинскому руководству адресует интересный вопрос Юлия Латынина*: «Если в Крыму живут украинцы, зачем ВСУ лишают света и бензина своих граждан? А если русские, то зачем Украина претендует на эту территорию?»
Да, вопросы неудобные. И ответа на них, конечно же, с Украины не будет.
Там только умеют рассказывать об «аде», «поражение в правах»… И запускать другие страшилки, рассчитанные на украинского обывателя и западного зрителя.
* Признана иностранным агентов в России
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