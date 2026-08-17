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90% мужчин в аспирантуре: как мобилизация изменила украинское образование

90% мужчин в аспирантуре: как мобилизация изменила украинское образование - 17.08.2026 Украина.ру

90% мужчин в аспирантуре: как мобилизация изменила украинское образование

Число мужчин, поступающих в аспирантуру на Украине, рекордно возросло: в 2024 году они составили 90% от общего числа, женщины — лишь 10%. Об этом 17 августа сообщил специалист по образовательной политике Евгений Николаев

2026-08-17T13:35

2026-08-17T13:35

2026-08-17T13:35

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В 2025 году доля мужчин-аспирантов составила 84%. По словам эксперта, объяснение, что женщины уехали из Украины, недостаточно: в магистратуре соотношение между мужчинами и женщинами оставалось более равномерным и в 2025 году полностью выровнялось."Мужчины вытеснили женщин из аспирантуры", — написал Николаев.В 2025 году в аспирантуру было подано 12 833 заявления, зачислены 5 942 студента. Самыми популярными специальностями стали компьютерные науки, право, экономика и международные экономические отношения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, андриян николаев, вооруженные силы украины, украина.ру