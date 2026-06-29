https://ukraina.ru/20260629/udar-dlya-navrotskogo-zelenskiy-vybral-90-milliardov-evro-vmesto-ordena-belogo-orla--bardin-1080739279.html

Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин

Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин - 29.06.2026 Украина.ру

Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин

Конфликт между Польшей и Украиной из-за героизации УПА* вряд ли перерастет в исторический разлом. ЕС не позволит Варшаве препятствовать стратегическим решениям, всё останется на уровне личного противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-06-29T04:30

2026-06-29T04:30

2026-06-29T04:30

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Форум по восстановлению Украины прошел в Гданьске 24–26 июня — его организовали Варшава и Киев. Однако Зеленский на мероприятие не приехал, чем вызвал волну негодования в Польше. Часть политиков посчитала это оскорблением премьера Дональда Туска, другие заговорили о бессмысленности встречи.Отвечая на вопрос о конфликте Польши и Украины, Бардин заявил, что ключевую роль играет личность президента Польши Кароля Навроцкого. "Это относительно молодой политик, который, в отличие от того же Дональда Туска, не получал гранты за русофобию, поэтому у него руки развязаны. Когда Зеленский присвоил звание героя одному из подразделений УПА*, Навроцкий воспринял это как личный удар", — сказал политолог.По словам Бардина, глава киевского режима просчитал репутационные риски, и для него оказались важнее поддержка радикальных националистов внутри страны и 90 миллиардов евро от ЕС, чем польский орден Белого Орла, которого он в итоге лишился.Эксперт подчеркнул, что польские элиты долго рассматривали Украину как свою вотчину. "Думаю, польские элиты долго рассматривали Украину как свою потенциальную вотчину и считали, что имеют право задавать там повестку, а тут украинцы не пошли на компромисс. Навроцкий грамотно использовал это для роста своей популярности", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России

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