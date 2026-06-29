Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин - 29.06.2026 Украина.ру
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Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин
Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин - 29.06.2026 Украина.ру
Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин
Конфликт между Польшей и Украиной из-за героизации УПА* вряд ли перерастет в исторический разлом. ЕС не позволит Варшаве препятствовать стратегическим решениям, всё останется на уровне личного противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-06-29T04:30
2026-06-29T04:30
новости
украина
польша
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владимир зеленский
украина.ру
ес
орден
туск дональд
кароль навроцкий
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Форум по восстановлению Украины прошел в Гданьске 24–26 июня — его организовали Варшава и Киев. Однако Зеленский на мероприятие не приехал, чем вызвал волну негодования в Польше. Часть политиков посчитала это оскорблением премьера Дональда Туска, другие заговорили о бессмысленности встречи.Отвечая на вопрос о конфликте Польши и Украины, Бардин заявил, что ключевую роль играет личность президента Польши Кароля Навроцкого. "Это относительно молодой политик, который, в отличие от того же Дональда Туска, не получал гранты за русофобию, поэтому у него руки развязаны. Когда Зеленский присвоил звание героя одному из подразделений УПА*, Навроцкий воспринял это как личный удар", — сказал политолог.По словам Бардина, глава киевского режима просчитал репутационные риски, и для него оказались важнее поддержка радикальных националистов внутри страны и 90 миллиардов евро от ЕС, чем польский орден Белого Орла, которого он в итоге лишился.Эксперт подчеркнул, что польские элиты долго рассматривали Украину как свою вотчину. "Думаю, польские элиты долго рассматривали Украину как свою потенциальную вотчину и считали, что имеют право задавать там повестку, а тут украинцы не пошли на компромисс. Навроцкий грамотно использовал это для роста своей популярности", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России
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новости, украина, польша, россия, владимир зеленский, украина.ру, ес, орден, туск дональд, кароль навроцкий, националисты, украинские националисты, киевский режим, война, война на украине, мир без границ, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, орден, Туск Дональд, Кароль Навроцкий, националисты, украинские националисты, киевский режим, война, война на Украине, Мир без границ, международные отношения, Международная политика

Удар для Навроцкого: Зеленский выбрал 90 миллиардов евро вместо ордена Белого Орла — Бардин

04:30 29.06.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Конфликт между Польшей и Украиной из-за героизации УПА* вряд ли перерастет в исторический разлом. ЕС не позволит Варшаве препятствовать стратегическим решениям, всё останется на уровне личного противостояния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Форум по восстановлению Украины прошел в Гданьске 24–26 июня — его организовали Варшава и Киев. Однако Зеленский на мероприятие не приехал, чем вызвал волну негодования в Польше. Часть политиков посчитала это оскорблением премьера Дональда Туска, другие заговорили о бессмысленности встречи.
Отвечая на вопрос о конфликте Польши и Украины, Бардин заявил, что ключевую роль играет личность президента Польши Кароля Навроцкого.
"Это относительно молодой политик, который, в отличие от того же Дональда Туска, не получал гранты за русофобию, поэтому у него руки развязаны. Когда Зеленский присвоил звание героя одному из подразделений УПА*, Навроцкий воспринял это как личный удар", — сказал политолог.
По словам Бардина, глава киевского режима просчитал репутационные риски, и для него оказались важнее поддержка радикальных националистов внутри страны и 90 миллиардов евро от ЕС, чем польский орден Белого Орла, которого он в итоге лишился.
Эксперт подчеркнул, что польские элиты долго рассматривали Украину как свою вотчину. "Думаю, польские элиты долго рассматривали Украину как свою потенциальную вотчину и считали, что имеют право задавать там повестку, а тут украинцы не пошли на компромисс. Навроцкий грамотно использовал это для роста своей популярности", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Вместо восстановления Украины — война с Россией. Максим Бардин об истинных целях форума в Польше" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский, воодушевленный поддержкой Запада, перестал осознавать пределы своих возможностей. Он втягивает Белоруссию в конфликт, игнорируя предупреждения России. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Опьяненный поддержкой Запада, Зеленский угрожает Белоруссии, забыв о ракетах России" на сайте Украина.ру.
*Украинская повстанческая армия (УПА) признана экстремистской и запрещена в России
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