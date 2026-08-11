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Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ
Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру
Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 11 августа в телеграм-канале заявила, что украинских военных уничтожает сам Владимир Зеленский
2026-08-11T14:36
2026-08-11T14:36
2026-08-11T14:37
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Она опубликовала видео, где украинские военные заявили, что намерены оставить позиции на Запорожском направлении из-за проблем со снабжением, ротацией и равнодушия командиров.Ранее Военнослужащие 121-й бригады ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, публично пожаловались новому главкому Михаилу Драпатому о невыносимых условиях на фронте. Они признались, что вынуждены пить собственную мочу и ждать помощи. Уточняется, что военные находятся на позициях с апреля, хотя им обещали замену уже в мае. В ответ на жалобы командование бригады заявило, что "продолжает принимать все необходимые меры", однако ситуация на направлении "остается крайне сложной".В конце июля бойцы 108-й бригады территориальной обороны ВСУ жаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды. Военнослужащие заявили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода.Подробнее - в материале Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожское направление, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова
Новости, Россия, Запорожское направление, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Мария Захарова
Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ
14:36 11.08.2026 (обновлено: 14:37 11.08.2026)
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 11 августа в телеграм-канале заявила, что украинских военных уничтожает сам Владимир Зеленский
Она опубликовала видео, где украинские военные заявили, что намерены оставить позиции на Запорожском направлении из-за проблем со снабжением, ротацией и равнодушия командиров.
"Повторяю: тикайте (бегите - ред.), хлопцы! Вас уничтожают руками Зеленского", - написала Захарова.
Ранее Военнослужащие 121-й бригады ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, публично пожаловались новому главкому Михаилу Драпатому о невыносимых условиях на фронте. Они признались, что вынуждены пить собственную мочу и ждать помощи. Уточняется, что военные находятся на позициях с апреля, хотя им обещали замену уже в мае. В ответ на жалобы командование бригады заявило, что "продолжает принимать все необходимые меры", однако ситуация на направлении "остается крайне сложной".
В конце июля бойцы 108-й бригады территориальной обороны ВСУ жаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды. Военнослужащие заявили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода.