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Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ

Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ - 11.08.2026 Украина.ру

Захарова посоветовала бойцам "тикать" из рядов ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова 11 августа в телеграм-канале заявила, что украинских военных уничтожает сам Владимир Зеленский

2026-08-11T14:36

2026-08-11T14:36

2026-08-11T14:37

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

мария захарова

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Она опубликовала видео, где украинские военные заявили, что намерены оставить позиции на Запорожском направлении из-за проблем со снабжением, ротацией и равнодушия командиров.Ранее Военнослужащие 121-й бригады ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, публично пожаловались новому главкому Михаилу Драпатому о невыносимых условиях на фронте. Они признались, что вынуждены пить собственную мочу и ждать помощи. Уточняется, что военные находятся на позициях с апреля, хотя им обещали замену уже в мае. В ответ на жалобы командование бригады заявило, что "продолжает принимать все необходимые меры", однако ситуация на направлении "остается крайне сложной".В конце июля бойцы 108-й бригады территориальной обороны ВСУ жаловались на многомесячное отсутствие ротации, проблемы со снабжением, а также нехватку воды и еды. Военнослужащие заявили, что находятся на позициях без ротации уже более полугода.Подробнее - в материале Бойцы ВСУ на Запорожском направлении публично обвинили командование в отсутствии воды и еды на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запорожское направление, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, мария захарова