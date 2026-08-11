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Еще одного националиста эксгумировали для перезахоронения на Украине

Еще одного националиста эксгумировали для перезахоронения на Украине - 11.08.2026 Украина.ру

Еще одного националиста эксгумировали для перезахоронения на Украине

Останки главаря Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца эксгумировали в Роттердаме для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище на Украине, сообщили 11 августа в Офисе Владимира Зеленского

2026-08-11T13:59

2026-08-11T13:59

2026-08-11T14:20

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киевская область

коновалец

владимир зеленский

ирина верещук

вооруженные силы украины

оун-упа

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"В Роттердаме на кладбище "Кроссвейк" провели эксгумацию останков Евгения Коновальца… Прах Евгения Коновальца вернут на Украину и перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище", - говорится в материале.На эксгумации присутствовали замруководителя Офиса Зеленского Ирина Верещук, посол Украины в Нидерландах Андрей Костин, глава украинского института национальной памяти Александр Алферов.В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА"* отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.Правительство Украины 17 июля распорядилось перезахоронить останки Коновальца на кладбище в Киевской области.Евгений Коновалец — один из создателей и первый руководитель Организации украинских националистов (ОУН)*, которая в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничала с гитлеровской Германией и причастна к массовому уничтожению мирного населения. В 1938 году он был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым.Подробнее о деятельности нацистов - в материале ФСБ рассекретила документы о зверствах УПА* во Владимире-Волынском на сайте Украина.ру. * Признана в РФ террористической организацией.

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новости, украина, роттердам, киевская область, коновалец, владимир зеленский, ирина верещук, вооруженные силы украины, оун-упа