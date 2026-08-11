США продали захваченные танкеры "теневого флота" России - 11.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260811/ssha-prodali-zakhvachennye-tankery-tenevogo-flota-rossii-1082395042.html
США продали захваченные танкеры "теневого флота" России
США продали захваченные танкеры "теневого флота" России - 11.08.2026 Украина.ру
США продали захваченные танкеры "теневого флота" России
США продали на металлолом два танкера, захваченных и конфискованных после нападения на Венесуэлу. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Lloyd's List
2026-08-11T14:46
2026-08-11T14:46
новости
сша
венесуэла
дубай
reuters
оон
украина.ру
танкер
нефть
флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081887438_3:0:867:486_1920x0_80_0_0_e798d77dbc9c4e6d46541e74797fc4f8.png
Компания Global Marketing Systems, занимающаяся утилизацией судов со штаб-квартирой в Дубае, приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не разглашается.В сделке упомянуты танкер Era, ранее работавший под названиями Marinera и Bella 1, и Lileo, ранее плававший под названиями Galileo и Veronica, сказано в сообщении. Танкеры будут утилизированы на металлолом на верфях Индии."Правительство США продало их нам, и существовало постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности, не в последнюю очередь из-за того, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем", — сказал Lloyd's List гендиректор GMS Анил Шарма.Агентство Reuters напомнило, что в январе Береговая охрана США и спецназ захватили судно "Эра" под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельной погоне через Атлантику. "Ранее судно уже ускользало от американской блокады в Карибском море, направленной на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы. Тогда Вашингтон заявил, что судно "Эра" использовалось для транспортировки нефти, находящейся под санкциями, из Венесуэлы и Ирана", - сказано в пубилкации.В ней не указано, что санкции налагались только правительством США без разрешения ООН.Также в январе США захватили в Карибском море судно под российским флагом, известное как "Лилео". Этот танкер находился под антироссийскими санкциями США."США захватили до 10 нефтяных танкеров после военной операции в Венесуэле, - сказано в публикации. - Подсанкционные суда часто меняют названия, чтобы избежать обнаружения".Ранее в новостях: Фрегат "Адмирал Григорович" произвёл предупредительные выстрелы в Ла-МаншеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
дубай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1b/1081887438_111:0:759:486_1920x0_80_0_0_f02171cfa555afcc5c654a86085d7fff.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, дубай, reuters, оон, украина.ру, танкер, нефть, флот, антироссийские санкции
Новости, США, Венесуэла, Дубай, Reuters, ООН, Украина.ру, танкер, нефть, флот, антироссийские санкции

США продали захваченные танкеры "теневого флота" России

14:46 11.08.2026
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© REUTERS
Читать в
ДзенTelegram
США продали на металлолом два танкера, захваченных и конфискованных после нападения на Венесуэлу. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Lloyd's List
Компания Global Marketing Systems, занимающаяся утилизацией судов со штаб-квартирой в Дубае, приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не разглашается.
В сделке упомянуты танкер Era, ранее работавший под названиями Marinera и Bella 1, и Lileo, ранее плававший под названиями Galileo и Veronica, сказано в сообщении. Танкеры будут утилизированы на металлолом на верфях Индии.
"Правительство США продало их нам, и существовало постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности, не в последнюю очередь из-за того, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем", — сказал Lloyd's List гендиректор GMS Анил Шарма.
Агентство Reuters напомнило, что в январе Береговая охрана США и спецназ захватили судно "Эра" под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельной погоне через Атлантику.
"Ранее судно уже ускользало от американской блокады в Карибском море, направленной на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы. Тогда Вашингтон заявил, что судно "Эра" использовалось для транспортировки нефти, находящейся под санкциями, из Венесуэлы и Ирана", - сказано в пубилкации.
В ней не указано, что санкции налагались только правительством США без разрешения ООН.
Также в январе США захватили в Карибском море судно под российским флагом, известное как "Лилео". Этот танкер находился под антироссийскими санкциями США.
"США захватили до 10 нефтяных танкеров после военной операции в Венесуэле, - сказано в публикации. - Подсанкционные суда часто меняют названия, чтобы избежать обнаружения".
Ранее в новостях: Фрегат "Адмирал Григорович" произвёл предупредительные выстрелы в Ла-Манше
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаДубайReutersООНУкраина.рутанкернефтьфлотантироссийские санкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:22За 12 часов ПВО сбила 42 украинских беспилотника над регионами России. Новости СВО
21:01В Харькове полицейские ночью вытащили раненого мужчину из квартиры
21:00Мерзавец Зеленский взял мою фамилию – Голобородько. Если бы мне поручили, я бы его ликвидировал
20:56Нардеп призвал жителей Киева и других городов готовиться к зиме без воды и света
20:31Число украинских беженцев в Европе продолжает расти
20:28Украина может потерять до 15 миллиардов долларов из-за блокады одесских портов
19:58Киевский суд поручил изучить подделку диплома главы Нацбанка Украины Пышного
19:50Скандал вокруг полка ВСУ "Скала": 103 дела о преступлениях против собственных солдат
19:40Почти 100% сбитых целей: британский эксперт оценил эффективность российской ПВО
19:30Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию
19:18Оперштаб Белгородской области рассказал о новых жертвах нападений ВСУ
19:01Запад сознательно отказался от дипломатии, зная, что Украине конец
19:00Зрада Экспресс: Кому война, а кому рейв. Цинизм киевской элиты на фестивале "Вырий"
18:55СБУ в Киеве до смерти пытала экс-военнопленного
18:52"Нужно искать другие варианты": Федоров о крахе ближневосточной стратегии Вашингтона
18:3911 августа 2026 года, вечерний эфир
18:39"Рост антиукраинских настроений" зафиксировали исследователи Чехии и Польши
18:33Турция предлагает создать коридоры безопасности в Чёрном море
18:10Комбинат "Запорожсталь" остановил работу после удара ВС РФ
18:00Украина возвращает останки лидера ОУН* из Роттердама, пока ВСУ терпят неудачи на фронте. Итоги 11 августа
Лента новостейМолния