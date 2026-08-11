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США продали захваченные танкеры "теневого флота" России

США продали захваченные танкеры "теневого флота" России - 11.08.2026 Украина.ру

США продали захваченные танкеры "теневого флота" России

США продали на металлолом два танкера, захваченных и конфискованных после нападения на Венесуэлу. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Lloyd's List

2026-08-11T14:46

2026-08-11T14:46

2026-08-11T14:46

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Компания Global Marketing Systems, занимающаяся утилизацией судов со штаб-квартирой в Дубае, приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не разглашается.В сделке упомянуты танкер Era, ранее работавший под названиями Marinera и Bella 1, и Lileo, ранее плававший под названиями Galileo и Veronica, сказано в сообщении. Танкеры будут утилизированы на металлолом на верфях Индии."Правительство США продало их нам, и существовало постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности, не в последнюю очередь из-за того, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем", — сказал Lloyd's List гендиректор GMS Анил Шарма.Агентство Reuters напомнило, что в январе Береговая охрана США и спецназ захватили судно "Эра" под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельной погоне через Атлантику. "Ранее судно уже ускользало от американской блокады в Карибском море, направленной на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы. Тогда Вашингтон заявил, что судно "Эра" использовалось для транспортировки нефти, находящейся под санкциями, из Венесуэлы и Ирана", - сказано в пубилкации.В ней не указано, что санкции налагались только правительством США без разрешения ООН.Также в январе США захватили в Карибском море судно под российским флагом, известное как "Лилео". Этот танкер находился под антироссийскими санкциями США."США захватили до 10 нефтяных танкеров после военной операции в Венесуэле, - сказано в публикации. - Подсанкционные суда часто меняют названия, чтобы избежать обнаружения".Ранее в новостях: Фрегат "Адмирал Григорович" произвёл предупредительные выстрелы в Ла-МаншеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, венесуэла, дубай, reuters, оон, украина.ру, танкер, нефть, флот, антироссийские санкции