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США продали захваченные танкеры "теневого флота" России
США продали захваченные танкеры "теневого флота" России - 11.08.2026 Украина.ру
США продали захваченные танкеры "теневого флота" России
США продали на металлолом два танкера, захваченных и конфискованных после нападения на Венесуэлу. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Lloyd's List
2026-08-11T14:46
2026-08-11T14:46
2026-08-11T14:46
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Компания Global Marketing Systems, занимающаяся утилизацией судов со штаб-квартирой в Дубае, приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не разглашается.В сделке упомянуты танкер Era, ранее работавший под названиями Marinera и Bella 1, и Lileo, ранее плававший под названиями Galileo и Veronica, сказано в сообщении. Танкеры будут утилизированы на металлолом на верфях Индии."Правительство США продало их нам, и существовало постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности, не в последнюю очередь из-за того, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем", — сказал Lloyd's List гендиректор GMS Анил Шарма.Агентство Reuters напомнило, что в январе Береговая охрана США и спецназ захватили судно "Эра" под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельной погоне через Атлантику. "Ранее судно уже ускользало от американской блокады в Карибском море, направленной на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы. Тогда Вашингтон заявил, что судно "Эра" использовалось для транспортировки нефти, находящейся под санкциями, из Венесуэлы и Ирана", - сказано в пубилкации.В ней не указано, что санкции налагались только правительством США без разрешения ООН.Также в январе США захватили в Карибском море судно под российским флагом, известное как "Лилео". Этот танкер находился под антироссийскими санкциями США."США захватили до 10 нефтяных танкеров после военной операции в Венесуэле, - сказано в публикации. - Подсанкционные суда часто меняют названия, чтобы избежать обнаружения".Ранее в новостях: Фрегат "Адмирал Григорович" произвёл предупредительные выстрелы в Ла-МаншеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, венесуэла, дубай, reuters, оон, украина.ру, танкер, нефть, флот, антироссийские санкции
Новости, США, Венесуэла, Дубай, Reuters, ООН, Украина.ру, танкер, нефть, флот, антироссийские санкции
США продали захваченные танкеры "теневого флота" России
США продали на металлолом два танкера, захваченных и конфискованных после нападения на Венесуэлу. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию Lloyd's List
Компания Global Marketing Systems, занимающаяся утилизацией судов со штаб-квартирой в Дубае, приобрела танкеры в прошлом месяце. Сумма сделки не разглашается.
В сделке упомянуты танкер Era, ранее работавший под названиями Marinera и Bella 1, и Lileo, ранее плававший под названиями Galileo и Veronica, сказано в сообщении. Танкеры будут утилизированы на металлолом на верфях Индии.
"Правительство США продало их нам, и существовало постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности, не в последнюю очередь из-за того, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем", — сказал Lloyd's List гендиректор GMS Анил Шарма.
Агентство Reuters напомнило, что в январе Береговая охрана США и спецназ захватили судно "Эра" под российским флагом в водах к югу от Исландии, положив конец многонедельной погоне через Атлантику.
"Ранее судно уже ускользало от американской блокады в Карибском море, направленной на прекращение экспорта нефти из Венесуэлы. Тогда Вашингтон заявил, что судно "Эра" использовалось для транспортировки нефти, находящейся под санкциями, из Венесуэлы и Ирана", - сказано в пубилкации.
В ней не указано, что санкции налагались только правительством США без разрешения ООН.
Также в январе США захватили в Карибском море судно под российским флагом, известное как "Лилео". Этот танкер находился под антироссийскими санкциями США.
"США захватили до 10 нефтяных танкеров после военной операции в Венесуэле, - сказано в публикации. - Подсанкционные суда часто меняют названия, чтобы избежать обнаружения".
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