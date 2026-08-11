Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета
© Фото : Следком / Telegram
© Фото : Следком / Telegram
Глава СК России принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал ведомства
НАК заседал под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.
На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Также были определены приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.
В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.
Открывая заседание, Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам.
В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.
Открывая заседание, Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам.
"Отмечается нарастание террористической активности противника, наносящего удары по объектам инфраструктуры не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении", - сказано в официальном сообщении.
Следкомом уделяется приоритетное внимание вопросам противодействия террористическим угрозам, в том числе в части обеспечения надежной защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов.
При взаимодействии с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления следователями на постоянной основе проводятся мероприятия, нацеленные на предупреждение и пресечение преступлений террористической направленности.
"Особое внимание уделяется недопущению вовлечения граждан, прежде всего несовершеннолетних, в деструктивную и диверсионную деятельность, а также формированию в обществе негативного отношения к идеологии терроризма", - сообщили в СК РФ.
Следкомом уделяется приоритетное внимание вопросам противодействия террористическим угрозам, в том числе в части обеспечения надежной защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов.
При взаимодействии с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления следователями на постоянной основе проводятся мероприятия, нацеленные на предупреждение и пресечение преступлений террористической направленности.
"Особое внимание уделяется недопущению вовлечения граждан, прежде всего несовершеннолетних, в деструктивную и диверсионную деятельность, а также формированию в обществе негативного отношения к идеологии терроризма", - сообщили в СК РФ.
Там также заверили, что работа в этом направлении "ведется системно и будет продолжена с учетом складывающейся оперативной обстановки".
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