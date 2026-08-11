Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета - 11.08.2026 Украина.ру
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Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета
Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета - 11.08.2026 Украина.ру
Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета
Глава СК России принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал ведомства
2026-08-11T14:28
2026-08-11T14:28
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александр бортников
александр бастрыкин
терроризм
национальная безопасность
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НАК заседал под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Также были определены приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки. В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.Открывая заседание, Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам. "Отмечается нарастание террористической активности противника, наносящего удары по объектам инфраструктуры не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении", - сказано в официальном сообщении. Следкомом уделяется приоритетное внимание вопросам противодействия террористическим угрозам, в том числе в части обеспечения надежной защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов.При взаимодействии с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления следователями на постоянной основе проводятся мероприятия, нацеленные на предупреждение и пресечение преступлений террористической направленности. "Особое внимание уделяется недопущению вовлечения граждан, прежде всего несовершеннолетних, в деструктивную и диверсионную деятельность, а также формированию в обществе негативного отношения к идеологии терроризма", - сообщили в СК РФ.Там также заверили, что работа в этом направлении "ведется системно и будет продолжена с учетом складывающейся оперативной обстановки".Тем временем Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала годаНакануне в новостях: "Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, фсб, украина, александр бортников, александр бастрыкин, терроризм, национальная безопасность, безопасность, спецслужба
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, ФСБ, Украина, Александр Бортников, Александр Бастрыкин, терроризм, национальная безопасность, безопасность, спецслужба

Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета

14:28 11.08.2026
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : Следком / Telegram
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Глава СК России принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал ведомства
НАК заседал под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.
На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Также были определены приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.

В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Открывая заседание, Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам.
"Отмечается нарастание террористической активности противника, наносящего удары по объектам инфраструктуры не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении", - сказано в официальном сообщении.

Следкомом уделяется приоритетное внимание вопросам противодействия террористическим угрозам, в том числе в части обеспечения надежной защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов.

При взаимодействии с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления следователями на постоянной основе проводятся мероприятия, нацеленные на предупреждение и пресечение преступлений террористической направленности.

"Особое внимание уделяется недопущению вовлечения граждан, прежде всего несовершеннолетних, в деструктивную и диверсионную деятельность, а также формированию в обществе негативного отношения к идеологии терроризма", - сообщили в СК РФ.
Там также заверили, что работа в этом направлении "ведется системно и будет продолжена с учетом складывающейся оперативной обстановки".
Тем временем Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала года
Накануне в новостях: "Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФ
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