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Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета

Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета - 11.08.2026 Украина.ру

Глава СК РФ рассказал о большой работе на заседании Национального антитеррористического комитета

Глава СК России принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал ведомства

2026-08-11T14:28

2026-08-11T14:28

2026-08-11T14:28

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НАК заседал под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова.На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного энергопромышленного комплексов. Также были определены приоритетные задачи по повышению ее эффективности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки. В мероприятии приняли участие председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители спецслужб и правоохранительных органов.Открывая заседание, Бортников отметил, что в настоящее время проводится значительная работа, направленная на совершенствование системы мер противодействия современным угрозам. "Отмечается нарастание террористической активности противника, наносящего удары по объектам инфраструктуры не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении", - сказано в официальном сообщении. Следкомом уделяется приоритетное внимание вопросам противодействия террористическим угрозам, в том числе в части обеспечения надежной защиты объектов транспортного, топливно-энергетического и атомного комплексов.При взаимодействии с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления следователями на постоянной основе проводятся мероприятия, нацеленные на предупреждение и пресечение преступлений террористической направленности. "Особое внимание уделяется недопущению вовлечения граждан, прежде всего несовершеннолетних, в деструктивную и диверсионную деятельность, а также формированию в обществе негативного отношения к идеологии терроризма", - сообщили в СК РФ.Там также заверили, что работа в этом направлении "ведется системно и будет продолжена с учетом складывающейся оперативной обстановки".Тем временем Бортников раскрыл число сорванных терактов на транспорте и ТЭК с начала годаНакануне в новостях: "Решительно осуждаем очередные гнусные атаки украбандеровцев" - заявление МИД РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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