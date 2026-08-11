https://ukraina.ru/20260811/moya-polsha-lezhit-v-polyakh-i-lesakh-volyni-pochemu-varshava-unizhaetsya-pered-kievom-1082386235.html

"Моя Польша лежит в полях и лесах Волыни". Почему Варшава унижается перед Киевом

"Моя Польша лежит в полях и лесах Волыни". Почему Варшава унижается перед Киевом - 11.08.2026 Украина.ру

"Моя Польша лежит в полях и лесах Волыни". Почему Варшава унижается перед Киевом

В воскресенье, 9 августа, в 22 городах Польши под лозунгом "Не будь равнодушным" прошли демонстрации в знак протеста против растущего насилия, направленного против украинцев

2026-08-11T14:26

2026-08-11T14:26

2026-08-11T14:26

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Эту общенациональную кампанию организовал Комитет обороны демократии (КОД), созданный правящей либеральной партией "Гражданская коалиция". Как заявили организаторы, акции призваны продемонстрировать солидарность с теми, кто подвергается насилию и дискриминации из-за их происхождения, языка или внешности.А двумя днями ранее в Варшаве состоялась организованная КОД демонстрация под лозунгом "Моя Польша не бьёт, не оскорбляет и не подстрекает". Во время неё в канцелярию премьер-министра и Министерство внутренних дел Польши передали петицию, подписанную более чем 11 тысячами человек, с требованием принять решительные меры против жестоких нападений на граждан Украины.Протесты были объявлены реакцией на серию насильственных инцидентов в отношении украинцев, произошедших по всей Польше в последние недели. Кроме того, на днях депутат Европарламента от оппозиционной консервативной партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохенский заявил, что если его политическая сила вернётся к власти, то обеспечит депортацию украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше на законных основаниях.Вот только именно 7 августа польский Институт национальной памяти (ИНП) объявил об итогах очередной эксгумации жертв "Волынской резни", этнической чистки поляков на территории нынешней Западной Украины, организованной боевиками Организации украинских националистов (ОУН)* и её вооружённого крыла – Украинской повстанческой армии (УПА)*.Эта эксгумация впервые за много лет состоялась на территории Волыни, причём в месте, где в 1992 году были проведены первые подобные работы в истории – в сёлах Островки и Воля Островецкая. Тогда их организовал польский историк Леон Попек, чей дедушка был убит боевиками УПА* в ночь с 29 на 30 августа 1943 года вместе с более чем тысячей жителей упомянутых сёл.Руководивший убийством мирных поляков командир куреня (батальона) УПА* "Буг" Иван Климчак "Лысый" написал в докладной записке руководству ОУН*: "29 августа 1943 я провёл операции в селах Воля Островецкая и Островки в Гловнянском районе. Я ликвидировал всех поляков, от мала до велика. Я сжёг все постройки, а все имущество и вещи забрал для нужд куреня".Доктор Леон Попек – личность в Польше легендарная. Он поднял вопрос эксгумации и достойного захоронения жертв "Волынской резни" тогда, когда польские власти этим в принципе не интересовались. В 1992 году историк во главе группы энтузиастов за собранные потомками жертв средства провёл первую эксгумацию в Островках и Воле Островецкой, и обнаружил останки 323 зверски убитых поляков, большинство из которых составляли дети. Фото Попека на фоне горы детских костей стало одним из символов преступлений украинских националистов, Киев запретил проведение эксгумаций на Волыни на 19 лет.В 2011 году Леон Попек уже как сотрудник ИПН вновь прибыл в Островки и Волю Островецкую, и его группа обнаружила останки 317 жертв, а в 2015-м – тридцати четырёх. Но в 2017 году Киев после демонтажа нелегального памятника на могиле боевиков УПА* в польском селе Грушовичи запретил ИНП Польши проведение эксгумаций на Украине. Они были возобновлены только в прошлом году, и то не на Волыни, а во Львове (там речь шла о могилах польских солдат, а не мирного населения) и в селе Пужники неподалёку от Тернополя.Эксгумационные работы в Островке и Воле Островецкой начались лишь в середине июля 2026 года, причём разрешение на это, по словам Леона Попека, было получено от Киева в экспресс-темпе, в отличие от остальных случаев. При этом учёный признал: даже если киевские власти будут выдавать разрешения быстрее и чаще, всё равно польские специалисты чисто технически способны осуществить не более двух-трёх эксгумаций в год."В случае с двумя тысячами мест [массового убийства поляков] это потребует несколько сотен лет только для Волыни, плюс районы Восточной Малопольши (Восточная Галичина – прим). Если этот процесс не ускорится, я опасаюсь, что через несколько десятилетий никто не будет искать жертв Волынской резни. Это просто станет другой темой. Точно так же, как сегодня мы больше не ищем жертв Январского восстания 1863 года", – отметил Попек.Такое развитие событий вполне устраивает Киев, ведь резонанс нахождения даже 55 останков убитых украинскими националистами мирных поляков был весьма значительный. Во-первых, работы подтвердили, что значительную долю жертв составляли дети, причём нескольким из найденных в Островках и Воле Островецкой было всего по несколько месяцев. Во-вторых, большинство найденных скелетов имели травмы задней части черепа, нанесенные сельскохозяйственными орудиями – топорами, вилами, молотами для умерщвления скота и т.п.Так что изображённый на памятнике жертвам "Волынской резни" в Домоставе младенец, набитый на вилы, не является преувеличением. Если же число найденных останков таких младенцев станет измеряться тысячами, реакцию поляков можно предугадать.Согласно последнему опросу на эту тему, проведённому в конце июня 2026 года, в общей сложности 79,7% поляков негативно оценивают действия Украины в вопросе урегулирования проблемы геноцида на Волыни (именно так в Польше официально именуются преступления ОУН*-УПА*). При этом под урегулированием понимаются не только эксгумации и достойное захоронение жертв, но также осуждение виновников геноцида и прекращение их героизации. Очевидно, сейчас отношение поляков к официальному Киеву ещё хуже, что отражается и на рядовых гражданах Украины на территории Польши.Справедливости ради стоит отметить, что Киев в последнее время впервые за много лет действительно стал оперативно выдавать разрешения на проведение эксгумаций польских жертв. Судя по всему, это попытка снизить накал конфликта, вызванный присвоением одному из спецподразделений ВСУ имени "героев УПА*", то есть виновников "Волынской резни".8 августа стало известно что украинский ИНП согласовал такие работы на территории уничтоженных польских сёл Гута Пеняцкая во Львовской области и Углы – в Ровенской области. Министр культуры Польши Марта Ценковская поспешила объявить это большим достижением, хотя эксгумаций в Гуте Пенякой поляки ждут с 1990-х.Кроме этого, демонстрируя "крепчающую польско-украинскую дружбу", спикер Сейма Польши Влодимеж Чажастый провёл встречу со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Поводом стало посещение детей украинских военных, которые отдыхают в Польше по приглашению Сейма. На этой встрече Чажастый заявил, что Украина ради вступления в Европейский Союз должна признать "Волынскую резню" геноцидом поляков."ЕС – это демократия и ценности, это не просто банкомат. Это также означает называть геноцид тем, чем он является. Это история, и ни одна нация не может убежать от своей истории", – сказал польский политик, но сразу же поспешил заверить, что осуждает "все формы ненадлежащего обращения со стороны поляков по отношению к украинцам".Однако все попытки польских властей доказать полякам необходимость поддержки Украины, включая и выдержанные в духе клинической русофобии заявления президента Польши Кароля Навроцкого на прошлой неделе, не дали никакого результата из-за самих украинцев.К примеру, Руслан Стефанчук не принял пас польского коллеги, и никаких обещаний пойти навстречу Польше в вопросе "Волынской резни" и ОУН*-УПА* не дал, завив лишь, что "сложные вопросы исторической памяти необходимо решать посредством диалога, взаимного уважения и работы историков, а не путем шагов, которые лишь углубляют раскол между нашими обществами".А самым резонансным моментом демонстраций 9 августа стало выступление в Варшаве украинской активистки Натальи Панченко, которая несколько лет назад получила гражданство Польши по указу президента этой страны Анджея Дуды. Панченко заявила, что "тут моя Польша", и "я не отдам моей Польши тем, кто пытается строить её на страхе и ненависти".В ответ экс-премьер Польши Лешек Миллер написал в социальных сетях: "Тут никогда не будет твоей Польши. А моя Польша лежит в полях и лесах Волыни. Иди туда, найди и верни нам кости зверски убитых". Судя по реакциям комментаторов, политик высказал мнение подавляющего большинства поляков.* Террористические организации, запрещённые в РоссииИмитация борьбы. Жертвы "Волынской резни" не мешают властям Польши поддерживать Киев

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эксклюзив, варшава, киев, сейм, оун, руслан стефанчук, польша, украина, кароль навроцкий, европарламент, анджей дуда