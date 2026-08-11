https://ukraina.ru/20260811/kolumbiyskie-narkomany-i-otechestvennye-dusheguby-dve-nadezhdy-ukrainskoy-armii-1082393832.html

Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии

Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии - 11.08.2026 Украина.ру

Колумбийские наркоманы и отечественные душегубы: две надежды украинской армии

Давно не секрет, что ВСУ испытывают серьезную нехватку личного состава. Решать эту проблему в Киеве хотят двумя способами

2026-08-11T14:40

2026-08-11T14:40

2026-08-11T14:40

эксклюзив

украина

колумбия

иностранные наемники

сво

всу

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Пушечное мясо и штучный товарОдин из них – завоз иностранных наемников. Первые "ловцы удачи" прибыли на Украину еще в марте 2022 года, фактически в самом начале российской специальной военной операции. Несмотря на небольшой количественный состав, многие из них не продержались даже месяц. Иностранных боевиков, как правило, сразу везли в прифронтовые города и селили не на военных базах, а в гражданских отелях, что только облегчало работу российской армии. Об этом свидетельствуют неоднократные точечные удары ВС РФ по гостиницам, частным отелям и комфортабельным базам отдыха, где размещались выходцы из Западной Европы, США и Латинской Америки. Несмотря на большие потери, иностранцы приезжают воевать за Украину по сей день. Сейчас основная ставка делается на колумбийцев, которые пополняют ряды ВСУ с начала 2024-го. По некоторым данным, они составляют порядка 50% от общего числа наемников. Едут они на Украину не только за длинным долларом, но и для перенимания опыта, который потом используют в своей преступной деятельности колумбийские наркокартели. Особенно интересует их все, что касается дронов. Боссы наркомафии прямо направляют своих представителей на Украину либо же вербуют возвращающихся на родину "ветеранов".По информации западных изданий, беспилотники уже перевернули правила внутреннего конфликта в Колумбии и лишили правительство привычного превосходства в воздухе. Если прежнее колумбийское правительство пыталось вводить жесткие ограничения на импорт всех дронов, то новые власти настроены на максимальную активизацию военного сотрудничества с Украиной. Так, новый ставленник Вашингтона ультраправый президент Абелардо де ла Эсприэлья фактически готов легализовать наемничество и разблокировать поставки Киеву советского оружия (вертолетов Ми-17), которые блокировал прежний лидер Густаво Петро. При этом колумбийцев используют на Украине исключительно как одноразовый расходный материал. Погибшие тысячи граждан списываются командованием ВСУ в статус пропавших без вести, чтобы экономить на выплатах их семьям. На этом фоне в стране стремительно нарастают протесты с требованием прекратить вербовку населения для войны на Украине.Помимо прочих проблем, колумбийцы в составе ВСУ сталкиваются с расизмом, систематическими задержками зарплат и угрозами расправы при попытке разорвать контракт. Вместе с тем возвращающиеся боевики передают картелям опыт ведения технологичной войны, что спровоцировало в Латинской Америке всплеск преступлений с применением ударных БПЛА. По сути, Запад сам вырастил и выкормил монстра. По наблюдениям российских бойцов штурмовых групп, которым не раз приходилось иметь в бою дело с наемниками, они способны оказать ожесточенное сопротивление, которое, однако, будет недолгим. Видя, что атака продолжается, они снимаются с позиций и обращаются в бегство. К примеру, в ходе боевых действий на харьковском направлении колумбийцы, а также прибывшие слабообученные "рейнджеры" из Бразилии и Испании оказались в мини-котлах под Волчанском. При попытке сбежать с занимаемых позиций они попали под шквальный огонь украинских националистов. Не обходит стороной наемников и царящие в ВСУ пьянство и наркомания. Так, в подконтрольной Киеву Снигиревке Херсонской области несколько лет назад наемники из Польши в состоянии опьянения убили троих украинских военных, которые хотели досмотреть их машину. И число подобных примеров растет в геометрической прогрессии.Конечно, наемники выполняют на фронте не только роль "пушечного мяса". Есть и так называемый штучный товар. Например, специальные группы, которые по документам числятся как спецотряд полиции, однако их задачи далеки от полицейских функций. Они взаимодействуют с Главным управлением разведки и имеют право на самостоятельный выбор миссий. Основные задачи отряда — корректировка артиллерии и сбрасывание бомб с дронов. Наибольший интерес представляет техническая сторона дела — выбор целей и миссии происходит при помощи планшета со специальным приложением, которое имеет доступ к данным со спутников ЦРУ.Как бы то ни было, наличие координируемых американской разведкой спецгрупп в рядах ВСУ в очередной раз свидетельствует о значительной доле участия западных военспецов в боевых действиях на стороне Украины.Тем не менее, в последнее время число боеспособных иностранцев с серьезным опытом, желающих воевать в рядах украинской армии, все же уменьшилось. Вербовщикам с Украины приходится уповать только на количественный состав из стран Латинской Америки.Новые "Торнадо"Второй путь, по которому идут украинские вербовщики, – это привлечение в армию осужденных. Проблема в том, что не все офицеры хотят видеть у себя подобные кадры, поэтому не исключено, что из этого контингента будут сколачивать отдельные подразделения. Еще два года назад командование ВСУ просили воздержаться от призыва на службу лиц, уже нарушавших воинскую дисциплину, а также совершавших преступления, связанные с исполнением военной обязанности или направленные против государственности. Но людской ресурс стремительно тает. С введением более жесткого мобилизационного закона число призывников, готовых отправиться за решетку, только бы не идти на фронт, может возрасти.Украинским властям, тем не менее, нужны люди, чтобы обеспечить пополнение для ВСУ. Как заявлялось, всего требуется набрать от 300 до 400 тыс. человек. Но многие жители Украины уже не желают воевать. При этом одни выехали из страны, другие прячутся, а третьи откупаются. В таких условиях и вспомнили о тех, кто находится в колониях. И, в частности, осужденных за уклонение от призыва и дезертирство. Видимо, на них вновь попытаются воздействовать, но те вряд ли согласятся пойти на фронт. А вот среди осужденных за тяжкие преступления всегда найдутся люди, которые решили, что зона боевых действий лучше той зоны, в которой они отбывают свое наказание. Принимать в свои подразделения подобных головорезов командиры ВСУ желанием не горят, но приходится. Уже сейчас в некоторых украинских подразделениях боевая служба проходит не по уставу, а по понятиям. И в результате может повториться история с нацбатальоном "Торнадо", набранным в 2014 году из преступников, которые в итоге отметились чередой новых, еще более страшных преступлений.

https://ukraina.ru/20260811/kak-rossiya-obnulit-vse-voennye-vozmozhnosti-vsu-i-zapada-sadulaev-nazval-besproigryshnoe-reshenie-1082392131.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, украина, колумбия, иностранные наемники, сво, всу