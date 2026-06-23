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"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке - 23.06.2026 Украина.ру
"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
Арабские страны Персидского залива переживают глубокий шок и разочарование в США. Они полагали, что отдают свою безопасность на аутсорс американцам и являются полноправными участниками диалога, но оказались просто "мешками с деньгами". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-23T05:30
2026-06-23T05:30
2026-06-23T05:30
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Отвечая на вопрос о восприятии Украины в арабском мире, эксперт объяснил, что в первую очередь надо понимать: арабские страны очень разочаровались в США. "Архитектура безопасности Ближнего Востока зиждилась на петродолларах, американских военных базах. Монархии Персидского залива полагали, что они в полной безопасности. Они отдали свою безопасность на аутсорс", — пояснил Джума.Журналист отметил, что монархии Залива "сложили все яйца в американскую корзину". Арабские страны считали, что раз американцы обеспечивают их безопасность, а они вкладывают большие деньги в компанию Джареда Кушнера, то они — полноправные участники диалога и могут воздействовать на принятие решений в Белом доме, подчеркнул Джума.По словам эксперта, реальность оказалась жестокой: их воспринимали исключительно как источник финансирования. "Оказалось, что они мешки с деньгами, и их никто ни во что не ставит. Началась война", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, джаред кушнер, украина.ру, удар по ирану, война в иране, война на ближнем востоке, главные новости, главное, мир без границ, арабы, аналитики, международные отношения, международная политика, война
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"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
Арабские страны Персидского залива переживают глубокий шок и разочарование в США. Они полагали, что отдают свою безопасность на аутсорс американцам и являются полноправными участниками диалога, но оказались просто "мешками с деньгами". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Отвечая на вопрос о восприятии Украины в арабском мире, эксперт объяснил, что в первую очередь надо понимать: арабские страны очень разочаровались в США.
"Архитектура безопасности Ближнего Востока зиждилась на петродолларах, американских военных базах. Монархии Персидского залива полагали, что они в полной безопасности. Они отдали свою безопасность на аутсорс", — пояснил Джума.
Журналист отметил, что монархии Залива "сложили все яйца в американскую корзину". Арабские страны считали, что раз американцы обеспечивают их безопасность, а они вкладывают большие деньги в компанию Джареда Кушнера, то они — полноправные участники диалога и могут воздействовать на принятие решений в Белом доме, подчеркнул Джума.
По словам эксперта, реальность оказалась жестокой: их воспринимали исключительно как источник финансирования. "Оказалось, что они мешки с деньгами, и их никто ни во что не ставит. Началась война", — резюмировал собеседник Украина.ру.