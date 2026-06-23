"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке - 23.06.2026 Украина.ру
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"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке - 23.06.2026 Украина.ру
"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
Арабские страны Персидского залива переживают глубокий шок и разочарование в США. Они полагали, что отдают свою безопасность на аутсорс американцам и являются полноправными участниками диалога, но оказались просто "мешками с деньгами". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-23T05:30
2026-06-23T05:30
новости
сша
ближний восток
иран
дональд трамп
джаред кушнер
украина.ру
удар по ирану
война в иране
война на ближнем востоке
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Отвечая на вопрос о восприятии Украины в арабском мире, эксперт объяснил, что в первую очередь надо понимать: арабские страны очень разочаровались в США. "Архитектура безопасности Ближнего Востока зиждилась на петродолларах, американских военных базах. Монархии Персидского залива полагали, что они в полной безопасности. Они отдали свою безопасность на аутсорс", — пояснил Джума.Журналист отметил, что монархии Залива "сложили все яйца в американскую корзину". Арабские страны считали, что раз американцы обеспечивают их безопасность, а они вкладывают большие деньги в компанию Джареда Кушнера, то они — полноправные участники диалога и могут воздействовать на принятие решений в Белом доме, подчеркнул Джума.По словам эксперта, реальность оказалась жестокой: их воспринимали исключительно как источник финансирования. "Оказалось, что они мешки с деньгами, и их никто ни во что не ставит. Началась война", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, ближний восток, иран, дональд трамп, джаред кушнер, украина.ру, удар по ирану, война в иране, война на ближнем востоке, главные новости, главное, мир без границ, арабы, аналитики, международные отношения, международная политика, война
Новости, США, Ближний Восток, Иран, Дональд Трамп, Джаред Кушнер, Украина.ру, удар по Ирану, война в Иране, война на Ближнем Востоке, Главные новости, главное, Мир без границ, арабы, аналитики, международные отношения, Международная политика, война

"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке

05:30 23.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Арабские страны Персидского залива переживают глубокий шок и разочарование в США. Они полагали, что отдают свою безопасность на аутсорс американцам и являются полноправными участниками диалога, но оказались просто "мешками с деньгами". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Отвечая на вопрос о восприятии Украины в арабском мире, эксперт объяснил, что в первую очередь надо понимать: арабские страны очень разочаровались в США.
"Архитектура безопасности Ближнего Востока зиждилась на петродолларах, американских военных базах. Монархии Персидского залива полагали, что они в полной безопасности. Они отдали свою безопасность на аутсорс", — пояснил Джума.
Журналист отметил, что монархии Залива "сложили все яйца в американскую корзину". Арабские страны считали, что раз американцы обеспечивают их безопасность, а они вкладывают большие деньги в компанию Джареда Кушнера, то они — полноправные участники диалога и могут воздействовать на принятие решений в Белом доме, подчеркнул Джума.
По словам эксперта, реальность оказалась жестокой: их воспринимали исключительно как источник финансирования. "Оказалось, что они мешки с деньгами, и их никто ни во что не ставит. Началась война", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
Больше про урегулирование ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Роман Романов: Если Нетаньяху решит развязать новую войну с Ираном, Трампу придется его поддержать" на сайте Украина.ру.
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