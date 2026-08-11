"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев - 11.08.2026 Украина.ру
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"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев
"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев - 11.08.2026 Украина.ру
"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев
В июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России. Американские элиты ищут варианты урегулирования открыто уже полтора года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-11T16:56
2026-08-11T16:58
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Отвечая на вопрос о том, ищут ли западные элиты варианты урегулирования, эксперт заявил, что американские элиты делают это совершенно открыто, а европейские – через тайные каналы.Носович отметил, что американские элиты уже полтора года открыто ищут пути урегулирования. "Американские элиты ищут их совершенно открыто уже полтора года. Даже слишком увлекаются этой публичностью", – заявил он. По информации Bloomberg, в июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, и, по мнению политолога, это похоже на правду.Эксперт обратил внимание на закрытый характер принятия решений в Европе. "Антидемократический характер принятия решений, который скрыт за фасадом демократических институтов и процедур, для Европы свойственен гораздо в большей степени", – подчеркнул он."Стратегические решения там принимаются не теми людьми, которые находятся на виду", – констатировал собеседник издания.Больше про ситуацию вокруг Украины — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.
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новости, вена, россия, великобритания, александр носович, владимир зеленский, украина.ру, bloomberg, франция, германия, главные новости, главное, демократия, демократы, европа, международные отношения, международная политика, новости россии, новости россии и украины
Новости, Вена, Россия, Великобритания, Александр Носович, Владимир Зеленский, Украина.ру, bloomberg, Франция, Германия, Главные новости, главное, демократия, демократы, Европа, международные отношения, Международная политика, новости России, новости России и Украины

"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев

16:56 11.08.2026 (обновлено: 16:58 11.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкГорода Мира. Вена
Города Мира. Вена - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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В июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России. Американские элиты ищут варианты урегулирования открыто уже полтора года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Отвечая на вопрос о том, ищут ли западные элиты варианты урегулирования, эксперт заявил, что американские элиты делают это совершенно открыто, а европейские – через тайные каналы.
Носович отметил, что американские элиты уже полтора года открыто ищут пути урегулирования. "Американские элиты ищут их совершенно открыто уже полтора года. Даже слишком увлекаются этой публичностью", – заявил он.
По информации Bloomberg, в июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, и, по мнению политолога, это похоже на правду.
Эксперт обратил внимание на закрытый характер принятия решений в Европе. "Антидемократический характер принятия решений, который скрыт за фасадом демократических институтов и процедур, для Европы свойственен гораздо в большей степени", – подчеркнул он.
"Стратегические решения там принимаются не теми людьми, которые находятся на виду", – констатировал собеседник издания.
Больше про ситуацию вокруг Украины — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.
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