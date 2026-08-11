https://ukraina.ru/20260811/pokhozhe-na-pravdu-nosovich-rasskazal-o-taynoy-vstreche-v-vene-s-uchastiem-rossii-i-evropeytsev-1082398166.html

"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев

"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев - 11.08.2026 Украина.ру

"Похоже на правду": политолог о тайной встрече в Вене с участием России и европейцев

В июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России. Американские элиты ищут варианты урегулирования открыто уже полтора года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T16:56

2026-08-11T16:56

2026-08-11T16:58

новости

вена

россия

великобритания

александр носович

владимир зеленский

украина.ру

bloomberg

франция

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101833/48/1018334898_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2633fd3be4962992fece74d7d996e03f.jpg

Отвечая на вопрос о том, ищут ли западные элиты варианты урегулирования, эксперт заявил, что американские элиты делают это совершенно открыто, а европейские – через тайные каналы.Носович отметил, что американские элиты уже полтора года открыто ищут пути урегулирования. "Американские элиты ищут их совершенно открыто уже полтора года. Даже слишком увлекаются этой публичностью", – заявил он. По информации Bloomberg, в июле в Вене состоялась тайная встреча бывших высокопоставленных чиновников из Великобритании, Франции, Германии и России, и, по мнению политолога, это похоже на правду.Эксперт обратил внимание на закрытый характер принятия решений в Европе. "Антидемократический характер принятия решений, который скрыт за фасадом демократических институтов и процедур, для Европы свойственен гораздо в большей степени", – подчеркнул он."Стратегические решения там принимаются не теми людьми, которые находятся на виду", – констатировал собеседник издания.Больше про ситуацию вокруг Украины — в статье Владимира Скачко "Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников" на сайте Украина.ру.

вена

россия

великобритания

франция

германия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вена, россия, великобритания, александр носович, владимир зеленский, украина.ру, bloomberg, франция, германия, главные новости, главное, демократия, демократы, европа, международные отношения, международная политика, новости россии, новости россии и украины