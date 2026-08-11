https://ukraina.ru/20260811/litsa-khunty-zachem-zelenskiy-tasuet-kolodu-prisluzhnikov--1082394648.html

Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников

Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников - 11.08.2026 Украина.ру

Лица хунты. Зачем Зеленский тасует колоду прислужников

Украинская политическая жизнь (ха-ха-ха) – как птичка, попавшая в неожиданные силки, забилась между двумя удивительными сообщениями

2026-08-11T15:46

2026-08-11T15:46

2026-08-11T15:46

украина

сша

россия

владимир зеленский

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валерий залужный

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минобороны

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Украинский политолог Кость Бондаренко, превозмогающий тяготы эмиграции за буграми родной "нэньки", сообщил, что в ней, в "нэньке", угнездилась хунта.По словам этого весьма авторитетного политолога, создал хунту нелегитимный недопрезидент Владимир Зеленский месяц назад, когда ему показалось, что на Украине установилось двоевластие – его, родимого, и структур мошенника-филантропа, 95-летнего Джорджа Сороса, который традиционно прикупил себе "картонные майданы" грантоедов и начал давить на власть. В прошлом году – чтобы типа защитить от посягательство на борьбу с коррупцией и на борцов в лице НАБУ и САП, а сейчас – чтобы вернуть на место отставленного министра обороны, 35-летнего Михаила Фёдорова.В хунту якобы входят три генерала – и.о. главы СБУ 52-летний Александр Поклад, главнокомандующий ВСУ 43-летний Михаил Драпатый и глава Офиса президента (ОПУ) 40-летний Кирилл Буданов*, а также замглавы (ОПУ) 43-летний Олег Татаров, премьер-министр 48-летний Сергей Корецкий и новый глава Службы внешней разведки (СВР) – 44-летний Рустем Умеров.Кость Бондаренко, насмотревшись на этот балаганчик с эрзац-страстями и квази-переживаниями вроде бы за судьбы родины, сообщил: "…Зеленский решил сам создать хунту, в которую входят 6 человек, руководящие практически всеми процессами в стране. Мы ещё станем свидетелями того, сколько людей пойдёт под нож, сколько будет возбуждено уголовных дел, закрыто тех или иных структур. Нас ожидает скандал за скандалом. …Эти шесть человек будут осуществлять власть в стране, а Зеленский будет её олицетворением…".Очень похоже на правду: люди подобрались относительно молодые, полные сил и жадности, без которой на Украине хождение во власть лишено всякой мотивации.Вторая новость – помельче, но тоже показательно-характерная, ибо касается кадровых перестановок и возникшей в связи с этим чехарды и вереницы надежд и прогнозов. Все ждут, укрепится ли без меры новый главнокомандующий ВСУ Драпатый, продавив через Зеленского себе заместителя – 42-летнего генерала Сергея Собко.Этот генерал ­– соратник и, как указывают источники, "идеологический соратник" Драпатого, поскольку давний критик уволенного главкома ВСУ Сырского, лично лояльного Зеленскому. Но, с другой стороны, Собко – якобы поклонник тоже уволенного главы Минобороны Федорова, по-прежнему рвущегося к власти. То есть одним местом Собко как бы сидит на двух позициях, объединяя возможных конкурентов в борьбе за власть – Зеленского и Федорова. Или служит связующим звеном между ними.Причём усиливаться Собко предлагает Драпатому через усиление армии (типичная черта любой хунты). "Есть вещи, о которых сегодня нужно говорить открыто. Вооружённые силы нуждаются в срочных изменениях, иначе мы можем потерпеть поражение. Наибольшая угроза для украинской армии сегодня – не только Россия. …Профессиональная дискуссия нередко воспринимается как нелояльность, а инициатива – как угроза. В такой атмосфере командиры перестают рисковать ради успеха и начинают рисковать лишь ради собственного выживания в системе", – сказал Собко в июле, выступая против отставки Фёдорова и критикуя ВСУ за до сих поре ещё "советские порядки" и "командиров-совков".Но вот особенность: до сих пор большинство командного состава ВСУ – это всё еще люди Сырского и им вряд ли понравится, когда связка Драпатый/Собко начнёт их гнобить как "совков" или даже расформировывать штурмовые полки Драпатого, которыми тот худо-бедно, но удерживал позиции ВСУ.Обозреватели утверждают, что Зеленскому нужно трижды подумать, тасуя армейскую колоду и тем самым дезорганизуя ВСУ. Особенно на фоне того, что падает уровень доверия к нему, как эрзац-лидеру режима. Киевский международный институт социологии (КМИС) 10 августа выдал данные соцопросов, согласно которым выше Зеленского по уровню доверия (56%) – экс-главком Залужный (66%), экс-министр обороны Федоров (63%) и даже глава ОПУ Буданов* (61%).А неделей раньше центр "Социс" вообще поставил Зеленского на шестую позицию, пропустив вверх военных – командующего силами беспилотных систем Роберта Бровди (Мадьяра) и Драпатого. И на это брожение обитателей украинского политического террариума-гадючника можно было бы не обращать внимания, если бы не две чёткие особенности политжизни в Украине.С одной стороны, западные кураторы (Европа, Великобритания и США) – более-менее едины в своём отношении к Украине. Между ними есть разница в подходах и целях манипуляций на Украине, но в основном им она нужна как инструмент в войне с Россией, пугало-триггер для возрождения собственных ВПК и двигатель торговли оружием для американских оружейных баронов, поддерживающих президента Дональда Трампа.А чтобы предводитель неонацистского режима не дергался, не юлил и не соскочил, Зеленского постоянно "стимулируют" – страхом, что отберут власть и что придётся отвечать за содеянное. От Зеленского, который пересидел свой конституционный срок пребывания у власти, периодически требуют выборов и подсовывают ему возможных сменщиков. При этом в соцопросах рисуют этим фигурантам победу. Первым такого фантомного президента создали из главкома ВСУ Залужного.Следующими стали Буданов* и через год Фёдоров. И если первый вошёл во власть как генерал-террорист и разведчик, который мог обладать компроматом и потому его не могла отказать, то второй уже шёл на волне широкой и шумной политической кампании – того самого "картонного майдана 2.0", аналог которого годом раньше поставил Зеленского на колени, ибо показал его трусость – страх потерять власть и готовность ради пребывания в кресле на любой компромисс.Однако, с другой стороны, Зеленский чисто внешне научился очень легко и технологично грамотно отбиваться от этих атак. То ли у него действительно звериный инстинкт власти, то ли политтехнологи его обслуживают первостатейнейшие.Как бы там ни было, а Зеленский вот уже седьмой год находится на вершине украинской власти, фактически узурпировал её и превратился жестокого и беспринципного автократа-полудиктатора, который сохраняет позиции благодаря двум нехитрым, но всегда выверенным и точно применённым приёмам.Он, тасуя кадровую колоду, безошибочно отдаляет от себя тех, кто уже либо заражен тщеславием, либо не может отказать западным заказчикам. Зеленский легко и непринуждённо убрал Залужного, "утилизируя" его не физически, а географически – назначив послом в Великобританию. И Залужный превратился в фантом, куклу из папье-маше, которых надувают и поддерживают на плаву искусственными манипуляциями и дутыми соцопросами, которые так или иначе учитывают запросы граждан на новые лица и ненависть лично к Зеленскому.А как известно, ненависть – подлинный двигатель электоральных кампаний, когда люди голосуют не за кого-то нового по любви, а против того старого, кого даже ненавидеть уже силы кончаются. Так в 2019-м избрали Зеленского на ненависти людей к Петру Порошенко*. В то же время, используя нерешительность и путаницу в борьбе с коррупцией, Зеленский удерживает нужные кадры либо около себя, либо спасает их за бугром . Он отпустил за границу всех людей из ближнего окружения – дал им сбежать. Тимур Миндич – ярчайшее подтверждение, хотя этот фигурант только воровал и служил кошельком Зеленского.Также Зеленский приближает к себе потенциальных врагов, надеясь, видимо, задушить в объятиях. Так тот же Буданов*, побыв главой ГУР Минобороны Украины, повысился до главы ОПУ. А вот бывший глава ОПУ Андрей Ермак – наоборот: был отставлен бесповоротно, но наказания избежал. И сейчас ему даже вернули право передвижения: никто не удивится, если он, поехав на разрешённую Киевщину, вдруг "всплывает" в Израиле, во Франции или США.Такая же картина и с Умеровым, ставленником США: он побывал министром обороны, секретарем совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ), дважды пробовался (от греха подальше) послом в США, но закончил главой СВР (чтобы во главе разведки к нему следователи-антикоррупционеры не приставали).Точно так же не потонули экс-премьеры Денис Шмыгаль и Юлия Свириденко, уже забытый экс-глава Минобороны Алексей Резников или экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, экс-посол в США Оксана Маркарова и многие другие – рангом пониже, которых уже и не упомнишь.Узок круг их, но они уверены в неприкосновенности и защите. Если они не становятся жертвами межвидовых коррупционных баталий, как экс-посол в США Ольга Стефанишина, которую сейчас терзают НАБУ и САП, то главная их задача – когда всё у неонацистов рухнет, добежать до канадской границы. Если они этого не сделают заранее…А от их Украины уже ничего не останется, воровать будет уже негде. * — внесён в перечень террористов и экстремистов

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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