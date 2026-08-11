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Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников
Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников - 11.08.2026 Украина.ру
Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников
Солдаты эвакуационных команд киевского режима уничтожают трупы иностранных боевиков, заметая следы. Об этом 11 августа на видео Минобороны РФ рассказал украинский военнопленный Александр Кривенко
2026-08-11T15:33
2026-08-11T15:33
2026-08-11T15:33
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"Солдаты из эвакуационных команд жаловались на сильную усталость от уничтожения трупов — от бесконечного их сжигания и обливания кислотой", — сообщил Кривенко, уточнив, что слышал эти истории от служащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала", печально известного издевательствами над мобилизованными.Ранее немецкая Berliner Zeitung сообщала, что на Украине без вести пропали 502 колумбийских наёмника.По данным пророссийского подполья, всего в рядах ВСУ находится около 16,5 тысячи иностранных боевиков, большинство — из Латинской Америки.Украина заметает следы: иностранных наёмников приказано либо вытащить, либо уничтожить, а трупы изуродовать до неузнаваемости. Об этом – в материале Киев приказал убить иностранных боевиковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина, россия, латинская америка, вооруженные силы украины, новости
Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников
Солдаты эвакуационных команд киевского режима уничтожают трупы иностранных боевиков, заметая следы. Об этом 11 августа на видео Минобороны РФ рассказал украинский военнопленный Александр Кривенко
"Солдаты из эвакуационных команд жаловались на сильную усталость от уничтожения трупов — от бесконечного их сжигания и обливания кислотой", — сообщил Кривенко, уточнив, что слышал эти истории от служащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала", печально известного издевательствами над мобилизованными.
Ранее немецкая Berliner Zeitung сообщала, что на Украине без вести пропали 502 колумбийских наёмника.
По данным пророссийского подполья, всего в рядах ВСУ находится около 16,5 тысячи иностранных боевиков, большинство — из Латинской Америки.
Украина заметает следы: иностранных наёмников приказано либо вытащить, либо уничтожить, а трупы изуродовать до неузнаваемости. Об этом – в материале Киев приказал убить иностранных боевиков Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.