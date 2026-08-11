https://ukraina.ru/20260811/plennyy-vsushnik-rasskazal-kak-v-vsu-izbavlyayutsya-ot-tel-namnikov-1082396025.html

Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников

Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников - 11.08.2026 Украина.ру

Пленный ВСУшник рассказал, как в ВСУ избавляются от тел наёмников

Солдаты эвакуационных команд киевского режима уничтожают трупы иностранных боевиков, заметая следы. Об этом 11 августа на видео Минобороны РФ рассказал украинский военнопленный Александр Кривенко

2026-08-11T15:33

2026-08-11T15:33

2026-08-11T15:33

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"Солдаты из эвакуационных команд жаловались на сильную усталость от уничтожения трупов — от бесконечного их сжигания и обливания кислотой", — сообщил Кривенко, уточнив, что слышал эти истории от служащих 425-го отдельного штурмового полка "Скала", печально известного издевательствами над мобилизованными.Ранее немецкая Berliner Zeitung сообщала, что на Украине без вести пропали 502 колумбийских наёмника.По данным пророссийского подполья, всего в рядах ВСУ находится около 16,5 тысячи иностранных боевиков, большинство — из Латинской Америки.Украина заметает следы: иностранных наёмников приказано либо вытащить, либо уничтожить, а трупы изуродовать до неузнаваемости. Об этом – в материале Киев приказал убить иностранных боевиковБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина, россия, латинская америка, вооруженные силы украины, новости