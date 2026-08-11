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Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе

Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе - 11.08.2026 Украина.ру

Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе

В Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на компанию ДТЭК

2026-08-11T15:34

2026-08-11T15:34

2026-08-11T15:34

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В Одессе еще 2,6 тыс. потребителей остаются без света в результате атаки на объекты энергетики ночью 9 августа, сообщили в ДТЭК.Значительная часть города и области в настоящее время получает электроэнергию по временным графикам. В том числе из-за жары сети не могут передавать весь необходимый объем электроэнергии.Одесса является важным логистическим центром ВСУ. Порты города и области принимают военные грузы, обеспечивают экспорт в интересах киевского режима.Ранее сообщалось, что удары с применением БПЛА и ракетных комплексов "Искандер" были зафиксированы по объектам в Полтаве и Полтавской области, а в Одессе на фоне приближения беспилотников была объявлена воздушная тревога.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, одесса, полтавская область, украина.ру, дтэк, вооруженные силы украины, одесская область, порт южный, порты, всу, логистика