Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе - 11.08.2026 Украина.ру
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Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе
Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе - 11.08.2026 Украина.ру
Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе
В Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на компанию ДТЭК
2026-08-11T15:34
2026-08-11T15:34
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украина.ру
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В Одессе еще 2,6 тыс. потребителей остаются без света в результате атаки на объекты энергетики ночью 9 августа, сообщили в ДТЭК.Значительная часть города и области в настоящее время получает электроэнергию по временным графикам. В том числе из-за жары сети не могут передавать весь необходимый объем электроэнергии.Одесса является важным логистическим центром ВСУ. Порты города и области принимают военные грузы, обеспечивают экспорт в интересах киевского режима.Ранее сообщалось, что удары с применением БПЛА и ракетных комплексов "Искандер" были зафиксированы по объектам в Полтаве и Полтавской области, а в Одессе на фоне приближения беспилотников была объявлена воздушная тревога.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, одесса, полтавская область, украина.ру, дтэк, вооруженные силы украины, одесская область, порт южный, порты, всу, логистика
Новости, Одесса, Полтавская область, Украина.ру, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Одесская область, порт Южный, порты, ВСУ, логистика

Экстренные отключения электроэнергии применяются в Одессе

15:34 11.08.2026
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Денис Петров
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В Одессе ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает 11 августа телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на компанию ДТЭК
В Одессе еще 2,6 тыс. потребителей остаются без света в результате атаки на объекты энергетики ночью 9 августа, сообщили в ДТЭК.

Значительная часть города и области в настоящее время получает электроэнергию по временным графикам. В том числе из-за жары сети не могут передавать весь необходимый объем электроэнергии.
Одесса является важным логистическим центром ВСУ. Порты города и области принимают военные грузы, обеспечивают экспорт в интересах киевского режима.
Ранее сообщалось, что удары с применением БПЛА и ракетных комплексов "Искандер" были зафиксированы по объектам в Полтаве и Полтавской области, а в Одессе на фоне приближения беспилотников была объявлена воздушная тревога.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
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