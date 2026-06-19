https://ukraina.ru/20260619/abbas-dzhuma-trampu-prishlos-kapitulirovat-pered-iranom-oruzhiem-kotorogo-stala-geografiya-1080418675.html

Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география

Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география - 19.06.2026 Украина.ру

Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география

В Корпусе стражей исламской революции работают очень толковые военные. Это не Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией России на Украине.

2026-06-19T16:29

2026-06-19T16:29

2026-06-19T16:49

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума.Иран и США подписали предварительное мирное соглашение. Меморандум о взаимопонимании сроком на 60 дней предполагает прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Подпись под мирным соглашением президент США Дональд Трамп поставил во Франции, где находился на саммите G7. Со стороны Ирана документ подписал президент Масуд Пезешкиан.- Аббас, поставлена ли точка в конфликте или это передышка перед очередной эскалацией?- Есть все основания скептически относиться к меморандуму с учетом того, что Штаты неоднократно нарушали свои обязательства. Последний конфликт с Ираном вообще начался во время переговоров.К этому меморандуму у меня есть несколько вопросов, на которые я до сих пор не нашел ответа. Во-первых, как выглядят гарантии ненападения? Является ли тот факт, что США проиграли войну, гарантией того, что они не попробуют снова?Второй вопрос. Есть ли у Дональда Трампа рычаги влияния на Израиль, если Тель-Авив решит не следовать американо-иранским договорённостям?Сам по себе меморандум, подписанный сторонами, выглядит, как безусловная победа Ирана и капитуляция США. Трамп подписал этот документ в Версале (Версальский мирный договор официально завершил Первую мировую войну - ред). Выглядит это весьма символично.- Тем временем кабинет Нетаньяху по-прежнему занимает непримиримую позицию. Министр обороны страны Исраэль Кац после новых ударов по Ливану заявил, что никто не может указывать Израилю.- Господин Кац делает заявление, направленное на внутреннюю аудиторию, как и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Они могут заявлять все, что угодно, но без всеобъемлющей поддержки США, прежде всего финансово-военной, они не справятся не только с Ианом, но и с любой хорошо вооруженной и обученной группой в регионе. Будь-то Хесболла, Хамаз или йеменская Ансар Аллах. Израиль не в состоянии остаться лицом к лицу с противником.Рискнут ли израильтяне совершить провокацию, чтобы снова втянуть США в конфликт? То есть верят ли в администрации Нетаньяху в то, что Штаты и сегодня готовы прийти на помощь, поставив интересы Израиля выше интересов других союзников на Ближнем Востоке?- Утверждается, что произраильское лобби в США настолько влиятельно, что Тель-Авив без военной поддержки не останется.- Судя по риторике Вашингтона, слепая всеобъемлющая поддержка Израиля как будто бы закончилась. Уже было сделано несколько серьёзных заявлений по поводу баллистической программы Ирана.А ведь раньше официальная позиция Майка Помпео и Израиля сводились к тому, что никакой баллистической программы у Ирана быть не может, не говоря уже о ядерной. Но накануне и Трамп, и Джей Ди Вэнс выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана. И это тоже было сигналом Израилю: мы капитулировали, за Ираном остается опция перекрытия Ормузского пролива, хочешь воевать, воюй в одиночку.- То есть справедливо утверждение, что у Ирана теперь есть оружие пострашнее ядерной бомбы – возможность перекрыть Ормузский пролив, ударив по мировому рынку энергоресурсов?- География — это оружие, хотя не такое страшное, конечно, как ядерное. У иранцев есть возможность воздействовать на нефтяной рынок. Этот инструмент западниками был почему-то проигнорирован, это считалось casus belli. Хотя задолго до всех этих событий говорилось, что Иран может перекрыть Ормуз. Но все это не воспринималось всерьез, пока перекрытие пролива не произошло. А вслед за этим хуситы перекрыли на определённом этапе и Баб-эль-Мандебский пролив. Возможно, на Западе считали, что Иран блефует.Сейчас ясно, что у Ирана действительно есть возможность в своих территориальных водах влиять на мировую экономику. Плюс к этому упорство и готовность жертвовать собой позволили иранцам выстоять в вооруженной борьбе с таким гигантом, как США.- Верно ли утверждение, что сейчас КСИР приобрел большее влияние в Иране, чем это было до войны?- Корпус стражей укрепил свои позиции внутри Ирана. В руках командиров КСИР сконцентрирована серьезная мощь. У них крайне много военных возможностей. И такого рода конфликты укрепляют силовые структуры. КСИР — это ВКС, ВМС, разведка, охрана границ. Но эта тенденция, повышение роли КСИР, характерна для последних лет.Отчасти и это стало причиной, по которой Иран смог продержаться. В Корпусе стражей исламской революции работают очень толковые военные. Это не Пит Хегсет, который больше напоминает плейбоя. Надо сказать, что очень много полезного иранские военные вынесли, наблюдая за специальной военной операцией.Я постоянно штудирую иранские военные журналы, в которых печатаются под псевдонимами действующие генералы. Они много внимания уделяют СВО, новой тактике, нововведениям вроде искусственного интеллекта. Есть стереотипы об Иране, как о средневековой стране, на самом деле, иранцы очень продвинутые люди, которые внимательно отслеживают все тенденции.- Зеленский тоже пытался влезть в ближневосточный конфликт, предлагая свои услуги монархиям Залива по организации ПВО. Получилось у него не очень. Как теперь в арабском мире воспринимают Украину и правящий там режим?- В первую очередь надо понимать, что арабские страны очень разочаровались в США. Архитектура безопасности Ближнего Востока зиждилась на петродолларах, американских военных базах. Монархии Персидского залива полагали, что они в полной безопасности. Они отдали свою безопасность на аутсорс.Монархии Залива сложили все яйца в американскую корзину. Они считали, что раз американцы обеспечивают их безопасность, а они вкладывают большие деньги в компанию Джареда Кушнера, то они полноправные участники диалога и могут воздействовать на принятие решений в Белом доме. Оказалось, что они мешки с деньгами, и их никто ни во что не ставит. Началась война.По мере того, как Иран наносил удары по государствам Персидского залива, росла ненависть этих стран к Ирану, но вместе с тем и разочарование в Америке. И последнее перекрывает первое. Они ненавидят Иран. Была бы возможность, они поучаствовали в его уничтожении. Но разочарование в США гораздо серьезнее, чем ненависть к Ирану.И то, что монархии Залива приняли у себя Зеленского, это симптом. Это не значит, что они его воспринимают всерьез. Все прекрасно понимают, что Украина воюет дольше, чем длится нынешний конфликт на Ближнем Востоке. Все это свидетельство глубокого шока и разочарования государств Персидского залива в своем основном военно-политическом партнере. А Зеленский ничего в этой ситуации не выгадал.Саммит G7 в очередной раз подтвердил: мировая архитектура безопасности переживает тектонические сдвиги. Подробности - в материале Это не про победу, это про имидж. Федор Лукьянов о циничном расчете США и Европы на Украине

https://ukraina.ru/20260619/eto-ne-pro-pobedu-eto-pro-imidzh-fedor-lukyanov-o-tsinichnom-raschete-ssha-i-evropy-na-ukraine-1080380831.html

https://ukraina.ru/20260619/opasnee-gitlerovskoy-germanii-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-v-rossii-1080368591.html

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Денис Рудометов

интервью, иран, сша, израиль, дональд трамп, владимир зеленский, пит хегсет, украина.ру, вкс, ближний восток, украина