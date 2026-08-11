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Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепровской с семьёй священника внутри

Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепровской с семьёй священника внутри - 11.08.2026 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепровской с семьёй священника внутри

Украинский беспилотник 11 августа врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти

2026-08-11T17:03

2026-08-11T17:03

2026-08-11T17:03

спецоперация

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украина.ру

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По данным администрации Каменско-Днепровского округа, БПЛА застрял лопастями и по счастливой случайности не взорвался. В момент атаки в доме всего в пяти метрах от места происшествия находилась семья настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили с маленькими детьми. Никто не пострадал.На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства и масштаб разрушений.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, запорожская область, украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру