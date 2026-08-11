Дрон ВСУ атаковал храм в Каменке-Днепровской с семьёй священника внутри
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинский беспилотник 11 августа врезался в ворота храма Рождества Пресвятой Богородицы в Запорожской области. Об этом сообщили местные власти
По данным администрации Каменско-Днепровского округа, БПЛА застрял лопастями и по счастливой случайности не взорвался.
В момент атаки в доме всего в пяти метрах от места происшествия находилась семья настоятеля храма протоиерея Олега Чиквашвили с маленькими детьми. Никто не пострадал.
На месте работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства и масштаб разрушений.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обострение антивоенных настроений, провалы ВСУ, ракетный голод. Хроника событий на утро 11 августа
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