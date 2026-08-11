https://ukraina.ru/20260811/ukrainskaya-sotsiologiya-zelenskiy-proigryvaet-litsam-partii-voyny-1082398977.html

Украинская социология: Зеленский проигрывает "лицам партии войны"

Украинская социология: Зеленский проигрывает "лицам партии войны" - 11.08.2026 Украина.ру

Украинская социология: Зеленский проигрывает "лицам партии войны"

Киевский международный институт социологии (КМИС) 10 августа опубликовал свежие данные проведённого социологического исследования. Лидером по доверию украинцев стал Валерий Залужный, бывший главком ВСУ, а сейчас – посол Украины в Великобритании. Более 66% респондентов доверяют генералу

2026-08-11T17:36

2026-08-11T17:36

2026-08-11T17:36

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россия

украина

великобритания

владимир зеленский

валерий залужный

михаил федоров

офис президента

вооруженные силы украины

кабмин

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Примечательно, что лидерство Залужного подтверждают и другие социологические центры. По данным SOCIS, Залужному доверяют 65% респондентов, по данным соцгруппы "Рейтинг" – 68%. На втором месте уже даже не Зеленский, а экс-министр обороны Михаил Фёдоров, которому доверяют 63% респондентов.Его увольнение с поста министра обороны, уличные протесты – "картонный майдан", информационная кампания с разоблачительными коррупционными намеками в адрес руководства страны сделали своё дело.Сыграло роль и откладывание выборов Зеленским: чем дольше он остаётся на посту, тем меньше украинцев хотят видеть его у власти. Сегодня Зеленскому доверяют (полностью или частично) 56% респондентов, по этому показателю он уступает еще и Кириллу Буданову*, которому доверяют 61% опрошенных.Четвёрка фаворитов по данным КМИС по уровню политической популярности выглядит так: Залужный, Федоров, Зеленский и Буданов.Как подобная социология влияет на внутреннюю политику, анализировали украинские эксперты на своих страницах в соцсетях.Политолог Олег Пастернак:Социологические медиасоревнования (которые сейчас появляются исключительно с формировательной целью) ранее были показателем активной фазы избирательной кампании. Сейчас это фактически скрытая избирательная кампания без даты голосования.Избирательный процесс формально не запущен, но политическая конкуренция, позиционирование, тестирование рейтингов, формирование образов кандидатов и сетевая работа с будущим избирателем уже продолжаются. А те или иные фамилии возникают для запуска так называемого "bandwagon effect".Это классическая дубовая технология, когда избиратель склоняется к кандидату, который, по данным опросов, имеет высокие шансы на победу. Понятно, что управление правильной выборкой – это святое из святых в этом деле.Что следует учитывать? То, что Банковая держит пульт старта избирательного процесса: от просчёта сценария президентских выборов даже во время военного положения до варианта интернет-голосования для определенной категории избирателей, от мгновенной во времени кампании до возможности удобной конвертации мира в избирательную упаковку.То есть пока Офис Президента контролирует монобольшинство, Кабмин и хилый ход мирного трека, у него есть способность определить какие-либо выгодные под конъюнктуру параметры и фон предстоящего избирательного процесса.Проблема Банковой – антиэлекторат Зеленского расширяется и на нем появляются новые электоральные герои. Коллективный стресс войны рождает компенсаторное желание найти виновного в деконструкции собственной жизни. Поэтому фигура Президента из-за оптики постоянного присутствия в теме войны и внешней политики естественно становится чувствительной в случаях неуспехов и проблем.Процесс этот объективен. На самом деле это очень дискуссионный вопрос в оппозиционных и властных штабах. Одни считают, что у Зеленского уже шансов на переизбрание нет и ему нужно думать о преемнике. Другие склонны считать Зеленского фениксом, способным переломить политический ландшафт назло конкурентам, особенно в случае наступления положительного триггерного события.Есть закономерность, что на доверие, поддержку и рейтинг Зеленского (не одно и то же) положительно влияют определенные истории военного или дипломатического успеха (словесная перепалка с Трампом, Курская операция, "Паутина"). Проблема только в том, смогут ли подобные ходы в будущем обеспечивать схожий эффект, который держится 2-3 месяца от силы. И какое это должно быть событие?Электоральная история имеет несколько интересных кейсов, когда действующие главы государства со сложными возможностями побеждали. Но для этого нужно было обеспечивать определенные системные благоприятные факторы – контроль над медиа, уверенный вывод главных конкурентов из гонки, правовые преимущества и т.д.В контексте движения в ЕС в нашей стране это будет нереально. Поэтому придется действовать политическими методами. Так, одно время Жак Ширак в 2002 г. с очень слабой позицией накануне голосования (в первом туре набрал лишь 19,9%) из-за мобилизационного контрпозиционирования ультра-правому Жан-Мари Ле Пену обеспечил себе феноменальное изменение конфигурации (82% во втором туре). Затем этот трюк повторит Макрон уже с Мари Ле Пен.Еще раньше, в 1996 г., в РФ Ельцин со стартовым 3% рейтингом смог победить коммуниста Зюганова, правда ценой тотальной медиавойны и админресурса. В обоих случаях, как видим – шанс на избрание генерировал правильный спарринг-партнер.Общественный деятель Татьяна Поп:Грантоеды пошли в новую атаку на Банковую. Исследовательский институт КМИС опубликовал опрос, согласно которому рейтинг Зели за лето упал с 61% в мае до 55% из-за "картонного майдана".Зная специфику украинской социологии, которая не социология, а жонглирование нужными заказчикам цифрами, на процентные доли можно не обращать внимания. Реальный уровень доверия к просрочке в разы ниже.Примечательнее тут то, что якобы зафиксированное снижение приписывают девочкам-студенткам с картонками, а, например, не катастрофе в экономике и энергетике, которую Зеля спровоцировал своими пиар-атаками по России.Оппозиционный политик Александр Дубинский:Продолжает разыгрываться спектакль “Зеленский против Залужного”. Для этого создается эффект якобы противостояния между Зе и За, которого злобный президент не пригласил на тусовку с послами. Из чего делается вывод о том, что Залужный - “главный соперник” Зеленского.При этом украинцам в очередной раз продают мумию, которая ни разу еще не открыла рот. И убеждают их, что если не Залужный, то Федоров, а если не Федоров, то Буданов, а если не хотите – то пусть Зеленский остается.Всё это – "пальцы" на одной кукле-рукавичке одного кукловода, который показывает украинцам, что нет смысла никого менять – вас все равно загонят в окопы. Потому что никакой разницы между За, Зе, Бу, Фе – нет. Это все лица “партии войны”.Политолог Дмитрий Корнейчук:У одной группы олигархов есть два кандидата в президенты – Залужный и Фёдоров. У второй группы есть Буданов и контроль за всеми силовыми структурами (СБУ, МВД, ДБР, НАБУ, Генпрокуратура). Чей же кандидат выиграет?* — внесён в перечень террористов и экстремистов

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эксклюзив, россия, украина, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, михаил федоров, офис президента, вооруженные силы украины, кабмин