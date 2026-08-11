https://ukraina.ru/20260811/bloomberg-vsu-perestali-soobschat-o-puskakh-rossiyskikh-raket-na-fone-defitsita-perekhvatchikov-1082398856.html

Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков

Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков - 11.08.2026 Украина.ру

Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков

Киевский режим начал скрывать данные о ракетных ударах, которые его ПВО не способна отразить. Об этом 11 августа пишет издание Bloomberg

2026-08-11T17:07

2026-08-11T17:07

2026-08-11T17:07

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В последней сводке Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 98 из 120 беспилотников, но не указали количество запущенных ракет. Ранее также перестали раскрывать данные о перехватах баллистических целей. Источник агентства пояснил, что формат изменили "из соображений безопасности на фоне российских ударов".Изменения последовали после атаки, во время которой украинская сторона не смогла перехватить ни одну из 28 ракет. Ранее Зеленский просил у Трампа 300 ракет Patriot, а Politico отмечало, что европейские страны всё менее охотно отдают Киеву свои запасы перехватчиков.Отсутствие цифр не отменяет того факта, что защищаться Киеву практически нечем. Об этом – в материале Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, bloomberg, вооруженные силы украины, дональд трамп, politico