Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков - 11.08.2026 Украина.ру
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Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков
Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков - 11.08.2026 Украина.ру
Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков
Киевский режим начал скрывать данные о ракетных ударах, которые его ПВО не способна отразить. Об этом 11 августа пишет издание Bloomberg
2026-08-11T17:07
2026-08-11T17:07
новости
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В последней сводке Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 98 из 120 беспилотников, но не указали количество запущенных ракет. Ранее также перестали раскрывать данные о перехватах баллистических целей. Источник агентства пояснил, что формат изменили "из соображений безопасности на фоне российских ударов".Изменения последовали после атаки, во время которой украинская сторона не смогла перехватить ни одну из 28 ракет. Ранее Зеленский просил у Трампа 300 ракет Patriot, а Politico отмечало, что европейские страны всё менее охотно отдают Киеву свои запасы перехватчиков.Отсутствие цифр не отменяет того факта, что защищаться Киеву практически нечем. Об этом – в материале Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
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новости, киев, украина, россия, владимир зеленский, bloomberg, вооруженные силы украины, дональд трамп, politico
Новости, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, bloomberg, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Politico

Bloomberg: ВСУ перестали сообщать о пусках российских ракет на фоне дефицита перехватчиков

17:07 11.08.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Киевский режим начал скрывать данные о ракетных ударах, которые его ПВО не способна отразить. Об этом 11 августа пишет издание Bloomberg
В последней сводке Воздушные силы Украины сообщили об уничтожении 98 из 120 беспилотников, но не указали количество запущенных ракет. Ранее также перестали раскрывать данные о перехватах баллистических целей. Источник агентства пояснил, что формат изменили "из соображений безопасности на фоне российских ударов".
Изменения последовали после атаки, во время которой украинская сторона не смогла перехватить ни одну из 28 ракет. Ранее Зеленский просил у Трампа 300 ракет Patriot, а Politico отмечало, что европейские страны всё менее охотно отдают Киеву свои запасы перехватчиков.
Отсутствие цифр не отменяет того факта, что защищаться Киеву практически нечем. Об этом – в материале Экс-полковник СБУ заявил о бесполезности американской ПВО против ракет РФ
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