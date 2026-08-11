"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН* - 11.08.2026 Украина.ру
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"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН*
"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН* - 11.08.2026 Украина.ру
"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН*
Киевский режим "побирается по всей Европе", собирая останки сторонников нацизма. Об этом 11 августа заявили РИА Новости сотрудники посольства России в Нидерландах
2026-08-11T15:19
2026-08-11T15:20
новости
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роттердам
коновалец
оун
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украинские националисты
оун-упа
великая отечественная война
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На роттердамском кладбище Кросвейк была проведена эксгумация останков Коновальца для перезахоронения на Украине. Об этом заявил представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс.Комментируя эксгумацию в Роттердаме останков главаря ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения на Украине, сотрудники российской дипмиссии в Гааге отметили, что этот шаг является лишь очередным подтверждением того, что нынешние украинские власти в качестве основы для государственного строительства не способны предложить ничего, кроме ненависти."Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть", - заявили посольстве России.Также 11 августа офис президента Украины сообщил, что останки главаря Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца эксгумировали в Роттердаме для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.Евгений Коновалец — один из создателей и первый руководитель ОУН*, которая в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничала с гитлеровской Германией и причастна к массовому уничтожению мирного населения. В 1938 году он был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым.* Признана в РФ террористической организацией.Новости на эту тему: Еще одного националиста эксгумировали для перезахоронения на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Роттердам, Коновалец, ОУН, Украина.ру, украинские националисты, ОУН-УПА, Великая Отечественная война, Нидерланды, Гаага, ЕС

"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН*

15:19 11.08.2026 (обновлено: 15:20 11.08.2026)
 
© Фото : Открытый источникАндрей Мельник и Евгений Коновалец. Вена, 1921 год
Андрей Мельник и Евгений Коновалец. Вена, 1921 год - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© Фото : Открытый источник
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Киевский режим "побирается по всей Европе", собирая останки сторонников нацизма. Об этом 11 августа заявили РИА Новости сотрудники посольства России в Нидерландах
На роттердамском кладбище Кросвейк была проведена эксгумация останков Коновальца для перезахоронения на Украине. Об этом заявил представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс.
Комментируя эксгумацию в Роттердаме останков главаря ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения на Украине, сотрудники российской дипмиссии в Гааге отметили, что этот шаг является лишь очередным подтверждением того, что нынешние украинские власти в качестве основы для государственного строительства не способны предложить ничего, кроме ненависти.
"Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть", - заявили посольстве России.
Также 11 августа офис президента Украины сообщил, что останки главаря Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца эксгумировали в Роттердаме для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.
Евгений Коновалец — один из создателей и первый руководитель ОУН*, которая в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничала с гитлеровской Германией и причастна к массовому уничтожению мирного населения. В 1938 году он был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым.
* Признана в РФ террористической организацией.
Новости на эту тему: Еще одного националиста эксгумировали для перезахоронения на Украине
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