https://ukraina.ru/20260811/perezakhoronit-u-sebya-vsyakuyu-natsistskuyu-nechist---posolstvo-rf-otsenilo-eksgumatsiyu-glavarya-oun-1082395833.html

"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН*

"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН* - 11.08.2026 Украина.ру

"Перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть" - посольство РФ оценило эксгумацию главаря ОУН*

Киевский режим "побирается по всей Европе", собирая останки сторонников нацизма. Об этом 11 августа заявили РИА Новости сотрудники посольства России в Нидерландах

2026-08-11T15:19

2026-08-11T15:19

2026-08-11T15:20

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На роттердамском кладбище Кросвейк была проведена эксгумация останков Коновальца для перезахоронения на Украине. Об этом заявил представитель мэра Роттердама Питер Бас Симонс.Комментируя эксгумацию в Роттердаме останков главаря ОУН* Евгения Коновальца для перезахоронения на Украине, сотрудники российской дипмиссии в Гааге отметили, что этот шаг является лишь очередным подтверждением того, что нынешние украинские власти в качестве основы для государственного строительства не способны предложить ничего, кроме ненависти."Поэтому они и побираются сейчас по всей Европе, пытаясь собрать и перезахоронить у себя всякую нацистскую нечисть", - заявили посольстве России.Также 11 августа офис президента Украины сообщил, что останки главаря Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца эксгумировали в Роттердаме для дальнейшего перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.Евгений Коновалец — один из создателей и первый руководитель ОУН*, которая в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничала с гитлеровской Германией и причастна к массовому уничтожению мирного населения. В 1938 году он был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым.* Признана в РФ террористической организацией.Новости на эту тему: Еще одного националиста эксгумировали для перезахоронения на УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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