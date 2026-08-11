https://ukraina.ru/20260811/vplot-do-usika-i-serdyuchki-nosovich--o-samykh-neozhidannykh-kandidatakh-v-prezidenty-ukrainy-1082396855.html

"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины

"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины - 11.08.2026 Украина.ру

"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины

На Украине в любой момент может появиться неожиданный кандидат, который при поддержке олигархов и Запада получит все голоса как "новая надежда": вплоть до Верки Сердючки и Александра Усика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович

2026-08-11T15:56

2026-08-11T15:56

2026-08-11T15:57

новости

украина

россия

сша

александр носович

усик

александр усик

украина.ру

президент

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/18/1057023844_54:0:813:427_1920x0_80_0_0_b241ee37afdfcfc3ea609c669609031f.jpg

Отвечая на вопрос о том, может ли экс-министр обороны Федоров составить конкуренцию послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, эксперт заявил, что серьезно не относится к текущим рейтингам, поскольку на Украине в любой момент может выскочить самый неожиданный кандидат."Зная новейшую украинскую историю, серьезно к текущим рейтингам не отношусь. Потому что на Украине в самый неожиданный момент может выскочить самый неожиданный кандидат, который при поддержке олигархов и запада получит все голоса украинцев как новая надежда", – заявил он.Политолог напомнил о неожиданных победах Петра Порошенко* в 2014 году и Владимира Зеленского в 2019-м. "Кто мог сказать в 2014 году, что Петр Порошенко*, брендированный олигарх с ничтожным рейтингом выиграет президентские выборы в первом туре... Еще в конце 2018 года невозможно было представить, что в мае 2019-го президентом станет Зеленский, причем получит 73% голосов", – подчеркнул он.По словам Носовича, политика — это искусство возможного, а Украина — искусство невозможного. Он резюмировал, что на посту будущего президента страны возможны совершенно неожиданные фигуры, "вплоть до Верки Сердючки и Александра Усика".Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.* Входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, александр носович, усик, александр усик, украина.ру, президент, главные новости, главное, верка сердючка, выборы, президентские выборы, выборы на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, новости россии и украины