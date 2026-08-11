"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины - 11.08.2026 Украина.ру
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"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины
"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины - 11.08.2026 Украина.ру
"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины
На Украине в любой момент может появиться неожиданный кандидат, который при поддержке олигархов и Запада получит все голоса как "новая надежда": вплоть до Верки Сердючки и Александра Усика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
2026-08-11T15:56
2026-08-11T15:57
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Отвечая на вопрос о том, может ли экс-министр обороны Федоров составить конкуренцию послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, эксперт заявил, что серьезно не относится к текущим рейтингам, поскольку на Украине в любой момент может выскочить самый неожиданный кандидат."Зная новейшую украинскую историю, серьезно к текущим рейтингам не отношусь. Потому что на Украине в самый неожиданный момент может выскочить самый неожиданный кандидат, который при поддержке олигархов и запада получит все голоса украинцев как новая надежда", – заявил он.Политолог напомнил о неожиданных победах Петра Порошенко* в 2014 году и Владимира Зеленского в 2019-м. "Кто мог сказать в 2014 году, что Петр Порошенко*, брендированный олигарх с ничтожным рейтингом выиграет президентские выборы в первом туре... Еще в конце 2018 года невозможно было представить, что в мае 2019-го президентом станет Зеленский, причем получит 73% голосов", – подчеркнул он.По словам Носовича, политика — это искусство возможного, а Украина — искусство невозможного. Он резюмировал, что на посту будущего президента страны возможны совершенно неожиданные фигуры, "вплоть до Верки Сердючки и Александра Усика".Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.* Входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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"Вплоть до Усика и Сердючки": Носович — о неожиданных кандидатах в президенты Украины

15:56 11.08.2026 (обновлено: 15:57 11.08.2026)
 
© ФотоАлександр Усик
Александр Усик - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
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На Украине в любой момент может появиться неожиданный кандидат, который при поддержке олигархов и Запада получит все голоса как "новая надежда": вплоть до Верки Сердючки и Александра Усика. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru, уроженец Калининграда Александр Носович
Отвечая на вопрос о том, может ли экс-министр обороны Федоров составить конкуренцию послу Украины в Великобритании Валерию Залужному, эксперт заявил, что серьезно не относится к текущим рейтингам, поскольку на Украине в любой момент может выскочить самый неожиданный кандидат.
"Зная новейшую украинскую историю, серьезно к текущим рейтингам не отношусь. Потому что на Украине в самый неожиданный момент может выскочить самый неожиданный кандидат, который при поддержке олигархов и запада получит все голоса украинцев как новая надежда", – заявил он.
Политолог напомнил о неожиданных победах Петра Порошенко* в 2014 году и Владимира Зеленского в 2019-м.
"Кто мог сказать в 2014 году, что Петр Порошенко*, брендированный олигарх с ничтожным рейтингом выиграет президентские выборы в первом туре... Еще в конце 2018 года невозможно было представить, что в мае 2019-го президентом станет Зеленский, причем получит 73% голосов", – подчеркнул он.
По словам Носовича, политика — это искусство возможного, а Украина — искусство невозможного. Он резюмировал, что на посту будущего президента страны возможны совершенно неожиданные фигуры, "вплоть до Верки Сердючки и Александра Усика".
Полный текст материала "Александр Носович: Прибалтика испугалась войны с Россией и может стать невольным защитником Ленобласти" на сайте Украина.ру.
Недавно Трамп признал, что Россия победит в конфликте за два дня, если США перестанут поддерживать Украину. Следовательно, со Штатами и надо договариваться. Подробнее об этом — в материале "Евгений Федоров: Трамп понимает, что Россия закончит войну на Украине, договорившись с США с позиции силы" на сайте Украина.ру.
* Входит в объединение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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