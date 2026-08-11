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Премьер Грузии отказался называть Россию врагом
Премьер Грузии отказался называть Россию врагом - 11.08.2026 Украина.ру
Премьер Грузии отказался называть Россию врагом
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался называть Россию врагом, передает 11 августа телеграм-канал Minval Politika
2026-08-11T14:57
2026-08-11T14:57
2026-08-11T14:57
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"Вы хотите получить заголовки, в том числе в российских СМИ, о том, что я заявляю, что Российская Федерация — враг. Это конкретное политическое заявление, за которым потом должны последовать шаги", — сказал он журналистам.Кобахидзе подчеркнул, что аналогичные действия уже предпринимались партией бывшего президента прямо перед трагическими событиями 2008 года, и тем самым связал возможное объявление России врагом с деструктивным политическим курсом прежних властей Грузии.На днях в Министерстве иностранных дел России также сообщили о непрекращающихся попытках Запада и Украины втянуть Тбилиси в новые "кровавые авантюры". Об этом говорилось в официальном заявлении ведомства, посвященном годовщине пятидневной войны в Грузии 2008 года.Действительно, после начала конфликта на Украине западные страны и Киев неоднократно пытались подтолкнуть Грузию к открытию так называемого "второго фронта" против России, а также требовали введения жестких экономических санкций. Однако Тбилиси занял твердую позицию, отказавшись жертвовать стабильностью, собственной экономикой и миром ради чужих геополитических интересов.Подробнее по теме - в материале Премьер Грузии объяснил "русофобию" оппозиции: им приказали внешние силы на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Новости, Грузия, Россия, Украина, Украина.ру
Премьер Грузии отказался называть Россию врагом
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался называть Россию врагом, передает 11 августа телеграм-канал Minval Politika
"Вы хотите получить заголовки, в том числе в российских СМИ, о том, что я заявляю, что Российская Федерация — враг. Это конкретное политическое заявление, за которым потом должны последовать шаги", — сказал он журналистам.
Кобахидзе подчеркнул, что аналогичные действия уже предпринимались партией бывшего президента прямо перед трагическими событиями 2008 года, и тем самым связал возможное объявление России врагом с деструктивным политическим курсом прежних властей Грузии.
На днях в Министерстве иностранных дел России также сообщили о непрекращающихся попытках Запада и Украины втянуть Тбилиси в новые "кровавые авантюры". Об этом говорилось в официальном заявлении ведомства, посвященном годовщине пятидневной войны в Грузии 2008 года.
Действительно, после начала конфликта на Украине западные страны и Киев неоднократно пытались подтолкнуть Грузию к открытию так называемого "второго фронта" против России, а также требовали введения жестких экономических санкций. Однако Тбилиси занял твердую позицию, отказавшись жертвовать стабильностью, собственной экономикой и миром ради чужих геополитических интересов.