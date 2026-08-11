https://ukraina.ru/20260811/dmitriy-drobnitskiy-ssha-grozit-krizis-kotoryy-prevratit-ikh-v-neupravlyaemogo-monstra-s-yadernym-1082366810.html

Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием

Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием - 11.08.2026 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: США грозит кризис, который превратит их в неуправляемого монстра с ядерным оружием

США находятся в плохой форме. Когда начнется окончательный бардак в Штатах, мы попкорн будем вкушать только первые пять минут. Потом станет очень страшно, потому что это будет неуправляемый монстр в состоянии полураспада, мы сейчас это начинаем наблюдать.

2026-08-11T06:30

2026-08-11T06:30

2026-08-11T06:30

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европа

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США, в которой особое внимание уделяется возможному применению тактического оружия пониженной дальности в случае региональной войны с Россией или Китаем. Разработку новой стратегии ведет глава политического управления Элбридж Колби.- Дмитрий Олегович, зачем дряхлеющему гегемону понадобилась обновлённая концепция, которая предусматривает использование тактического ядерного оружия? Какие угрозы для безопасности в мире могут возникнуть?- Все-таки надо понимать, что тактическое ядерное оружие — это оружие поле боя. Это предполагает конвенциональный конфликт, в котором ЯО используется в качестве элемента усиления существующих методов ведения войны.Но в США выделяют ядерные боеприпасы малой мощности. Они могут использоваться подразделениями сил специального назначения. ТЯО как спецбоеприпас для тактических ракет, артиллерийских снарядов – это в большей степени советская традиция. Что касается сверхмалых ядерных боеприпасов, то оживить эту программу Трамп предполагал еще на первом сроке. Но эти разговоры велись, в том числе предполагая сдерживание России в Европе и Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.Использование ядерного оружия должно подчиняться ядерной доктрине, но в современном мире никто не знает, что именно нужно, чтобы его применить. Это в фильмах показывают рассылку кодированного сигнала, вскрытие конвертов, но так ЯО никогда не применялось. Когда Штаты его применяли, все было совсем не так. Все существующие протоколы относятся к применению стратегических ядерных сил и предполагают начало войны Судного дня.Всегда найдутся горячие головы, которые скаут, что надо выигрывать войну с Ираном, если не получается по-другому, надо ударить ядерным оружием. Ясно, что никакой наземной операции не будет, это слишком затратно. А вот ударить ядерным оружием по Тегерану и местам возможного расположения иранской ядерной программы другое дело.Какие ядерные заряды у Пентагона есть сейчас, никто не знает. Экспертные оценки говорят, что если есть, то очень мало. Но у США богатая история разработки разнообразных вооружений, поэтому, если потребуется, производство восстановят.Идея в том, чтобы развивать ядерную компоненту для сдерживания, потому что конвенциональные армии России и Китая могут усилия Штатов по проекции силы нейтрализовать. Никто не думал, что так может сделать Иран, но так произошло. Поэтому сошлись две вещи: не удается выиграть войну с Ираном, второе, если у нас есть ядерное оружие, почему мы его не используем.Мы все ближе к порогу применяя какого-либо вида ядерного оружия. Большой вопрос, возможно ли ограниченное применение ЯО без перерастания в полномасштабную войну. Но то, что мир опасно приблизился к применению ядерного оружия, что касается ядерных и неядерных держав, это факт. Свою ядерную доктрину изменила Россия и меняют США. Что на самом деле будет, когда мы вплотную подойдём к этому порогу, не знает никто.- Как раз президент Сербии Александр Вучич предупреждает о начале большой войны из-за Украины. Причем в этот раз он заявил об этом после визита Зеленского в Белград.- На месте Вучича я бы промолчал, особенно после того, как он пообнимался с Зеленским. Было известно, что Вучича сломают. Это не спасет его политическую карьеру, и от Гааги его это не спасет.Риторическая позиция европейской бюрократии очень простая: надо давить на Россию, ничего, что это ядерная держава, нам ядерный зонтик обеспечат США, Россию мы загасим санкциями и конвенциональным оружием при помощи ВСУ.При этом появляются альтернативные аналитики, которые говорят, что Россия близка к тому, чтобы долбануть по Европе, все может закончиться ядерной войной, нужно быть аккуратнее, нужен мир.На мой взгляд, все разговоры о мире — это безответственный дискурс. Все говорят о том, что мир должен наступить. Зеленский, Вучич, даже Макрон. За мир выступают Иран, США, Израиль, но все при этом воюют. На чьих условиях будет этот мир? Какие условия при этом будут или не будут выполнены? Как только задаёшь этот вопрос, сразу понятно, что никакого мира не будет. До тех пор, пока кто-то не победит.Для очень многих конфликтов сейчас не применима ситуация, когда можно провести обмен ударами армии и флота, как накануне мировых войн, затем подписать мир, по которому кто-то получает территорию, а кто-то выплачивает контрибуцию, и дальше все вопросы решать путем дипломатии.Сейчас невозможно представить ситуацию, когда стороны просто разойдутся. Весь Ближний Восток сейчас в таких конфликтах. И конфликт с Западом на Украине точно такой же.В Европе убрали Орбана, сломали Вучича, Фицо в последнее время вообще не слышно. Другое дело, что череда европейских выборов, начиная с Франции, может принести много неожиданностей. Но и здесь ждать чего-то особенного не стоит. Обеспечивать единство Европы будут любыми способами.Ядро руководства Евросоюза даже не говорит о мире. Хотя они уже не говорят о стратегическом поражении России, это смешно, но они говорят о том, что нужно заставить Путина сесть за стол переговоров, а это то же самое, что победить Россию. Потому что если никакой победы над Россией нет, зачем вы тогда разорили Европу? Поэтому они будут идти до конца. Безответственность вопиющая. Будем залезать в долги, разоряться, но сохранять свое существование, которое возможно только в конфронтации с Россией.США при этом находятся в плохой форме. Когда начнется окончательный бардак в Штатах, мы попкорн будем вкушать только первые пять минут. Потом станет очень страшно, потому что это будет неуправляемый монстр в состоянии полураспада, мы сейчас это начинаем наблюдать. В эту беду мы потихоньку вползаем.Уже неважно, примут они обновленную стратегию применения ядерного оружия или нет. Если будет консенсус нескольких человек из Конгресса, которые представляют партийное руководство, и президент с генералами сговорится, что ядерное оружие надо применить, США его применят.- Когда может разразиться такой серьезный внутриполитический кризис в США? Уже в эпоху президенства Трампа, или уже после того, как он покинет Белый дом?- Это зависит от многих факторов. Кризис уже идет. Трамп решил гражданскую войну своей волей не начинать. Он думал, что может победить без этого, но это была чистая самоуверенность. Когда революционер не хочет делать революцию, он найдет множество оправданий. Но если ты бежишь от гражданской войны, это не значит, что она тебя не догонит.Приход социалистов, с которыми в демократическом истеблишменте пытается работать Обама, об этом говорит. Эти люди еще и не американцы. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани эмигрант в первом поколении. Поначалу он даже свое имя писал на европейский манер – Зоран Мамдани. А Абдул Эль-Сайед (победитель праймериз Демократической партии в штате Мичиган) даже требовал произносить свое имя правильно, потому что оно арабское. Он даже имеет возможность стать президентом, потому что родился на территории США. Этим ребятам нужен социализм и шариат одновременно.Дальше либо Обама временно наведет порядок, или США начнут расшатываться. Госуправление уже отсутствует в Штатах. И растет вероятность применения ядерного оружия в той или иной форме.- Возвращаясь к теме Украины, почему все-таки Трамп отыграл назад в ситуации с Patriot, пообещав выдать лицензию на их производство Киеву, а потом передумав?- Это иллюзия, думать, что он отыграл назад. У него нет Patriot. Заявление о производстве их по лицензии было домашней заготовкой для интервью. Предполагалось, что делать перехватчики будет не Украина, а европейцы. И Patriot, на самом деле, против целого ряда угроз со стороны России не работают. Он ушел в сторону от этого вопроса. То есть в один день можно говорить, что США настолько великие, что оружия у них завались, в другой, что Patriot им нужны самим. Но все знают, что с вооружением у США беда, и что такого расхода боеприпасов не было никогда.

https://ukraina.ru/20260810/1082364481.html

https://ukraina.ru/20260810/sgorit-vs-ukraina-vvyazalas-v-voynu-kotoroy-ne-vyderzhit-1082353280.html

https://ukraina.ru/20260810/dve-strategii-i-edinaya-tsel-zapada-na-ukrainskom-napravlenii--1082350937.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сша, россия, европа, александр вучич, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон, вооруженные силы украины, ес, ядерное оружие