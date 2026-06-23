"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/priem-v-monarkhiyakh-zaliva--eto-simptom-dzhuma-o-razocharovanii-arabov-i-provale-zelenskogo-1080503311.html
"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского
"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского - 23.06.2026 Украина.ру
"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского
В странах Персидского залива разочарование в США оказалось серьезнее, чем вековая ненависть к Ирану. Прием Зеленского в монархиях Залива стал лишь симптомом этого шока, а не свидетельством уважения к киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-23T04:15
2026-06-23T04:15
новости
иран
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
главные новости
главное
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238030_0:70:1042:656_1920x0_80_0_0_decb37417b7f4d51ee0a447b0f834bf1.jpg
Отвечая на вопрос о том, как в арабском мире воспринимают Украину и Владимира Зеленского, эксперт заявил, что визит главы киевского режима — лишь симптом, а сам он ничего не выгадал.Джума заявил, что по мере того, как Тегеран наносил удары по объектам в Персидском заливе, росла ненависть этих стран к Ирану, но вместе с тем и разочарование в Америке. "И последнее перекрывает первое. Они ненавидят Иран. Была бы возможность, они поучаствовали в его уничтожении. Но разочарование в США гораздо серьезнее, чем ненависть к Ирану", — пояснил он.Эксперт отметил, что прием Зеленского в монархиях Залива — это симптом, а не признак того, что его воспринимают всерьез. "Все прекрасно понимают, что Украина воюет дольше, чем длится нынешний конфликт на Ближнем Востоке", — подчеркнул Джума.По словам эксперта, все это свидетельствует о глубоком шоке и разочаровании государств Персидского залива в своем основном военно-политическом партнере. "А Зеленский ничего в этой ситуации не выгадал", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.
иран
сша
украина
мир без границ
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238030_61:0:988:695_1920x0_80_0_0_57e084538a6724d6e3b5099d03615a47.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, мир без границ, ближний восток, война на ближнем востоке, арабский мир, арабы, международные отношения, международная политика, украина аналитика, новости украина ру
Новости, Иран, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, Мир без границ, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Арабский мир, арабы, международные отношения, Международная политика, Украина аналитика, новости Украина ру

"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского

04:15 23.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
В странах Персидского залива разочарование в США оказалось серьезнее, чем вековая ненависть к Ирану. Прием Зеленского в монархиях Залива стал лишь симптомом этого шока, а не свидетельством уважения к киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Отвечая на вопрос о том, как в арабском мире воспринимают Украину и Владимира Зеленского, эксперт заявил, что визит главы киевского режима — лишь симптом, а сам он ничего не выгадал.
Джума заявил, что по мере того, как Тегеран наносил удары по объектам в Персидском заливе, росла ненависть этих стран к Ирану, но вместе с тем и разочарование в Америке.
"И последнее перекрывает первое. Они ненавидят Иран. Была бы возможность, они поучаствовали в его уничтожении. Но разочарование в США гораздо серьезнее, чем ненависть к Ирану", — пояснил он.
Эксперт отметил, что прием Зеленского в монархиях Залива — это симптом, а не признак того, что его воспринимают всерьез. "Все прекрасно понимают, что Украина воюет дольше, чем длится нынешний конфликт на Ближнем Востоке", — подчеркнул Джума.
По словам эксперта, все это свидетельствует о глубоком шоке и разочаровании государств Персидского залива в своем основном военно-политическом партнере. "А Зеленский ничего в этой ситуации не выгадал", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руГлавные новостиглавноеМир без границБлижний Востоквойна на Ближнем ВостокеАрабский мирарабымеждународные отношенияМеждународная политикаУкраина аналитикановости Украина ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:30История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня
09:26ВС РФ завершают операцию по освобождению Константиновки
09:20В зоне спецоперации исчезает понятие "линия фронта". Дроны становятся массовым оружием на поле боя
09:19Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье
08:54Главное за ночь 23 июня
08:23ПВО за ночь сбила больше 140 вражеских дронов над Россией
07:58"И примкнувший к ним Шепилов". Как "украинцы" разгромили "антипартийную группу" и получили власть в РСФСР
07:56Американские автоконцерны начнут выпускать ракеты - Трамп
07:28Зеленский оплакивает уход Стармера - британский политик
07:23Энергетические войны: США приостановили санкции против иранской нефти, но Китай не спешит её покупать
07:00Алексей Рамм: ВСУ проиграли битву за Донбасс 3.0, потому что армия России вышла к Славянску и Краматорску
06:34Война до 2050 года? Эксперты и политики о настоящем и будущем
06:22Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада
06:21Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
06:17Европа молчит в трубку. Почему роль Евросоюза в качестве переговорщика по Украине оказалась под вопросом
06:00"Летом дронов будет еще больше": Рожин о давлении ВС РФ и системных ударах по Одессе и Запорожью
05:45Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО
05:37Пёс ценой жизни спас четверых разведчиков от украинского FPV-дрона
05:30"Сложили все яйца в корзину США": почему монархии Персидского залива разочаровались в Америке
05:15"Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром
Лента новостейМолния