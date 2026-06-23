https://ukraina.ru/20260623/priem-v-monarkhiyakh-zaliva--eto-simptom-dzhuma-o-razocharovanii-arabov-i-provale-zelenskogo-1080503311.html

"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского

"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского - 23.06.2026 Украина.ру

"Прием в монархиях Залива — это симптом": Джума о разочаровании арабов и провале Зеленского

В странах Персидского залива разочарование в США оказалось серьезнее, чем вековая ненависть к Ирану. Прием Зеленского в монархиях Залива стал лишь симптомом этого шока, а не свидетельством уважения к киевскому режиму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума

2026-06-23T04:15

2026-06-23T04:15

2026-06-23T04:15

новости

иран

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

главные новости

главное

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238030_0:70:1042:656_1920x0_80_0_0_decb37417b7f4d51ee0a447b0f834bf1.jpg

Отвечая на вопрос о том, как в арабском мире воспринимают Украину и Владимира Зеленского, эксперт заявил, что визит главы киевского режима — лишь симптом, а сам он ничего не выгадал.Джума заявил, что по мере того, как Тегеран наносил удары по объектам в Персидском заливе, росла ненависть этих стран к Ирану, но вместе с тем и разочарование в Америке. "И последнее перекрывает первое. Они ненавидят Иран. Была бы возможность, они поучаствовали в его уничтожении. Но разочарование в США гораздо серьезнее, чем ненависть к Ирану", — пояснил он.Эксперт отметил, что прием Зеленского в монархиях Залива — это симптом, а не признак того, что его воспринимают всерьез. "Все прекрасно понимают, что Украина воюет дольше, чем длится нынешний конфликт на Ближнем Востоке", — подчеркнул Джума.По словам эксперта, все это свидетельствует о глубоком шоке и разочаровании государств Персидского залива в своем основном военно-политическом партнере. "А Зеленский ничего в этой ситуации не выгадал", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.

иран

сша

украина

мир без границ

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, мир без границ, ближний восток, война на ближнем востоке, арабский мир, арабы, международные отношения, международная политика, украина аналитика, новости украина ру